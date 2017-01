Donner un accès Internet haute vitesse aux résidents des secteurs ruraux du canton de King et du comté de Huron

CANTON DE KING, ONTARIO--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures qui favoriseront la croissance de la classe moyenne et contribueront au développement de l'économie dans les collectivités partout au Canada.

Deb Schulte, députée de King-Vaughan, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Dre Helena Jaczek, députée provinciale de Oak Ridges-Markham, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Brian McCullagh, directeur du développement commercial à Vianet, Glenn Grubb, président de Comcentric Networking Inc., et Steve Pellegrini, maire du canton de King, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral et provincial de plus de 2,53 millions de dollars pour deux projets qui permettront de fournir des services internet aux résidents et aux entreprises situés dans les secteurs ruraux du canton de King et les subdivisions qui l'entourent, ainsi que dans les secteurs ruraux du comté de Huron.

Dans le canton de King, le projet vise à élargir le réseau à large bande à fibre optique aux résidents des secteurs ruraux. Dans le comté de Huron, le projet permettra d'offrir un service à large bande haute vitesse à 929 résidences, à des douzaines de petites entreprises et à une école. Les deux projets permettront de relier des Canadiens aux ressources en ligne dont ils ont besoin et de développer le potentiel d'innovation et de développement économique des entreprises locales.

Ce financement est fourni dans le cadre du Fonds des petites collectivités, qui appuie des projets d'infrastructure prioritaires réalisés dans des collectivités de moins de 100 000 habitants partout au pays.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des infrastructures qui renforcent la classe moyenne, favorisent la prospérité économique et donnent aux municipalités les bases solides dont elles ont besoin pour offrir un niveau de vie élevé aux Canadiens et à leurs familles. L'accès à des connexions à large bande plus fiables et de meilleure qualité permettront aux résidents et aux entreprises du canton de King et du comté de Huron de saisir de nouvelles occasions de participer à l'économie numérique et de profiter des progrès réalisés dans les domaines de la télésanté, de l'apprentissage en ligne et de l'accès à distance aux services gouvernementaux. »

Deb Schulte, députée de King-Vaugan, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ces projets, le canton de King et le comté de Huron bénéficieront de cruciales infrastructures à large bande, ce qui aidera les gens à rester en contact avec les membres de leur famille et leurs amis et permettra aux entreprises d'être concurrentielles sur le marché mondial. Étendre la connectivité à large bande à tout l'Ontario fait partie de notre plan qui vise à créer des emplois, à faire croître notre économie et à aider les gens dans la vie quotidienne. »

Dre Helena Jaczek, députée provinciale de Oak Ridges-Markham, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Vianet est ravie de participer à ce formidable projet. Vianet fournit des solutions internet et de connectivité depuis plus de 20 ans aux collectivités isolées, rurales et mal desservies. Tandis que l'ère numérique s'intensifie avec l'arrivée de nouvelles applications et l'augmentation des demandes en matière de services à large bande, la seule solution pratique à long terme pour assurer la connectivité dans les secteurs ruraux est d'investir dans les infrastructures de fibre optique. Nous remercions le maire et le conseil du canton de King d'avoir appuyé cette vision, ainsi que les gouvernements du Canada et de l'Ontario d'avoir fourni le financement nécessaire à sa concrétisation. La mise en place de réseaux de fibre optique est complexe et coûteuse, mais lorsque les gouvernements, les entreprises et les utilisateurs finaux y contribuent tous, on peut combler l'écart entre les services à large bande dans les régions rurales et ceux offerts dans les régions urbaines du Canada. Vianet se réjouit à l'idée de faire sa part. »

Will Gasteiger, président de Vianet

« L'industrie agroalimentaire, les petites entreprises et les résidents du comté de Huron ont besoin de l'accès de dernier-mille au vaste réseau fédérateur à haute vitesse qui existe actuellement dans notre pays. Cette initiative permettra à trois coopératives participantes de Comcentric, soit HuronTel, Hay et Tuckersmith, d'élargir leur accès à plus de 900 membres coop afin de leur permettre de bénéficier des avantages que procure l'économie numérique. »

Glenn Grubb, président de Comcentric Networking Inc.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira 825 000 $ dans le projet de développement du service à large bande à fibre optique dans le canton de King. Le gouvernement de l'Ontario investira la même somme de 825 000 $ et Vianet assumera les coûts restants du projet.

Le gouvernement du Canada investira 444 115 $ dans le projet d'amélioration du service à large bande dans les secteurs ruraux des coopératives du comté de Huron. Le gouvernement de l'Ontario investira la même somme de 444 115 $ et Comcentric Networking Inc. assumera les coûts restants du projet.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

L'Ontario fait les plus importants investissements en infrastructure de son histoire dans les hôpitaux, les écoles, le transport en commun, les routes et les ponts. Pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans votre collectivité, rendez-vous sur la page Ontario.ca/ON RENFORCE.

