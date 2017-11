DIAGNOS retient les services de la firme de relations avec les investisseurs Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC et octroi des options d'achat d'actions

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 29 nov. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (TSX CROISSANCE:ADK)(OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui la signature d'une entente de relations avec les investisseurs avec Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC ("Arrowhead") basé à New York, NY, avec pour objectif d'accroitre la notoriété de DIAGNOS auprès d'investisseurs institutionnels et privés américains ciblés et un octroi d'options d'achat d'actions à un administrateur.

André Larente, Président de DIAGNOS, a declaré: « En septembre dernier nous avons obtenu l'éligibilité au DTC (Depository Trust Company), ce qui permet aux investisseurs et courtiers des États-Unis de transiger plus facilement les actions ordinaires de DIAGNOS sur une place boursière américaine, l'OTCQB Venture Market. Nous croyons fermement que l'expertise de Arrowhead sera bénéfique pour DIAGNOS en nous permettant d'atteindre un public plus large d'investisseurs et en contribuant à les tenir engagés dans notre aventure corporative. »

L'entente avec Arrowhead est d'une durée initiale de six mois avec un renouvellement tacite prévu pour des périodes successives de six mois. La contrepartie financière pour la période initiale ou pour toute période successive est de 38 000 US$ pour six mois, payable trimestriellement par DIAGNOS à Arrowhead. L'entente peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis écrit d'un mois.

Le conseil d'administration a approuvé l'octroi de 1 000 000 options d'achat d'actions à un administrateur. Les options octroyées sont acquises à raison de 50% par année débutant au premier anniversaire de l'octroi. Le prix d'exercice a été établi à 0,13 CAD$ par action. La date d'expiration à laquelle ces options peuvent être exercées a été établie au 28 novembre 2022.

À propos de Arrowhead

Fondée en 2008 par deux frères, Arrowhead est une société privée de conseil basée dans la ville de New York, qui conseille les entreprises publiques en matière de relations avec les investisseurs, de communications financières et en stratégie relative aux marchés de capitaux afin de permettre à celles-ci de développer leur notoriété auprès d'investisseurs ciblés et d'apporter aux investisseurs les éléments nécessaires à la compréhension de leur entreprise.

Plus d'information sur Arrowhead est disponible sur www.abid.co, le portail investisseur propriétaire de Arrowhead, et sur www.arrowheadbid.com.

À propos de DIAGNOS et de ses technologies

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles, le texte et l'exploration de données traditionnelles. DIAGNOS a élaboré ses propres technologies d'intelligence artificielle (IA), CARA et FLAIRE. FLAIRE est un moteur d'IA puissant ayant la capacité d'analyser des bases de données à la fois volumineuses et complexes. En combinant une méthodologie d'apprentissage profond et nos algorithmes exclusifs, nous sommes en mesure de déployer rapidement de nouvelles solutions dans le secteur de la santé.

Pour en savoir plus sur DIAGNOS, visitez www.diagnos.ca et www.sedar.com.

