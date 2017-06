Dynacor annonce le résultat des votes de son Assemblée annuelle 2017

Mines d'or Dynacor inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 juin 2017) - Mines d'or Dynacor inc. (« Dynacor » ou la « Société ») (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) annonce aujourd'hui les résultats des votes de son Assemblée annuelle des actionnaires tenue le 20 juin 2017 dernier.

Un total of 14 334 973 actions soit 36,99% des actions ordinaires en circulation de la société étaient représentées à cette assemblée. Les actionnaires de Dynacor ont voté en faveur de tous les points qui leur ont été soumis pour vote à cette assemblée comme suit :

Élection des administrateurs

Les personnes suivantes ont été élues à titre d'administrateurs récoltant plus de 99% des votes comme suit :

Eddy Canova 7 700 990 (99,48%); Roger Demers 7 703 690 (99,52%); Jean Depatie 7 698 190 (99,45%); Marc Duchesne 7 702 390 (99,50%); Pierre Lépine 7 699 990 (99,47%); Jean Martineau 7 702 690 (99,50%).

Nomination de Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, à titre d'auditeurs de la Société.

La Société indique également que la Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, ont été nommés par la majorité des actionnaires présents ou représentés, avec 12 695 587 votes (98,31%) à titre d'auditeurs de la Société pour l'année en cours et que les administrateurs ont été autorisés à fixer leur rémunération.

Modification du régime d'options d'achat d'actions

Une résolution a été présentée pour modifier le Régime d'options d'achats d'actions de la Société afin de réapprovisionner 920 000 options qui ont déjà été attribuées et exercées. La résolution a été approuvée par 6 554 147 votes (92,7%) des actionnaires non intéressés présents ou représentés par procuration.

La direction de la Société veut remercier tous les actionnaires ayant soumis leurs votes et ceux ayant pu se déplacer pour assister à la réunion et leur souhaite une année remplie de succès.

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)

Site web : http://www.dynacor.com

Twitter : http://twitter.com/DynacorGold

Facebook : http://www.facebook.com/pages/Dynacor-Gold-Mines-Inc/222350787793085

Actions en circulation : 38 754 911