Dorel publie ses résultats du troisième trimestre

- Croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable de la division Dorel Produits de puériculture - Poursuite de la progression du chiffre d'affaires et des bénéfices de la division Dorel Maison - Impact de la faiblesse du marché des bicyclettes sur la division Dorel Sports

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 nov. 2017) - La société Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.A)(TSX:DII.B) a annoncé aujourd'hui les résultats de son troisième trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2017. Le chiffre d'affaires s'est établi à 642,6 millions de dollars US au troisième trimestre, en baisse de 4,3 % par rapport à 671,3 millions de dollars US douze mois plus tôt. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 14,5 millions de dollars US, soit 0,44 $ US par action après dilution, comparativement à 20,6 millions de dollars US, ou 0,63 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net déclaré s'est établi à 13,3 millions de dollars US, soit 0,41 $ US par action après dilution, comparativement à 15,9 millions de dollars US, ou 0,49 $ US par action après dilution, l'an dernier.

Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,90 milliard de dollars US, en baisse de 2,8 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,95 milliard de dollars US réalisé douze mois plus tôt. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 49,7 millions de dollars US, soit 1,52 $ US par action après dilution, comparativement à 50,5 millions de dollars US, ou 1,55 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net déclaré depuis le début de l'exercice a atteint 33,6 millions de dollars US, soit 1,03 $ US par action après dilution, comparativement à une perte nette déclarée de 6,0 millions de dollars US, ou 0,19 $ US par action après dilution, en 2016.

« Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par les divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture au troisième trimestre. L'évolution positive du chiffre d'affaires et des bénéfices de la division Dorel Maison s'est poursuivie alors que les ventes en ligne ont franchi le cap des 100 millions de dollars US pour le trimestre et ont représenté, encore une fois, plus de 50 % du chiffre d'affaires total de la division. Les efforts déployés par la division visant à améliorer la rapidité et l'efficacité de la distribution continuent de stimuler les ventes auprès des grands détaillants en ligne. Le chiffre d'affaires trimestriel de la division Dorel Produits de puériculture a enregistré une croissance sur une base comparable pour une première fois depuis plusieurs trimestres. La croissance du commerce électronique stimule les ventes et le fait que la division Dorel Produits de puériculture ait bien su s'adapter au consommateur d'aujourd'hui lui permet d'accroître ses parts de marché dans ce canal de vente. Les résultats de la division Dorel Sports ont reculé en raison de la faiblesse persistante du marché mondial des bicyclettes ainsi que d'un contexte commercial très difficile pour les détaillants traditionnels nord-américains. Bien que la conjoncture demeure difficile dans l'industrie des bicyclettes, nous nous attendons à ce que la division Dorel Sports renoue avec une solide rentabilité au quatrième trimestre. Les difficultés auxquelles fait face Toys "R" Us ont perturbé les ventes de toutes les divisions pendant près d'un mois, mais nous nous sommes entendus avec les dirigeants de la société sur des conditions commerciales futures, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

La Société présente de l'information financière ajustée qui exclut les pertes de valeur, les frais de restructuration et autres coûts, la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré ainsi que la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme parce qu'elle estime que l'exclusion de ces éléments permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d'une période à l'autre. Ces éléments précédemment annoncés sont présentés en détail dans les tableaux joints au présent communiqué. Le présent communiqué comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.

Sommaire de l'information financière (non audité) Troisièmes trimestres clos les 30 septembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2017 2016 Variation $ $ % Total des produits 642 634 671 273 (4,3 %) Bénéfice net 13 294 15 866 (16,2 %) Par action - De base 0,41 0,49 (16,3 %) Par action - Dilué 0,41 0,49 (16,3 %) Bénéfice net ajusté 14 538 20 647 (29,6 %) Par action - De base 0,45 0,64 (29,7 %) Par action - Dilué 0,44 0,63 (30,2 %) Nombre d'actions en circulation - Nombre de base, moyenne pondérée 32 403 980 32 359 496 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 699 875 32 615 350

Sommaire de l'information financière (non audité) Neuf mois clos les 30 septembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2017 2016 Variation $ $ % Total des produits 1 900 616 1 954 436 (2,8 %) Bénéfice (perte) net(te) 33 575 (6 044 ) 655,5 % Par action - De base 1,04 (0,19 ) 647,4 % Par action - Dilué(e) 1,03 (0,19 ) 642,1 % Bénéfice net ajusté 49 687 50 511 (1,6 %) Par action - De base 1,53 1,56 (1,9 %) Par action - Dilué 1,52 1,55 (1,9 %) Nombre d'actions en circulation - Nombre de base, moyenne pondérée 32 403 980 32 346 051 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 676 194 32 346 051

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) 2017 2016

Retraité* Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 201 449 198 856 1,3 % Profit brut 35 408 17,6 % 33 226 16,7 % 6,6 % Profit opérationnel 20 537 10,2 % 18 005 9,1 % 14,1 %

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2017 2016

Retraité* Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 589 644 558 198 5,6 % Profit brut 102 852 17,4 % 94 039 16,8 % 9,4 % Profit opérationnel 57 017 9,7 % 50 410 9,0 % 13,1 %

* Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2016.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 2,6 millions de dollars US, soit 1,3 %, pour atteindre 201,4 millions de dollars US. Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a augmenté de 31,4 millions de dollars US, soit 5,6 %, pour atteindre 589,6 millions de dollars US, comparativement à 558,2 millions de dollars US en 2016. Ces améliorations ont été stimulées par la progression des ventes réalisées par l'ensemble des unités d'exploitation de la division auprès des détaillants en ligne. Au troisième trimestre et depuis le début de l'exercice, les ventes en ligne ont représenté respectivement 51 % et 50 % du total des produits de la division, comparativement à 44 % et 43 % pour les mêmes périodes en 2016. Les ventes effectuées auprès des détaillants traditionnels ont reculé en raison principalement de la réduction planifiée de l'exposition de la Société à un important détaillant à grande surface.

Le profit brut s'est établi à 17,6 % au troisième trimestre et à 17,4 % pour les neuf mois de l'exercice, ce qui représente des améliorations respectives de 90 et 60 points de base par rapport au troisième trimestre et aux neuf mois du précédent exercice. L'amélioration des marges attribuable à la progression des ventes en ligne a été en partie contrebalancée par une légère hausse des coûts des intrants et des frais d'entreposage.

Le profit opérationnel a augmenté de 2,5 millions de dollars US, soit 14,1 %, au troisième trimestre pour atteindre 20,5 millions de dollars US, comparativement à 18,0 millions de dollars US un an plus tôt. Cette progression est attribuable à l'amélioration des marges enregistrée par plusieurs unités d'exploitation et ce, grâce à l'augmentation des ventes en ligne, à l'accroissement des volumes de vente ainsi qu'à une diminution nette globale des frais opérationnels. Depuis le début de l'exercice, le profit opérationnel a augmenté de 6,6 millions de dollars US, soit 13,1 %, pour atteindre 57,0 millions de dollars US, comparativement à 50,4 millions de dollars US pour les neuf mois en 2016.

Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) 2017 2016

Retraité* Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 235 645 221 706 6,3 % Profit brut 69 601 29,5 % 75 915 34,2 % (8,3 %) Profit opérationnel 10 155 4,3 % 11 098 5,0 % (8,5 %) Profit opérationnel ajusté 11 355 4,8 % 12 249 5,5 % (7,3 %)

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2017 2016

Retraité* Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 682 363 692 516 (1,5 %) Profit brut 204 616 30,0 % 219 378 31,7 % (6,7 %) Profit opérationnel 26 911 3,9 % 34 020 4,9 % (20,9 %) Profit brut ajusté 205 910 30,2 % 219 378 31,7 % (6,1 %) Profit opérationnel ajusté 34 783 5,1 % 38 456 5,6 % (9,6 %)

* Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2016.

Le chiffre d'affaires de la division a progressé de 13,9 millions de dollars US, soit 6,3 %, au troisième trimestre pour atteindre 235,6 millions de dollars US, comparativement à 221,7 millions de dollars US douze mois plus tôt. Si l'on exclut l'incidence positive des taux de change, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 4 % sur une base comparable, de sorte qu'il s'agit du premier trimestre de croissance depuis le quatrième trimestre de l'exercice 2015. Le chiffre d'affaires a enregistré une progression à un haut chiffre unique aux États-Unis malgré les perturbations liées à Toys "R" Us, stimulée par la croissance des ventes réalisées par le biais du commerce électronique. Le chiffre d'affaires de l'unité d'exploitation Dorel Juvenile Chine a lui aussi augmenté grâce à une amélioration de sa performance de livraison qui a permis d'accroître les ventes intragroupes de systèmes de voyage et de réaliser de fortes ventes de sièges d'auto auprès d'un client tiers. Les ventes réalisées au Brésil ont considérablement augmenté, tandis que les ventes effectuées en Europe ont légèrement reculé, lorsqu'exprimées en euros, en raison de la pression concurrentielle et du calendrier de lancement de nouveaux produits. Depuis le début de l'exercice, le chiffre d'affaires a fléchi de 10,2 millions de dollars US, soit 1,5 %, pour s'établir à 682,4 millions de dollars US.

Le processus de fabrication à l'usine de Zhongshan a été stabilisé et les contraintes de capacité ont été réduites au minimum. Des investissements sont effectués dans l'automatisation et le contrôle de la qualité dans le but d'améliorer davantage l'efficience. La problématique des commandes en attente ayant été résolue, l'usine pourra dorénavant consacrer plus de ressources à son développement et ses projets futurs. La division Dorel Produits de puériculture a participé à d'importantes foires commerciales de l'industrie des produits pour enfants durant le trimestre, notamment celle de Cologne, en Allemagne, ainsi que la foire CBME de Shanghai, en Chine. Dans le cadre de ces deux événements, la division a présenté un nombre plus important de produits et d'innovations que lors des dernières années. Les réactions du marché et des clients ont été très positives, illustrant ainsi la forte confiance qu'inspirent les marques et les produits de la division Dorel Produits de puériculture.

Le révolutionnaire Maxi-Cosi AxissFix Air, le tout premier siège d'auto pour enfants au monde disposant de coussins gonflables intégrés, a été lancé il y a deux semaines à travers l'Europe. Cette percée technologique en matière de sécurité établit une nouvelle norme dans le domaine des sièges d'auto pour enfants et positionne Dorel à l'avant-plan de l'innovation. En cas de collision, les coussins gonflables se déploient pour réduire de manière considérable les forces exercées sur la tête et le cou de l'enfant par rapport aux sièges d'auto conventionnels pour enfants orientés vers l'avant.

Au troisième trimestre du précédent exercice, le profit opérationnel comprenait un impact positif net de 2,0 millions de dollars US résultant de la comptabilisation d'un gain sur les compressions au titre des avantages complémentaires de retraite aux États-Unis, contrebalancé par une hausse des coûts associés à la responsabilité civile produits. Si l'on exclut les frais de restructuration et autres coûts ainsi que l'impact positif net de 2,0 millions de dollars US en 2016, le profit opérationnel ajusté du trimestre a augmenté de 1,2 million de dollars US, soit 11,8 %, pour atteindre 11,4 millions de dollars US, contre 10,2 millions de dollars US un an auparavant. Le profit opérationnel a diminué de 0,9 million de dollars US, soit 8,5 %, pour s'établir à 10,2 millions de dollars US, comparativement à 11,1 millions de dollars US un an auparavant. Depuis le début de l'exercice, le profit opérationnel a baissé de 7,1 millions de dollars US, soit 20,9 %, pour s'établir à 26,9 millions de dollars US, contre 34,0 millions de dollars US l'an dernier. Le profit opérationnel ajusté a reculé de 3,7 millions de dollars US, ou 9,6 %, pour s'établir à 34,8 millions de dollars US, contre 38,5 millions de dollars US pour les neuf mois du précédent exercice.

Dorel Sports Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) 2017 2016 Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 205 540 250 711 (18,0 %) Profit brut 45 823 22,3 % 51 864 20,7 % (11,6 %) Profit opérationnel 176 0,1 % 5 818 2,3 % (97,0 %) Profit brut ajusté 46 076 22,4 % 54 566 21,8 % (15,6 %) Profit opérationnel ajusté 587 0,3 % 10 923 4,4 % (94,6 %)

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2017 2016 Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 628 609 703 722 (10,7 %) Profit brut 142 835 22,7 % 148 203 21,1 % (3,6 %) Profit (perte) opérationnel(le) 15 218 2,4 % (38 895 ) (5,5 %) 139,1 % Profit brut ajusté 142 239 22,6 % 150 905 21,4 % (5,7 %) Profit opérationnel ajusté 15 720 2,5 % 21 385 3,0 % (26,5 %)

Le chiffre d'affaires de la division a baissé de 45,2 millions de dollars US, soit 18,0 %, au troisième trimestre pour s'établir à 205,5 millions de dollars US, comparativement à 250,7 millions de dollars US lors du précédent exercice. Si l'on exclut l'incidence positive des taux de change, le chiffre d'affaires a reculé d'environ 19 %, sur une base comparable. Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a diminué de 75,1 millions de dollars US, soit 10,7 %, pour s'élever à 628,6 millions de dollars US, comparativement à 703,7 millions de dollars US un an plus tôt. Sur une base comparable, le chiffre d'affaires a reculé d'environ 14 % pour la période de neuf mois, si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change ainsi que l'impact du changement du modèle d'affaires des activités de l'unité d'exploitation Cycling Sports Group (« CSG ») International qui sont passées de la constatation des produits de licence à une plateforme de distribution au cours du troisième trimestre de 2016.

Le recul du chiffre d'affaires est principalement attribuable à la faiblesse continue du marché mondial des bicyclettes, à des perturbations dans le secteur de la vente au détail en Amérique du Nord, ainsi qu'à la persistance de conditions météorologiques défavorables aux États-Unis. L'unité d'exploitation Pacific Cycle a été touchée par des changements survenus dans les habitudes d'achat de certains détaillants à grande surface attribuables au manque de vigueur du marché des bicyclettes et au mauvais temps qui a commencé le printemps dernier et qui a contribué à la baisse de la demande des consommateurs. Par ailleurs, le dépôt de bilan de Toys "R" Us en septembre 2017 a interrompu temporairement les expéditions, ce qui a repoussé des ventes au quatrième trimestre. Les ventes de l'unité d'exploitation CSG ont reculé en raison d'une réduction continue des ventes à rabais due à une amélioration importante de la gestion des stocks en 2017. Les ventes à prix de liquidation de l'unité d'exploitation CSG au troisième trimestre ont représenté 11,6 % du volume des ventes en 2017, comparativement à 16,3 % au troisième trimestre du précédent exercice.

Au troisième trimestre, le profit opérationnel a reculé de 5,6 millions de dollars US par rapport au précédent exercice, pour s'établir à 0,2 million de dollars US. Si l'on exclut les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a baissé de 10,3 millions de dollars US pour s'établir à 0,6 million de dollars US. Pour les neuf mois de l'exercice, le profit opérationnel a progressé de 54,1 millions de dollars US pour atteindre 15,2 millions de dollars US. Si l'on exclut les pertes de valeur ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a diminué de 5,7 millions de dollars US, ou 26,5 %, pour s'établir à 15,7 millions de dollars US. Les reculs du profit opérationnel ajusté pour le trimestre et depuis le début de l'exercice, par rapport à 2016, s'expliquent par une baisse du chiffre d'affaires en partie contrebalancée par une amélioration des marges qui, pour le troisième trimestre et les neuf mois de l'exercice, se sont améliorées respectivement de 60 et 120 points de base pour s'établir à 22,4 % et 22,6 %. Ce résultat découle d'améliorations continues apportées à la gestion des stocks, notamment au chapitre de la gamme de produits et de mesures prises à l'égard des prix de vente dans certains marchés clés.

Autres

Pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2017, les taux d'imposition effectifs de la Société étaient respectivement de 21,3 % et 27,6 %, contre 18,7 % et (35,5) % pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Si l'on exclut l'impôt sur les pertes de valeur, sur les frais de restructuration et autres coûts, sur la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré ainsi que sur la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme, le taux d'imposition ajusté de la Société au troisième trimestre de l'exercice 2017 s'établit à 21,4 %, contre 20,4 % lors de la même période en 2016. Pour les neuf mois de l'exercice 2017, le taux d'imposition ajusté s'élève à 23,8 %, contre 18,1 % en 2016. Cette variation du taux d'imposition ajusté d'un exercice sur l'autre s'explique principalement par l'évolution de la provenance géographique des bénéfices de la Société. La Société indique qu'elle s'attend à ce que son taux d'imposition annuel ajusté pour l'ensemble de l'exercice se situe dans une fourchette de 20 % à 25 %. Cependant, les fluctuations trimestrielles des bénéfices font en sorte que ce taux peut varier de manière importante d'un trimestre à l'autre.

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration de Dorel a déclaré son dividende trimestriel régulier de 0,30 $ US par action sur les actions à droit de vote plural de catégorie « A », les actions à droit de vote subalterne de catégorie « B », les unités d'actions différées, les droits à la valeur d'actions incessibles réglés en espèces et les droits différés à la valeur des actions réglés en espèces en circulation de la Société. Le dividende sera payable le 30 novembre 2017 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 16 novembre 2017.

Perspectives

« Nous anticipons de très bons résultats au quatrième trimestre et toutes nos divisions devraient enregistrer une amélioration de leur profit opérationnel ajusté par rapport au précédent exercice. La dynamique favorable dont jouit la division Dorel Maison devrait se poursuivre avec des hausses prévues des ventes et des bénéfices stimulées par les ventes en ligne, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« La division Dorel Produits de puériculture lance sur le marché plusieurs nouveaux produits très intéressants au quatrième trimestre, ce qui devrait conduire à une amélioration des bénéfices, qui seront similaires à notre performance du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre devrait demeurer stable par rapport au précédent exercice alors que les retombées de notre important bassin de nouveaux produits se manifesteront surtout en 2018.

« La division Dorel Sports devrait rebondir après avoir connu un troisième trimestre décevant et nous estimons, à l'heure actuelle, que le profit opérationnel ajusté au quatrième trimestre devrait être comparable à celui du quatrième trimestre du précédent exercice. Par conséquent, le profit opérationnel ajusté de la division Dorel Sports pour la seconde moitié de l'exercice ne surpassera pas celui du précédent exercice, contrairement à ce que nous avions annoncé antérieurement, » a conclu M. Schwartz.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés complets au 30 septembre 2017 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.A)(TSX:DII.B) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l'innovation et la qualité de ses produits ainsi qu'à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Cosco, Bébé Confort et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Dorel, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 10 000 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

(Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action)

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Troisièmes trimestres clos les 30 septembre 2017 2016 Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 642 634 100,0 - 642 634 100,0 671 273 100,0 - 671 273 100,0 Coût des produits vendus 491 802 76,5 (253 ) 491 549 76,5 510 268 76,0 (2 702 ) 507 566 75,6 PROFIT BRUT 150 832 23,5 253 151 085 23,5 161 005 24,0 2 702 163 707 24,4 Frais de vente 60 899 9,5 - 60 899 9,5 59 229 8,8 - 59 229 8,8 Frais généraux et administratifs 55 657 8,6 - 55 657 8,6 60 599 9,1 - 60 599 9,1 Frais de recherche et de développement 8 309 1,3 - 8 309 1,3 8 029 1,2 - 8 029 1,2 Frais de restructuration et autres coûts 1 358 0,3 (1 358 ) - - 3 554 0,5 (3 554 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 24 609 3,8 1 611 26 220 4,1 29 594 4,4 6 256 35 850 5,3 Frais financiers 7 723 1,2 - 7 723 1,2 10 077 1,5 (152 ) 9 925 1,4 BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 16 886 2,6 1 611 18 497 2,9 19 517 2,9 6 408 25 925 3,9 Charge d'impôts sur le résultat 3 592 0,5 367 3 959 0,6 3 651 0,5 1 627 5 278 0,8 Taux d'imposition 21,3 % 21,4 % 18,7 % 20,4 % BÉNÉFICE NET 13 294 2,1 1 244 14 538 2,3 15 866 2,4 4 781 20 647 3,1 BÉNÉFICE PAR ACTION De base 0,41 0,04 0,45 0,49 0,15 0,64 Dilué 0,41 0,03 0,44 0,49 0,14 0,63 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 403 980 32 403 980 32 359 496 32 359 496 Dilué - moyenne pondérée 32 699 875 32 699 875 32 615 350 32 615 350

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Neuf mois clos les 30 septembre 2017 2016 Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur,

frais de restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 1 900 616 100,0 - 1 900 616 100,0 1 954 436 100,0 - 1 954 436 100,0 Coût des produits vendus 1 450 313 76,3 (698 ) 1 449 615 76,3 1 492 816 76,4 (2 702 ) 1 490 114 76,2 PROFIT BRUT 450 303 23,7 698 451 001 23,7 461 620 23,6 2 702 464 322 23,8 Frais de vente 174 177 9,2 - 174 177 9,2 172 893 8,8 - 172 893 8,8 Frais généraux et administratifs 164 045 8,6 - 164 045 8,6 175 412 9,0 - 175 412 9,0 Frais de recherche et de développement 23 026 1,2 - 23 026 1,2 24 629 1,3 - 24 629 1,3 Frais de restructuration et autres coûts 7 676 0,4 (7 676 ) - - 6 673 0,3 (6 673 ) - - Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - - - - - 55 341 2,8 (55 341 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 81 379 4,3 8 374 89 753 4,7 26 672 1,4 64,716 91 388 4,7 Frais financiers 35 026 1,9 (10 475 ) 24 551 1,3 31 133 1,6 (1 425 ) 29 708 1,5 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 46 353 2,4 18 849 65 202 3,4 (4 461 ) (0,2 ) 66 141 61 680 3,2 Charge d'impôts sur le résultat 12 778 0,6 2 737 15 515 0,8 1 583 0,1 9 586 11 169 0,6 Taux d'imposition 27,6 % 23,8 % (35,5 %) 18,1 % BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) 33 575 1,8 16 112 49 687 2,6 (6 044 ) (0,3 ) 56 555 50 511 2,6 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base 1,04 0,49 1,53 (0,19 ) 1,75 1,56 Dilué(e) 1,03 0,49 1,52 (0,19 ) 1,74 1,55 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 403 980 32 403 980 32 346 051 32 346 051 Dilué - moyenne pondérée 32 676 194 32 676 194 32 346 051 32 581 534

Les détails relatifs aux pertes de valeur, aux frais de restructuration et autres coûts, à la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et à la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme sont présentés ci-dessous :

Troisièmes trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $ Dépréciation d'actifs à long terme - - 368 - Démarquage de stocks 253 2 578 481 2 578 Comptabilisés dans le profit brut 253 2 578 849 2 578 Indemnités de cessation d'emploi et de licenciement 818 2 245 4 218 4 431 Amortissement accéléré - 838 - 838 Dépréciation d'actifs à long terme - - - 424 Pertes nettes découlant de la réévaluation et de la cession d'actifs détenus en vue de la vente - 464 622 83 Autres coûts connexes 540 (5 ) 2 836 156 Comptabilisés sur une ligne distincte dans les comptes intermédiaires consolidés résumés du résultat 1 358 3 542 7 676 5 932 Total des frais de restructuration 1 611 6 120 8 525 8 510 Autres coûts comptabilisés dans le profit brut - 124 (151 ) 124 Coûts liés aux acquisitions - - - 729 Autres coûts - 12 - 12 Comptabilisés sur une ligne distincte dans les comptes intermédiaires consolidés résumés du résultat - 12 - 741 Total des autres coûts - 136 (151 ) 865 Total des frais de restructuration et autres coûts 1 611 6 256 8 374 9 375 Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - - - 55 341 Perte sur réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré - 152 276 1 425 Perte sur extinction anticipée de la dette à long terme - - 10 199 - Total des pertes de valeur, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme avant impôts sur le résultat(1) 1 611 6 408 18 849 66 141 Total des pertes de valeur, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme après impôts sur le résultat 1 244 4 781 16 112 56 555 Impact total sur le bénéfice (la perte) par action dilué(e) (0,03 ) (0,14 ) (0,49 ) (1,74 ) (1)Montants sans effet sur la trésorerie inclus dans le total : 253 4 032 3 164 60 689

Dorel Produits de puériculture Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Troisièmes trimestres clos les 30 septembre 2017 2016

Retraité * Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 235 645 100,0 - 235 645 100,0 221 706 100,0 - 221 706 100,0 Coût des produits vendus 166 044 70,5 - 166 044 70,5 145 791 65,8 - 145 791 65,8 PROFIT BRUT 69 601 29,5 - 69 601 29,5 75 915 34,2 - 75 915 34,2 Frais de vente 29 450 12,5 - 29 450 12,5 28 615 12,9 - 28 615 12,9 Frais généraux et administratifs 22 920 9,7 - 22 920 9,7 29 664 13,4 - 29 664 13,4 Frais de recherche et de développement 5 876 2,5 - 5 876 2,5 5 387 2,4 - 5 387 2,4 Frais de restructuration et autres coûts 1 200 0,5 (1 200 ) - - 1 151 0,5 (1 151 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 10 155 4,3 1 200 11 355 4,8 11 098 5,0 1 151 12 249 5,5

Neuf mois clos les 30 septembre 2017 2016

Retraité * Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 682 363 100,0 - 682 363 100,0 692 516 100,0 - 692 516 100,0 Coût des produits vendus 477 747 70,0 (1 294 ) 476 453 69,8 473 138 68,3 - 473 138 68,3 PROFIT BRUT 204 616 30,0 1 294 205 910 30,2 219 378 31,7 - 219 378 31,7 Frais de vente 86 743 12,7 - 86 743 12,7 83 985 12,1 - 83 985 12,1 Frais généraux et administratifs 68 125 10,0 - 68 125 10,0 80 010 11,6 - 80 010 11,6 Frais de recherche et de développement 16 259 2,4 - 16 259 2,4 16 927 2,4 - 16 927 2,4 Frais de restructuration et autres coûts 6 578 1,0 (6 578 ) - - 4 436 0,7 (4 436 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 26 911 3,9 7 872 34 783 5,1 34 020 4,9 4 436 38 456 5,6

* Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2016.

Dorel Sports Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Troisièmes trimestres clos les 30 septembre 2017 2016 Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 205 540 100,0 - 205 540 100,0 250 711 100,0 - 250 711 100,0 Coût des produits vendus 159 717 77,7 (253 ) 159 464 77,6 198 847 79,3 (2 702 ) 196 145 78,2 PROFIT BRUT 45 823 22,3 253 46 076 22,4 51 864 20,7 2 702 54 566 21,8 Frais de vente 24 644 12,0 - 24 644 12,0 24 635 9,8 - 24 635 9,8 Frais généraux et administratifs 19 395 9,4 - 19 395 9,4 17 348 6,9 - 17 348 6,9 Frais de recherche et de développement 1 450 0,7 - 1 450 0,7 1 660 0,7 - 1 660 0,7 Frais de restructuration et autres coûts 158 0,1 (158 ) - - 2 403 1,0 (2 403 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 176 0,1 411 587 0,3 5 818 2,3 5 105 10 923 4,4

Neuf mois clos les 30 septembre 2017 2016 Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur,

frais de restructuration

et autres coûts Ajusté % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 628 609 100,0 - 628 609 100,0 703 722 100,0 - 703 722 100,0 Coût des produits vendus 485 774 77,3 596 486 370 77,4 555 519 78,9 (2 702 ) 552 817 78,6 PROFIT BRUT 142 835 22,7 (596 ) 142 239 22,6 148 203 21,1 2 702 150 905 21,4 Frais de vente 67 047 10,7 - 67 047 10,7 70 989 10,1 - 70 989 10,1 Frais généraux et administratifs 55 532 8,8 - 55 532 8,8 53 691 7,6 - 53 691 7,6 Frais de recherche et de développement 3 940 0,6 - 3 940 0,6 4 840 0,7 - 4 840 0,7 Frais de restructuration et autres coûts 1 098 0,2 (1 098 ) - - 2 237 0,3 (2 237 ) - - Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - - - - - 55 341 7,9 (55 341 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 15 218 2,4 502 15 720 2,5 (38 895 ) (5,5 ) 60 280 21 385 3,0

LES INDUSTRIES DOREL INC. ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US (non audité) au 30 septembre

2017 au 30 décembre 2016 ACTIFS ACTIFS COURANTS Trésorerie et équivalents de trésorerie 34 324 $ 31 883 $ Clients et autres créances 415 275 431 062 Stocks 645 554 549 688 Autres actifs financiers 348 4 333 Impôts sur le résultat à recouvrer 14 612 14 466 Frais payés d'avance 31 153 21 040 1 141 266 1 052 472 Actifs détenus en vue de la vente 4 396 20 017 1 145 662 1 072 489 ACTIFS NON COURANTS Immobilisations corporelles 199 193 191 294 Immobilisations incorporelles 441 320 427 587 Goodwill 455 370 435 790 Actifs d'impôts différés 37 001 39 324 Autres actifs financiers 546 - Autres actifs 7 105 6 148 1 140 535 1 100 143 2 286 197 $ 2 172 632 $ PASSIFS PASSIFS COURANTS Dette bancaire 59 633 $ 49 490 $ Fournisseurs et autres dettes 500 310 437 009 Passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré - 7 500 Autres passifs financiers 5 832 569 Produits différés 4 712 6 475 Impôts sur le résultat à payer 12 026 15 143 Dette à long terme 17 731 51 138 Provisions 45 161 63 169 645 405 630 493 PASSIFS NON COURANTS Dette à long terme 409 318 355 118 Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite 36 243 35 206 Passifs d'impôts différés 51 411 53 293 Provisions 1 929 1 681 Passifs au titre d'options de vente émises 28 361 26 325 Autres passifs financiers 433 1 115 Autres passifs à long terme 10 895 13 302 538 590 486 040 CAPITAUX PROPRES Capital social 202 400 202 400 Surplus d'apport 28 394 27 139 Cumul des autres éléments du résultat global (71 141 ) (113 840 ) Autres capitaux propres 991 3 027 Résultats non distribués 941 558 937 373 1 102 202 1 056 099 2 286 197 $ 2 172 632 $

LES INDUSTRIES DOREL INC. COMPTES INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION (non audité) Troisièmes trimestres clos les Neuf mois clos les 30 septembre 2017 30 septembre 2016 30 septembre 2017 30 septembre 2016 Ventes 642 293 $ 670 265 $ 1 899 523 $ 1 948 503 $ Droits de licence et commissions 341 1 008 1 093 5 933 TOTAL DES PRODUITS 642 634 671 273 1 900 616 1 954 436 Coût des produits vendus (1) 491 802 510 268 1 450 313 1 492 816 PROFIT BRUT 150 832 161 005 450 303 461 620 Frais de vente 60 899 59 229 174 177 172 893 Frais généraux et administratifs 55 657 60 599 164 045 175 412 Frais de recherche et de développement 8 309 8 029 23 026 24 629 Frais de restructuration et autres coûts (1) 1 358 3 554 7 676 6 673 Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - - - 55 341 PROFIT OPÉRATIONNEL 24 609 29 594 81 379 26 672 Frais financiers 7 723 10 077 35 026 31 133 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 16 886 19 517 46 353 (4 461 ) Charge d'impôts sur le résultat 3 592 3 651 12 778 1 583 BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) 13 294 $ 15 866 $ 33 575 $ (6 044 ) $ BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base 0,41 $ 0,49 $ 1,04 $ (0,19 $ ) Dilué(e) 0,41 $ 0,49 $ 1,03 $ (0,19 $ ) NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 403 980 32 359 496 32 403 980 32 346 051 Dilué - moyenne pondérée 32 699 875 32 615 350 32 676 194 32 346 051 (1)Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : Coût des produits vendus 253 $ 2 702 $ 698 $ 2 702 $ Dépenses 1 358 3 554 7 676 6 673 1 611 $ 6 256 $ 8 374 $ 9 375 $

LES INDUSTRIES DOREL INC. ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US (non audité) Troisièmes trimestres clos les Neuf mois clos les 30 septembre 2017 30 septembre 2016 30 septembre 2017 30 septembre 2016 BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) 13 294 $ 15 866 $ 33 575 $ (6 044 ) $ AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL : Éléments qui sont ou peuvent être reclassés plus tard en résultat net : Écart de conversion cumulé : Variation nette des profits (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des investissements nets dans des établissements à l'étranger, déduction faite d'un impôt de zéro 16 772 3 246 38 422 20 093 Profits (pertes) net(te)s sur la couverture des investissements nets dans des établissements à l'étranger, déduction faite d'un impôt de zéro 3 620 2 279 11 166 4 852 20 392 $ 5 525 49 588 24 945 Variations nettes des couvertures de flux de trésorerie : Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur dérivés désignés comme des couvertures de flux de trésorerie (3 606 ) $ (90 ) (8 657 ) (1 023 ) Reclassement en résultat net 66 142 205 452 Reclassement dans l'actif non financier correspondant 1 643 (1 196 ) (628 ) (1 709 ) Impôts différés 448 65 2 295 784 (1 449 ) (1 079 ) (6 785 ) (1 496 ) Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net : Régimes à prestations définies : Réévaluations des passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite (41 ) (3 689 ) (151 ) (3 692 ) Impôts différés 14 1 428 47 1 430 (27 ) (2 261 ) (104 ) (2 262 ) TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 18 916 2 185 42 699 21 187 TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL 32 210 $ 18 051 $ 76 274 $ 15 143 $

LES INDUSTRIES DOREL INC. ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US (non audité) Attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société Cumul des autres éléments du résultat global Capital social Surplus d'apport Écart de conversion cumulé Couvertures de flux de trésorerie Régimes à prestations définies Autres capitaux propres Résultats non distribués Total des capitaux propres Solde au 30 décembre 2015 200 277 $ 26 480 $ (104 521 ) $ 2 680 $ (12 115 ) $ 1 527 $ 988 069 $ 1 102 397 $ Total du résultat global : Perte nette - - - - - - (6 044 ) (6 044 ) Autres éléments du résultat global - - 24 945 (1 496 ) (2 262 ) - - 21 187 - - 24 945 (1 496 ) (2 262 ) - (6 044 ) 15 143 Actions émises en vertu du régime d'options sur actions 645 - - - - - - 645 Reclassement depuis le surplus d'apport suite à l'exercice d'options sur actions 187 (187 ) - - - - - - Reclassement depuis le surplus d'apport suite au règlement d'unités d'actions différées 61 (103 ) - - - - - (42 ) Paiements fondés sur des actions - 1 083 - - - - - 1 083 Réévaluation des passifs au titre d'options de vente émises - - - - - (2 455 ) - (2 455 ) Dividendes sur actions ordinaires - - - - - - (29 022 ) (29 022 ) Dividendes sur unités d'actions différées - 200 - - - - (200 ) - Solde au 30 septembre 2016 201 170 $ 27 473 $ (79 576 ) $ 1 184 $ (14 377 ) $ (928 ) $ 952 803 $ 1 087 749 $ Solde au 30 décembre 2016 202 400 $ 27 139 $ (102 629 ) $ 2 852 $ (14 063 ) $ 3 027 $ 937 373 $ 1 056 099 $ Total du résultat global : Bénéfice net - - - - - - 33 575 33 575 Autres éléments du résultat global - - 49 588 (6 785 ) (104 ) - - 42 699 - - 49 588 (6 785 ) (104 ) - 33 575 76 274 Paiements fondés sur des actions - 1 030 - - - - - 1 030 Réévaluation des passifs au titre d'options de vente émises - - - - - (2 036 ) - (2 036 ) Dividendes sur actions ordinaires - - - - - - (29 165 ) (29 165 ) Dividendes sur unités d'actions différées - 225 - - - - (225 ) - Solde au 30 septembre 2017 202 400 $ 28 394 $ (53 041 ) $ (3 933 ) $ (14 167 ) $ 991 $ 941 558 $ 1 102 202 $

LES INDUSTRIES DOREL INC. TABLEAUX INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US (non audité) Troisièmes trimestres clos les Neuf mois clos les 30 septembre 2017 30 septembre 2016 30 septembre 2017 30 septembre 2016 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX : ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Bénéfice (perte) net(te) 13 294 $ 15 866 $ 33 575 $ (6 044 ) $ Éléments sans effet sur la trésorerie : Amortissements 12 612 13 451 37 016 39 911 Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - - - 55 341 Pertes (profits) latent(e)s sur actifs financiers et passifs financiers classés comme détenus à des fins de transaction 242 (798 ) 98 412 Paiements fondés sur des actions 98 140 194 370 Coûts des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite 985 (7 767 ) 2 955 (5 637 ) Perte (profit) sur cession d'immobilisations corporelles (1 ) (1 873 ) 181 (1 353 ) Frais de restructuration et autres coûts 253 3 880 1 471 3 923 Frais financiers 7 723 10 077 35 026 31 133 Charge d'impôts sur le résultat 3 592 3 651 12 778 1 583 Variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles (1) 614 23 105 (49 098 ) 12 421 Impôts sur le résultat, payés (4 150 ) (4 135 ) (16 361 ) (16 427 ) Impôts sur le résultat, recouvrés 6 2 356 4 911 8 612 Intérêts payés (4 215 ) (5 059 ) (21 452 ) (23 273 ) Intérêts reçus 155 180 409 385 RENTRÉES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 31 208 53 074 41 703 101 357 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Dette bancaire 4 502 6 685 7 202 (1 953 ) Augmentation de la dette à long terme - 560 208 782 978 Versements sur la dette à long terme (14 534 ) (49 528 ) (193 751 ) (46 618 ) Remboursements des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré - - (7 857 ) (4 414 ) Augmentation des passifs au titre d'options de vente émises - - - 673 Coûts de financement (54 ) (143 ) (2 760 ) (2 082 ) Émission d'actions - 204 - 610 Dividendes sur actions ordinaires (9 723 ) (9 621 ) (29 165 ) (29 022 ) SORTIES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (19 809 ) (51 843 ) (17 549 ) (81 828 ) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'entreprises - - - 5 475 Entrées d'immobilisations corporelles (10 159 ) (4 202 ) (24 523 ) (14 013 ) Cessions d'immobilisations corporelles 66 1 414 248 1 552 Produit net tiré de la cession d'actifs détenus en vue de la vente - 1 555 15 027 4 536 Entrées d'immobilisations incorporelles (5 476 ) (3 054 ) (14 103 ) (12 104 ) SORTIES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (15 569 ) (4 287 ) (23 351 ) (14 554 ) Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 321 (198 ) 1 638 1 742 (DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (3 849 ) (3 254 ) 2 441 6 717 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 38 173 43 153 31 883 33 182 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 34 324 $ 39 899 $ 34 324 $ 39 899 $ (1) Information supplémentaire sur les variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles : Clients et autres créances (1 664 ) $ 5 014 $ 29 425 $ (3 432 ) $ Stocks (51 181 ) (9 560 ) (78 792 ) 3 402 Autres actifs financiers (119 ) 1 256 (624 ) 1 261 Frais payés d'avance 3 480 8 692 (8 577 ) (2 144 ) Autres actifs (110 ) (196 ) (256 ) (552 ) Fournisseurs et autres dettes 54 554 7 997 35 803 552 Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite (683 ) (1 774 ) (3 146 ) (3 854 ) Provisions, autres passifs financiers, produits différés et autres passifs à long terme (3 663 ) 11 676 (22 931 ) 17 188 614 $ 23 105 $ (49 098 ) $ 12 421 $

LES INDUSTRIES DOREL INC. INFORMATION SECTORIELLE TROISIÈMES TRIMESTRES CLOS LES 30 SEPTEMBRE TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION (non audité) Total Dorel Produits de puériculture Dorel Sports Dorel Maison 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Retraité* Retraité* Total des produits 642 634 $ 671 273 $ 235 645 $ 221 706 $ 205 540 $ 250 711 $ 201 449 $ 198 856 $ Coût des produits vendus (1) 491 802 510 268 166 044 145 791 159 717 198 847 166 041 165 630 Profit brut 150 832 161 005 69 601 75 915 45 823 51 864 35 408 33 226 Frais de vente 60 523 58 883 29 450 28 615 24 644 24 635 6 429 5 633 Frais généraux et administratifs 49 774 55 618 22 920 29 664 19 395 17 348 7 459 8 606 Frais de recherche et de développement 8 309 8 029 5 876 5 387 1 450 1 660 983 982 Frais de restructuration et autres coûts (1) 1 358 3 554 1 200 1 151 158 2 403 - - Profit opérationnel 30 868 34 921 10 155 $ 11 098 $ 176 $ 5 818 $ 20 537 $ 18 005 $ Frais financiers 7 723 10 077 Charges du siège social 6 259 5 327 Charge d'impôts sur le résultat 3 592 3 651 Bénéfice net 13 294 $ 15 866 $ Bénéfice par action De base 0,41 $ 0,49 $ Dilué 0,41 $ 0,49 $ Amortissement compris dans le profit opérationnel 12 409 $ 13 249 $ 9 031 $ 9 652 $ 2 329 $ 2 497 $ 1 049 $ 1 100 $ (1)Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : Coût des produits vendus 253 $ 2 702 $ - $ - $ 253 $ 2 702 $ - $ - $ Dépenses 1 358 3 554 1 200 1 151 158 2 403 - - 1 611 $ 6 256 $ 1 200 $ 1 151 $ 411 $ 5 105 $ - $ - $

* Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2016.

LES INDUSTRIES DOREL INC. INFORMATION SECTORIELLE NEUF MOIS CLOS LES 30 SEPTEMBRE TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION (non audité) Total Dorel Produits de puériculture Dorel Sports Dorel Maison 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Retraité* Retraité* Total des produits 1 900 616 $ 1 954 436 $ 682 363 $ 692 516 $ 628 609 $ 703 722 $ 589 644 $ 558 198 $ Coût des produits vendus (1) 1 450 313 1 492 816 477 747 473 138 485 774 555 519 486 792 464 159 Profit brut 450 303 461 620 204 616 219 378 142 835 148 203 102 852 94 039 Frais de vente 172 921 171 719 86 743 83 985 67 047 70 989 19 131 16 745 Frais généraux et administratifs 147 534 157 723 68 125 80 010 55 532 53 691 23 877 24 022 Frais de recherche et de développement 23 026 24 629 16 259 16 927 3 940 4 840 2 827 2 862 Frais de restructuration et autres coûts (1) 7 676 6 673 6 578 4 436 1 098 2 237 - - Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - 55 341 - - - 55 341 - - Profit (perte) opérationnel(le) 99 146 45 535 26 911 $ 34 020 $ 15 218 $ (38 895 ) $ 57 017 $ 50 410 $ Frais financiers 35 026 31 133 Charges du siège social 17 767 18 863 Charge d'impôts sur le résultat 12 778 1 583 Bénéfice (perte) net(te) 33 575 $ (6 044 ) $ Bénéfice (perte) par action De base 1,04 $ (0,19 ) $ Dilué(e) 1,03 $ (0,19 ) $ Amortissement compris dans le profit (la perte) opérationnel(le) 36 412 $ 39 308 $ 26 442 $ 27 548 $ 6 893 $ 8 423 $ 3 077 $ 3 337 $ (1)Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : Coût des produits vendus 698 $ 2 702 $ 1 294 $ - $ (596 ) $ 2 702 $ - $ - $ Dépenses 7 676 6 673 6 578 4 436 1 098 2 237 - - 8 374 $ 9 375 $ 7 872 $ 4 436 $ 502 $ 4 939 $ - $ - $