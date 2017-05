DIAGNOS annonce sa nouvelle mission en santé, suite au désinvestissement du secteur minier

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mai 2017) - Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), leader dans le dépistage précoce de problèmes de santé graves s'appuyant sur l'intelligence artificielle, annonce sa nouvelle mission dans les soins de santé.

Suite à la publication du communiqué de presse daté du 17 mai 2017, la Société a reçu un certificat de 8 000 000 actions ordinaires de Ressources Majescor inc. en lien avec la vente des actifs de sa division minière initialement annoncée le 15 mars 2017. Désormais, la Société va se concentrer exclusivement sur les soins de santé et aura pour mission le dépistage précoce de problèmes de santé graves grâce à l'outil d'intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis).

L'IA devient réalité!

L'IA dans les soins de santé vise à améliorer la santé des patients en permettant aux médecins d'utiliser les connaissances médicales de façon spectaculaire. L'IA devrait être rapidement adoptée dans le secteur des soins de santé à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance annuel composé de 42 % jusqu'en 2021. D'ici 2020, les maladies chroniques telles que le cancer et le diabète pourront être diagnostiquées en quelques minutes en utilisant des systèmes cognitifs. D'ici 2025, les systèmes d'IA devraient être mis en place dans 90 % des hôpitaux et compagnies d'assurance aux États-Unis et 60 % dans le monde (source: JP Morgan).

Aujourd'hui DIAGNOS aide à prendre en charge plus de 135 000 patients. Nous utilisons l'IA dans plus de 15 pays pour aider à la détection des anomalies de la rétine causées par la rétinopathie diabétique. Aujourd'hui, nous faisons une différence et aidons à prévenir la cécité. L'outil CARA de DIAGNOS combine l'imagerie rétinienne avancée la plus récente avec l'interprétation clinique des images. La procédure indolore et non invasive prend seulement quelques minutes et donne une représentation de l'état du diabète du patient.

Selon le président de DIAGNOS, André Larente, « un diagnostic précoce permet au médecin de prescrire un traitement plus tôt. Avec notre solution CARA, nous avons l'intention de diminuer le travail hautement répétitif dans le dépistage pour un grand groupe de patients et d'habiliter le médecin à passer plus de temps de qualité dans la prestation de soins. »

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé ophtalmologique qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et au Mexique.

Visitez notre nouveau site Web à l'adresse http://www.diagnos.ca/.

