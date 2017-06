DIAGNOS reçoit l'approbation pour la négociation des actions ordinaires sur le marché de croissance OTCQB

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 27 juin 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK)(OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes de santé graves s'appuyant sur l'intelligence artificielle, est heureuse d'annoncer que les actions ordinaires de la Société se transigent maintenant sur le marché OTCQB sous le symbole « DGNOF ». Les Actions de la Société continuent à se transiger sur la bourse de croissance TSX sous le symbole « ADK ».

André Larente, président de DIAGNOS, a dit : « Permettre aux investisseurs et courtiers des États-Unis de transiger pleinement les actions ordinaires sur une place boursière américaine va être bénéfique pour DIAGNOS et ses actionnaires et est en ligne avec notre stratégie de conquête du marché américain de la Santé pour le dépistage massif de la rétinopathie diabétique qui, si non-détectée tôt dans le développement de la maladie, peut entrainer la cécité. »

Le marché OTCQB Venture est destiné aux entreprises américaines et internationales en démarrage et en développement qui doivent être à jour dans leur documentation. Elles sont soumises à une vérification annuelle et à un processus de certification de la direction. Le marché OTCQB fournit des prix transparents aux investisseurs dans le cadre d'une étude approfondie des livres avec des cotations en temps réel et des informations vérifiées au moyen du Service de divulgation et de nouvelles de l'OTC.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et au Mexique.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web diagnos.ca et sedar.com.

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.