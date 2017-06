Du nouveau chez TELUS : Essential Phone - Le téléphone le plus attendu de l'année arrive au Canada, seulement chez TELUS

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 juin 2017) - (TSX:T)(NYSE:TU) - TELUS annonce aujourd'hui sa position de partenaire commercial canadien privilégié du nouveau Essential Phone, offert en magasin et en ligne dès cet été. Ce téléphone intelligent haut de gamme est le premier appareil présenté par Essential, l'entreprise récemment créée par le cofondateur d'Android, Andy Rubin. Le Canada et les États-Unis sont les premiers pays où ce téléphone sera commercialisé. Les Canadiens peuvent dès maintenant s'inscrire à telus.com/essential afin de recevoir les derniers renseignements sur l'Essential Phone, y compris l'accès prioritaire à la précommande et des offres exclusives au cours des prochaines semaines.

L'Essential Phone est fait de titane et de céramique. Il est doté d'un écran recouvrant toute la face du téléphone, ainsi que d'un système à double appareil photo sans protubérance, lui conférant un design industriel. Il présente des caractéristiques techniques de premier plan dont 128 Go de mémoire. Il fera partie d'un écosystème modulaire d'accessoires, qui comprend la caméra 4K 360 degrés la plus mince au monde. Cette caméra, qui sera également offerte chez TELUS, s'accroche au téléphone pour permettre aux utilisateurs de filmer et de partager facilement.

« Nous avons choisi TELUS comme partenaire commercial privilégié au Canada en raison de notre vision commune quant à l'importance d'innover continuellement et d'offrir plus de choix aux consommateurs, a déclaré Andy Rubin, président et directeur-général d'Essential. Nous avons hâte d'enchanter les Canadiens avec nos matériaux de grande qualité et nos composants puissants. »

M. Rubin a poursuivi : « Notre accessoire de caméra 4K 360 degrés crée des vidéos et des photos immersives et permet aux utilisateurs d'Essential de créer du contenu de réalité virtuelle partout et en tout temps. Je crois que c'est le début d'un changement profond de perspective relativement aux médias sociaux, aux nouvelles, au divertissement, à la musique, au sport et à la mode. »

L'appareil sera offert en précommande à telus.com à la fin de juillet 2017, puis en ligne et en magasin partout au Canada plus tard cet été. Les Canadiens pourront se procurer le nouveau Essential Phone seul ou avec un forfait TELUS dès cet été. Les détails concernant les prix seront communiqués au cours des prochaines semaines.

« Il n'y a qu'un seul endroit où l'on peut se procurer le nouveau Essential Phone au Canada : TELUS. Nous sommes fiers d'offrir les plus récents téléphones intelligents et la technologie la plus avancée, ce qui permet à nos clients de compter sur la plus grande sélection de produits adaptés à leur mode de vie, a déclaré Dave Fuller, président, Solutions consommateurs et Solutions aux PME de TELUS. « Le partenariat avec Essential est une excellente occasion de continuer dans cette voie. Nous sommes heureux de proposer aux Canadiens ce téléphone et cette caméra 4K 360 degrés très attendus, propulsés par le réseau mobile le plus étendu et le plus rapide au pays1 ».

Pour connaître tous les détails sur la disponibilité du téléphone Essential à TELUS, visitez telus.com/essential. Pour en savoir plus sur le téléphone Essential, visitez essential.com

1 TELUS a affiché les vitesses globales de téléchargement les plus élevées parmi trois fournisseurs nationaux dans l'étude indépendante d'OpenSignal intitulée State of Mobile Networks: Canada (janv. 2017). Les données sont tirées des téléphones intelligents des consommateurs réguliers et sont enregistrées dans des conditions normales. Les mesures ont été recueillies auprès de 15 272 utilisateurs pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 2016. Votre expérience peut être différente.

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 12,9 milliards de dollars et à plus de 12,7 millions de connexions clients, dont 8,6 millions d'abonnés des services sans fil, 1,7 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,4 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement ; dans le domaine de la santé, TELUS est le plus important fournisseur de systèmes informatiques au Canada.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus d'1 million de jours de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Les 12 comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses 5 comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 60 millions de dollars en appui à plus de 5 595 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable au monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale. TELUS fait partie de l'indice de durabilité Dow Jones depuis 16 ans, un exploit inégalé au sein de l'industrie nord-américaine des télécommunications. Tel qu'indiqué dans le Rapport de responsabilité sociale de TELUS, notre engagement envers la durabilité s'inspire de la nature pour assurer un futur plus sain à tous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, consultez le site telus.com