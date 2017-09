DIAGNOS publie le calendrier de développement et de commercialisation de son nouvel outil de prévention des affections cardiovasculaires

Le temps de développement de l'outil d'évaluation du risque de coronaropathie est réduit de six à douze mois, son lancement commercial étant maintenant planifié pour la première moitié de 2018

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 19 sept. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK)(OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui la mise au point d'un nouvel outil d'évaluation du risque cardiovasculaire qui permettra de déceler cette affection redoutée à un stade précoce.

Les ajustements de cet outil, qui s'appuie sur notre plateforme CARA, se dérouleront en parallèle dans quatre pays et ils seront effectués sur un minimum de mille patients par pays avec le support de 22 cardiologues. Cette approche nous permettra de garantir la fiabilité de notre solution sur différentes populations dans le monde. Les partenaires de DIAGNOS participant à ces essais sont en Algérie, au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

« Notre nouvel outil d'évaluation du risque cardiovasculaire se nommera CARA Cardio. Nous sommes maintenant rendus à la phase finale de développement et nous sommes prêts à évaluer l'efficacité de la catégorisation automatique. Les médecins et les sociétés d'assurance nous répètent sans cesse que nos tests de dépistage sont plus que nécessaires pour déceler des anomalies cardiovasculaires à un stade précoce. Notre outil d'évaluation du risque cardiovasculaire sera utilisé de manière prospective pour anticiper et faire le suivi des maladies coronariennes. La technologie d'intelligence artificielle de DIAGNOS catégorisera automatiquement l'état de la microcirculation rétinienne afin de calculer le niveau de risque. Nous effectuerons un suivi régulier des patients à l'aide du même outil », indique le docteur Hadi Chakor, médecin-chef de DIAGNOS. Notre évaluation précédera l'emploi de technique de diagnostic invasive, douloureuse et stressante pouvant parfois entrainer des complications.

Bien que la coronarographie demeure le standard pour confirmer la présence et la gravité d'une athérosclérose coronarienne, des enjeux d'accessibilités et économiques ont stimulé la recherche en intelligence artificielle. Notre solution CARA Cardio est basé sur plusieurs études scientifiques (Étude ARIC [Atherosclerosis Risk in Communities Study], Circulation, 2016 ; Étude de Rotterdam [The Rotterdam Study], Neurology, 2006 ; Étude BDES [The Beaver Dam Eye Study], Ophthalmology, 2012 ; Étude MESA [Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis], Hypertension, 2008 ; et al…) qui ont prouvé l'existence d'une corrélation anatomique entre la circulation macrovasculaire coronarienne et la circulation microvasculaire rétinienne ainsi que les facteurs de risque cardiovasculaire, comme la dyslipidémie, le diabète, le tabagisme, l'hypertension ou des antécédents familiaux de coronaropathie précoce.

Notre objectif est de terminer cette dernière étape du processus de développement de notre outil au cours des six prochains mois. L'emploi de notre plateforme de télémédecine CARA nous a permis de devancer la date de commercialisation de douze mois.

« Notre outil répondra à l'un des besoins les pressants en cardiologie et en médecine préventive afin de réduire le fardeau socioéconomique et les coûts associés aux complications de cette pathologie. Cette approche devrait s'ajouter aux mesures publiques visant à réduire les facteurs de risque dans la communauté et à promouvoir un mode de vie sain. La simplicité d'opération et la rentabilité de CARA Cardio permettent d'entrevoir un avenir très prometteur. La taille du marché et les coûts associés aux affections cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux se chiffrent à 386 milliards de dollars par année (Heidenreich et coll., 2012) », explique André Larente, président et directeur général de DIAGNOS.

À propos de CARA

CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de CARA, basés sur la technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et ailleurs.

