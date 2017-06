DIAGNOS annonce une modification à son régime d'options d'achat d'actions

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juin 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans le dépistage précoce de problèmes de santé graves s'appuyant sur l'intelligence artificielle, annonce que le conseil d'administration de la Société a approuvé une modification au régime d'options d'achat d'actions de la Société (le « Régime »), de façon à réduire la période d'acquisition des droits d'exercice de trois (3) ans à deux (2) ans, la moitié (50%) des options pouvant être exercée au premier anniversaire de la date d'attribution et le nombre complet (100%) d'options pouvant être exercé à compter du deuxième anniversaire de l'octroi. Cette modification est justifiée afin d'aider DIAGNOS à demeurer compétitif dans l'embauche et la rétention des meilleurs candidats en intelligence artificielle. Toutes les autres dispositions du Régime demeurent inchangées.

Cette modification est sujette à l'acceptation de la bourse de croissance TSX et à l'approbation des actionnaires désintéressés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société prévue le 18 juillet 2017.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé ophtalmologique qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et au Mexique.

