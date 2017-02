Dynacor annonce que la SUNARP a enregitré officiellement tous ses permis pour l'usine Veta Dorada

Mines d'or Dynacor Inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 fév. 2017) - Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer que la SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) a officiellement enregistré, au Registre national péruvien, tous les permis de l'usine Veta Dorada qui se trouve à Chala, Pérou.

La Resolución Directoral No 0235-2016-MEM/DGM précise clairement ce qui suit :

Il est octroyé à Minera Veta Dorada, libre de toutes charges, une concession de 94,3853 ha. Située dans le district de Chala, Province de Caraveli et Département d'Arequipa ; La concession est spécifiquement destinée à la construction et au fonctionnement d'une usine de traitement de minerai d'une capacité de 300 tonnes par jour ; La résolution susmentionnée reconnaît aussi : la validité de l'étude d'impact sur l'environnement approuvée le 21 décembre 2012; la validité du permis d'utilisation des sols de la concession pour une usine de traitement de minerai (beneficio) approuvé le 18 septembre 2014; le permis de construction octroyé à Minera Veta Dorada le 17 mars 2015; la validité de l'inspection finale, post-construction, de l'usine.

En conséquence, la Resolución Directoral No 0235-2016-MEM/DGM, datée du 1er septembre 2016 octroie définitivement, à Minera Veta Dorada, la concession de 94,3853 ha, dénommée « Planta de Beneficio Veta Dorada » dans la zone 18S de Chala et autorise le fonctionnement de l'usine à une capacité de 300 tonnes par jour, ainsi que de son parc à résidus.

La résolution a été officiellement enregistrée par la SUNARP le 13 février 2017.

La nouvelle usine Veta Dorada de Dynacor, d'une capacité de 300 tonnes par jour a pour objectif de produire entre 88 000 et 92 000 onces d'or en 2017, ce qui équivaudrait à une augmentation de 20 à 26% par rapport à 2016 (voir communiqué de presse daté du 12 janvier 2017). La Société continuera d'augmenter le taux de traitement en 2017, pour atteindre 360 tonnes par jour, soit environ 105 000 onces d'or sur une base annuelle. Si les conditions du marché le permettent, la production augmentera encore en 2018 au fur et à mesure de l'expansion de la capacité de Veta Dorada.

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). En 2017, la Société vise une production de 88 à 92 000 onces d'or, soit une augmentation de 20 à 26% par rapport à l'année civile précédente. Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Site web : http://www.dynacor.com

Twitter : http://twitter.com/DynacorGold

Facebook : http://www.facebook.com/pages/Dynacor-Gold-Mines-Inc/222350787793085

Actions en circulation : 38 709 911