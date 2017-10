DIAGNOS annonce un nouveau partenaire au Cambodge, Garuda Health Services

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 17 oct. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK)(OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui un nouveau partenaire au Cambodge, Garuda Health Services. Le Cambodge devient le 16e pays où nous pourrons offrir nos services de dépistage.

La société Garuda Health Services et son client l'hôpital Royal Phnom Penh offriront un nouveau service de dépistage aux patients lors de leur examen médical annuel. Ce service est prévu pour la fin de l'automne de cette année et devrait toucher 22 400 patients. Notre solution CARA permettra le dépistage et la classification automatique de la sévérité de la rétinopathie diabétique. Le dépistage d'anomalies associées à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est aussi prévu être offert sur place. Durant le premier semestre de 2018, CARA Cardio, notre nouvel outil d'évaluation du risque cardiovasculaire chez les patients, s'ajoutera à notre liste de services.

« En additionnant le dépistage d'anomalies dans la rétine de l'œil, nous augmentons les données de santé de nos patients ce qui contribue à mieux connaître leur état de santé. Ceci nous permettra de prévenir l'évolution de certaines maladies et d'intervenir plus rapidement. Au fur et à mesure que DIAGNOS mettra au point de nouveaux algorithmes détectant plus de signes précurseurs de maladies, nous serons prêts à les utiliser auprès de notre clientèle constituée de plus de 22 400 ressortissants étrangers. Nous sommes fiers d'utiliser une technologie de pointe et de profiter des avancées en intelligence artificielle dans notre combat quotidien contre la maladie », mentionne monsieur Oscar S. Top de l'hôpital Royal Phnom Penh.

« Grâce à cette nouvelle approche de commercialisation, le personnel soignant de l'hôpital Royal Phnom Penh peut rapidement aider au déploiement de notre solution CARA et ainsi recueillir davantage d'information clinique en prenant une photo de la rétine. Simple, rapide, sans douleur et peu coûteuse, notre solution permet d'inclure un dépistage des maladies de l'œil lors de l'examen médical annuel. Nous sommes à l'aube d'un changement de paradigme en mettant au point les étapes de détection précoce dans le domaine de la médecine préventive. Nous sommes en pourparlers avec nombre d'hôpitaux, de cliniques et de laboratoires pour dupliquer cette approche partout dans le monde », explique Yves-Stéphane Couture, vice-président des ventes chez DIAGNOS.

À propos de Garuba Health Services et Garuda Capital Limited

GCL (Garuda Capital Limited), une société privée d'investissement établie à Hong Kong, et Garuda Health Services, sa division opérationnelle, investissent des fonds dans les produits et les technologies de pointe prêts à être exploités en Asie méridionale. GCL, active au Vietnam, aux Philippines et maintenant au Cambodge, offre de nombreux produits aux consommateurs et aux entreprises.

« Comme occidentaux, nous ne voyons pas toujours à quel rythme le monde change. Les économies du Cambodge et du Vietnam sont en croissance et l'accès sans délai aux technologies les plus récentes sera en forte demande. Nous sommes très heureux de faire profiter le Cambodge des avancées en intelligence artificielle (IA) en devenant partenaires de DIAGNOS, une société canadienne de pointe pour laquelle l'IA est une réalité de tous les jours. Pour GCL, l'hôpital Royal Phnom Penh constitue un bon point de départ pour dupliquer le modèle au Vietnam et dans d'autres pays », dit Frédéric Proulx, associé directeur chez Garuda Capital Limited.

À propos de CARA

CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de CARA, basés sur la technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et ailleurs.

