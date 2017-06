Douze succursales LOU-TEC des agglomérations de Québec, Montréal et Gatineau/Ottawa fusionnent leurs activités

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 juin 2017) - Groupe LOU-TEC inc. est heureux d'annoncer la fusion de 12 succursales LOU-TEC situées dans les agglomérations de Québec, Montréal et Gatineau. Ainsi, sept établissements affiliés LOU-TEC d'Équipements Supérieurs présents dans la région de Québec, quatre succursales affiliées LOU-TEC du Groupe Aztec situées dans la grande région de Montréal et à Gatineau/Ottawa, de même que la succursale du franchiseur Groupe LOU-TEC inc. à Anjou, joignent leurs forces afin de mieux répondre à la demande grandissante des entrepreneurs et des maîtres d'œuvre de grands ouvrages au Québec.

« Je suis très fier de la fusion de ces 12 succursales qui ouvre la voie à la création du premier réseau de succursales corporatives chez LOU-TEC », a indiqué M. Claude Guévin, président-directeur général de Groupe LOU-TEC inc. « Désormais, ce nouveau réseau sera en mesure de servir plus efficacement sa clientèle des secteurs industriels et institutionnels des agglomérations de Québec, Montréal et Gatineau/Ottawa tout en améliorant son efficacité opérationnelle, en plus d'augmenter son pouvoir d'achat et de maximiser le taux d'utilisation de son parc d'équipements au bénéfice de tous ses clients » a souligné M. Guévin.

Le nouveau réseau des 12 succursales corporatives LOU-TEC emploiera plus de 150 personnes dans les centres de service suivants :

Région de Québec : Lévis : (3 points de vente) Saint-Anselme Québec (rue du Haut-Bord) Beauport Sainte-Foy

Région de Montréal Montréal (Anjou, Ville Saint-Laurent) Hawkesbury Valleyfield

Région de Gatineau/Ottawa Gatineau



Des membres engagés envers la croissance

En plus des 12 succursales corporatives, la marque LOU-TEC est aussi fièrement exploitée par 32 membres affiliés qui détiennent 68 succursales dans neuf régions du Québec. Groupe LOU-TEC inc. et ses membres affiliés ont injecté plus de 150 millions de dollars dans l'économie québécoise au cours des trois dernières années en réalisant différents travaux de rénovation ou d'agrandissement, des ouvertures ou relocalisations de succursales ainsi que des acquisitions et des fusions. Ces investissements ont ainsi permis à Groupe LOU-TEC inc. de connaître une des plus fortes croissances de l'industrie de la location au Québec au cours de cette période.

D'ici 2021, les activités de location d'outils, d'équipements et de machineries lourdes au Québec, au Canada et en Amérique du Nord connaîtront une progression d'environ 4 % par année en moyenne, selon les prévisions de l'American Rental Association. « Tout le réseau LOU-TEC entend continuer à bénéficier pleinement de l'élan de croissance dans l'industrie de la location en poursuivant la bonification de son offre de produits et services, tout en jouant un important rôle de consolidateur » a conclu M. Guévin.

Profil de Groupe LOU-TEC inc.

Fondée en 1979, Groupe LOU-TEC inc. est la plus importante entreprise de location de machinerie lourde, d'équipements et d'outils dans les domaines de la construction, la rénovation et la maintenance pour les secteurs commercial, industriel, institutionnel et résidentiel au Québec. Avec ses quelque 80 succursales corporatives et affiliées, LOU-TEC offre à sa clientèle un parc d'équipements de plus de 300 millions de dollars doté d'une gamme complète de produits de location et de revente. Groupe LOU-TEC inc. se positionne au 3e rang au Canada et détient le 23e rang en Amérique du Nord dans le TOP 100 des plus grands locateurs d'équipements et d'outils.