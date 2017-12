DIAGNOS réussit l'audit annuel de surveillance de sa certification ISO

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 19 déc. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (TSX CROISSANCE:ADK)(OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, est heureuse d'annoncer aujourd'hui la réussite de l'audit annuel de surveillance ISO 13485 - Instruments médicaux et ISO 9001 relié à la plateforme de soins de santé CARA.

« Dans le cadre des exigences de Santé Canada, de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et de CE en Europe, relatives à la commercialisation de la plateforme de soins de santé CARA, notre système de gestion de la qualité est assujetti obligatoirement à un processus rigoureux d'audit annuel de conformité. Je profite de l'occasion pour remercier nos employés participant à la gestion de la qualité pour leur engagement et leur ardeur au travail », indique M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de DIAGNOS et de ses technologies

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles, le texte et l'exploration de données traditionnelles. DIAGNOS a élaboré ses propres technologies d'intelligence artificielle (IA), CARA et FLAIRE. FLAIRE est un moteur d'IA puissant ayant la capacité d'analyser des bases de données à la fois volumineuses et complexes. En combinant une méthodologie d'apprentissage profond et nos algorithmes exclusifs, nous sommes en mesure de déployer rapidement de nouvelles solutions dans le secteur de la santé.

Pour en savoir plus sur DIAGNOS, visitez les sites www.diagnos.ca et www.sedar.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.