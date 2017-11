Dios découvre de nouvelles occurrences aurifères à 8 km à l'ouest de son projet K2 : 6.72 g/t en or sur la cible WI

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 nov. 2017) - DIOS EXPLORATION (TSX CROISSANCE:DOS) découvre de nouvelles occurrences aurifères à 8 km à l'ouest de son projet K2 : 6.72 g/t en or dans des roches et jusqu'à une valeur très significative de 233 ppb en or dans l'horizon B à 50 m de distance, à 700 m en aval de conducteurs électromagnétiques.

En 2017, des travaux de prospection/cartographie furent réalisés par Dios sur son projet K2, situé dans la ceinture de roches vertes de la Eastmain Inférieure, à la Baie James Eeyou Istchee, au Québec. Le focus fut mis sur les extensions des indices Attila, le linéament magnétique le long de la marge SO du pluton Kali et sur les conducteurs ouest ou Cible-Wi (inputs/vtem).

A la limite ouest de la propriété K2, les levés géophysiques aéroportés antérieurs ont défini un conducteur électromagnétique de 3 km de long (Cible-WI composée de 9 anomalies inputs & vtem) n'affleurant pas à la marge du pluton Kali et des volcanites adjacentes. Les inputs peuvent être interprétés comme deux conducteurs parallèles (N 260-255) à la limite SE d'une anomalie (bas gradient & tilt) magnétique de 4 par 0.5km. Encore plus à l'ouest, des conducteurs inputs-EM s'étendent sur une distance minimale de 7-8 kilomètres dans un domaine de roches volcaniques favorables.

La reconnaissance fut compliquée par des tourbières et marécages recouvrant la plupart des inputs ouest. Une ligne-test de sols composée de 4 échantillons fut réalisée sur 2 drumlins NE-SO entre des inputs, et deux de ces échantillons d'horizon-B (espacé de 50m) montrent des contenus en or significatifs, i.e. 49 & 283 ppb Au. Cette anomalie pédogéochimique reste ouverte au nord (tourbières) et latéralement. Le long du même drumlin, un bloc erratique avec 1% pyrite a titré 6.72 g/t Au, 29 g/t Ag & 0.12% Cu. Situé à 700 mètres en amont du bloc aurifère, le conducteur vtem d'une longueur de 1km coïncide aux trois inputs les plus à l'est. Un échantillonnage de sols systématique le long du drumlin ainsi que de la polarisation provoquée sur la Cible-WI sont recommandés. Les données mag-vtem aérioportées sont présentement retraitées pour la présence de sulfures disséminés/conducteurs faibles (polarisation provoquée apparente).

Près de 8 km à l'est de la Cible-WI, l'indice Attila composé de stockworks/filonnets de chalcopyrite-pyrite/ quartz- chlorite- carbonate s'étendant sur 75m de long par 5-15m de large a titré jusqu'à 8.08 g/t Au, 96.7 g/t Ag, 2.43% Cu & 0.17% Zn. Un total of 13 échantillons de roches de la «Zone Attila» avait titré en moyenne : 1.07 g/t Au, 38.8 g/t Ag, 1.25% Cu & 0.01% Bi (2016). Approximativement 100m plus au nord, Attila-Nord est une zone subparallèle de 50m de long par plusieurs mètres de large avec d'étroites veines de quartz-carbonate-pyrite dont 5 échantillons sont supérieurs à 1.0 g/t Au (up to 3.64 g/t Au & 26.7 g/t Ag; 2016). Les travaux de 2017 sur Attila, l'ont agrandi de 150-200m vers l'est:

Easting m Northing m Au (g/t) Ag (g/t) Cu % 308300 5793881 1.625 54.7 1.960 308535 5794204 0.732 3.2 0.071 308536 5794204 0.762 28.5 0.039 308551 5794204 0.456 4.3 0.029 308554 5794227 0.342 0.5 0.002 308555 5794082 0.338 0.5 0.005

Un levé de polarisation provoquée est recommandé sur le secteur Attila situé à l'ouest de la faille Kali.

La signature (tilt) magnétique laisse supposer que le même contexte volcanique favorable renfermant la plupart des minéralisations sulfurées riches en or-cuivre-argent de K2 (type-Attila: filonnets PY-CPY-MC/CL-SI-AK) s'étend à l'ouest le long du pluton Kali pour près de 3 kilomètres. À 2.5 km à l'ouest d'Attila, le nouvel indice Tikka est composé d'un dyke felsique séricitisé & silicifié (15-25m large) renfermant de 1-3% de pyrite disséminée, avec des concentrations cm de 5-10% pyrite & tr-1% malachite/ chalcopyrite dans la foliation. Ce dyke minéralisé/altéré est injecté à N250 dans des dacites et montre une extension latérale de 360m et demeure ouvert dans les 2 directions. Situé 1km plus à l'est, l'indice Vichnu se compose de dacites sulfurisées (py-cpy) le long de dykes métriques de QP (porphyre quartzeux). Les meilleurs résultats 2017 de ce secteur sont:

Easting m Northing m Au (g/t) Ag (g/t) Cu % T 305450 5793987 0.017 5 0.719 T 305342 5793970 1.485 23 0.473 T 305765 5794103 0.033 6.4 0.865 T 305415 5794050 1.700 3.5 0.118 V 306511 5794171 0.076 15.3 1.68 V 306520 5794166 0.062 11.1 1.34

T=TIKKA V=VICHNU

Situé 1km au nord d'Attila, le nouvel indice Brahma est composé d'un système de fractures cm biotitisées& silicifiées orientées à N270 dans les dacites en marge du QP de Kali. Il se compose de 1-5% pyrite & 5-10% chalcopyrite (malachite) en remplissage de fracture avec 1-2 % de pyrite disséminée dans les encaissants. L'échantillonnage 2017 a retourné les résultats suivants:

Easting m Northing m Au (g/t) Ag (g/t) Cu % 307708 5794923 0.123 11.6 1.02 307700 5794911 0.202 9.9 0.95 307648 5794892 0.393 2.7 0.32

Il y a 254 échantillons de roches, 44 de sol/horizon-B et 26 blancs recueillis pour analyses (Au-AA23 & ME-ICP41) au laboratoire ALS Global de Val d'Or. L'échantillonnage 2017 de roches donne 53 valeurs d'or (ou 21%) entre 0.1 et 6.72 g/t Au, incluant 5 échantillons supérieurs à 1.0 g/t Au (6.72, 1.92, 1.7, 1.625 & 1.485 g/t Au). L'or est associé à des valeurs significatives en argent, jusqu'à 148.0 g/t Ag, incluant 27 échantillons sup. à 10.0 g/t Ag (ou 11%) & 37 échantillons avec plus de 5.0 g/t Ag (ou 15%) et des valeurs en cuivre jusqu'à 3.62%, avec 40 échantillons de plus de 0.1% Cu (ou 16%) & 11 échantillons de plus de 1.0% Cu (ou 4%). Un échantillon a titré 1.34% Zn et 5 échantillons plus de 0.1% Zn. Ce communiqué a été révisé par Harold Desbiens, VP, M.Sc.Géo, personne qualifiée selon la norme 43-101.

