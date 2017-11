DIAGNOS annonce une deuxième entente concernant sa plateforme Cardio avec une société pharmaceutique multinationale et le départ d'un administrateur

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 22 nov. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (TSX CROISSANCE:ADK)(OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui un deuxième projet Cardio avec l'une des plus importantes sociétés pharmaceutiques au monde portant sur le suivi des patients traités pour hypertension et la démission du Dr Netan Choudhry, administrateur depuis 2016.

Durant une période d'un an, à l'aide de notre technologie non réfractive d'intelligence artificielle (« IA »), nous suivrons l'évolution de deux maladies chroniques auprès de 500 patients, soit la rétinopathie diabétique et les risques reliés aux maladies cardiovasculaires ; un premier dépistage effectué au début du projet et un second après douze mois. « Nous fournirons un support médical selon les règles de l'art et agirons avec la plus grande minutie afin de déceler et de prévenir la cécité causée par la rétinopathie diabétique. De plus, nous pourrons évaluer les risques cardiovasculaires en nous servant de la même image rétinienne », indique le docteur Hadi Chakor, chef médical de DIAGNOS.

« Dans un environnement en évolution constante, notre plateforme d'IA nous permet d'innover et aussi d'offrir un nouvel outil aux médecins pour qu'ils puissent suivre étroitement les effets des médicaments chez leurs patients. Le projet commencera ce mois-ci, bien que l'application Cardio ne soit pas encore entièrement opérationnelle. Notre client croit que nous sommes en bonne voie d'offrir un nouveau test non réfractif, basé sur l'analyse rétinienne, qui modifiera dans le futur les soins de santé entourant les maladies chroniques », explique M. André Larente, président et directeur général de DIAGNOS.

Le Dr Choudhry a démissionné de son poste d'administrateur afin de se consacrer à d'autres champs d'intérêt. « Au nom de tous les membres du conseil d'administration et des employés de la Société, je remercie le Dr Choudhry pour son soutien et sa contribution depuis qu'il s'est joint à DIAGNOS en 2016. Nous lui souhaitons bon succès dans ses entreprises actuelles et futures », souligne M. Georges Hébert, président du conseil d'administration de DIAGNOS. La Société pourra compter sur l'expertise du Dr Hadi Chakor, chef médical de DIAGNOS, dans notre engagement de fournir des produits et services de santé de qualité.

À propos de DIAGNOS et de ses technologies

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles, le texte et l'exploration de données traditionnelles. DIAGNOS a élaboré ses propres technologies d'intelligence artificielle (IA), CARA et FLAIRE. FLAIRE est un moteur d'IA puissant ayant la capacité d'analyser des bases de données à la fois volumineuses et complexes. En combinant une méthodologie d'apprentissage profond et nos algorithmes exclusifs, nous sommes en mesure de déployer rapidement de nouvelles solutions dans le secteur de la santé.

Pour en savoir plus sur DIAGNOS, visitez www.diagnos.ca et www.sedar.com.

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans le présent communiqué. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de publier la révision ou la mise à jour des renseignements prévisionnels, quels qu'ils soient, conséquemment à de nouvelles informations, de futurs événements ou pour tout autre motif. Les renseignements prévisionnels contenus dans le présent communiqué doivent être expressément lus sous réserve de la présente mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.