DIAGNOS complète avec succès un projet pilote de 2 000 patients avec l'Institut Mexicain de Sécurité Sociale

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans le domaine des services techniques de la santé, notamment dans le dépistage, le développement de logiciels et d'algorithmes, l'analyse de données et le traitement des images, est heureuse d'annoncer, suite au communiqué du 14 novembre 2016, qu'elle a complété avec succès le projet pilote avec l'Institut Mexicain de Sécurité Sociale (Espagnol : Instituto Mexicano del Seguro Social, "IMSS"). IMSS est responsable de fournir la sécurité sociale à plus de 71 millions de personnes au Mexique.

Le projet pilote a aidé à démontrer qu'un programme de mieux-être bien planifié peut avoir un impact positif sur l'épidémie de diabète. Les outils d'Intelligence artificielle de DIAGNOS (CARA) ont contribué à identifier avec précision les maladies liées au diabète dans 98% des tests effectués. Afin de prévenir le risque de cécité causé par le diabète, la Société est d'avis que les gouvernements doivent mettre en œuvre de nouvelles solutions pour permettre aux médecins de participer au processus d'identification. En se basant sur notre appréciation de la situation, on estime que le fardeau du diabète dépasse aujourd'hui 96 millions de pesos mexicains par jour (environ 5 millions de dollars US).

«Nous poursuivons nos efforts afin de fournir une solution intégrée aux programmes phares de IMSS, soit "diabetIMSS" et "prevenIMSS". Le succès de ce projet pilote représente une étape importante vers la mise en œuvre sous peu d'un projet de dépistage national pluriannuel et qui profiterait à IMSS dans sa prise en charge des coûts élevés associés au diabète », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de CARA

CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé pour commercialisation par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États- Unis (FDA), en Europe (CE) et au Mexique (COFEPRIS).

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles et l'exploration de données traditionnelles, améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé et les ressources naturelles.

Renseignements prévisionnels

Ce document contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la perti nence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site Web à www.diagnos.com ou le site SEDAR à www.sedar.com.