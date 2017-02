DIAGNOS annonce une entente avec AlKanhoor Medical Co. en Arabie saoudite

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 22 fév. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans les services de santé s'appuyant sur l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la signature d'une nouvelle entente de partenariat avec AlKanhoor Medical Co. en Arabie saoudite.

Cette entente avec AlKanhoor vise principalement à vendre les services liés à la plateforme technologique d'intelligence artificielle de DIAGNOS aux 542 hôpitaux du Royaume d'Arabie saoudite. Grâce à cette entente, DIAGNOS œuvre maintenant dans quatorze pays. Selon les statistiques les plus récentes de la Fédération internationale du diabète, l'Arabie saoudite se classe septième au monde quant au nombre de diabétiques, la prévalence du diabète touchant 17,65 % des Saoudiens adultes. La population d'Arabie saoudite est de 32 millions d'habitants, et près de 6 millions de patients diabétiques doivent être suivis pour des maladies reliées à l'œil.

« Le diabète croît à une vitesse alarmante en Arabie saoudite. Les répercussions sur la vue des citoyens menacent notre société. La solution de DIAGNOS et d'AlKanhoor arrive à point nommé en offrant une nouvelle méthode de dépistage des diabétiques. En détectant rapidement les signes précurseurs de la maladie, les patients peuvent alors être dirigés au niveau de soins approprié d'un hôpital ou d'une clinique. Les résultats de notre analyse du marché des hôpitaux et des cliniques quant à l'application de DIAGNOS sont très encourageants. Nous croyons donc qu'en réussissant la première installation, nous pourrons profiter à très court terme d'une importante campagne nationale de dépistage du diabète chez les habitants d'Arabie saoudite », explique Rashid AlMugait, président d'AlKanhoor Medical Co.

« Cette importante entente de partenariat avec AlKanhoor Medical Co. en Arabie saoudite nous ravit. Voilà déjà deux ans que nous œuvrons dans cette région du monde et nous croyons qu'AlKanhoor est un partenaire idéal pour nous. Grâce à notre plateforme exclusive d'intelligence artificielle permettant un contrôle physique de la rétine des patients, le Programme de mieux-être (CARA) de DIAGNOS favorise l'autonomisation de la communauté des diabétiques. CARA permet aux médecins d'effectuer un meilleur suivi des troubles de la vue dont souffrent la plupart des diabétiques. Cet outil puissant simplifie et rationalise le processus en orientant vers les spécialistes uniquement les patients les plus à risques. Des économies importantes dans le système de santé en résultent », indique André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de CARA

CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et ailleurs.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser sa technologie d'intelligence artificielle qui combine la formation d'images contextuelles et l'exploration de données traditionnelles, améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé et les ressources naturelles.

