Dynacor atteint une production record au 4e trimestre de 2016 et annonce ses objectifs pour 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2017) - Mines d'or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) annonce aujourd'hui une production d'or record au quatrième trimestre de 2016, dans sa nouvelle usine de traitement de minerai, Veta Dorada, qui se trouve à Chala, au Pérou. La production a, en effet, enregistré un record trimestriel absolu de 21 014 onces d'or.

En 2016, la production d'or totale s'est élevée à 73 476 onces, soit une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces).

En 2017, Dynacor inaugure une nouvelle ère, se préparant à la meilleure année de l'histoire de la Société avec une estimation de production de 88 000-92 000 onces d'or. Cette estimation s'appuie sur le prix de l'or actuel et les conditions de fonctionnement. Le taux de traitement de minerai augmentera encore en 2017 à mesure que la Société portera la capacité de Veta Dorada à 360 tpj.

Aucun problème important n'a été constaté durant la mise en service de la nouvelle usine. La réponse des fournisseurs de minerai a été enthousiaste (voir communiqué de presse daté du 21 novembre 2016) et la Société a renforcé ses équipes d'acheteurs de minerai sur le terrain, ouvrant avec succès de nouvelles régions d'approvisionnement en minerai.

Profil de Mines D'or Dynacor inc.

Dynacor est une société de traitement de minerais d'or et d'argent et d'exploration minière présente au Pérou par le biais de ses filiales depuis 1996. La Société se distingue des sociétés d'exploration pure parce qu'elle génère des revenus et des flux de trésorerie à partir de son usine de traitement de minerai au Pérou. Le nombre d'actions de Dynacor en circulation - 38,5 millions - se trouve dans le quartile inférieur du secteur des ressources. Les actifs de la Société comprennent trois propriétés d'exploration, dont Tumipampa, sa propriété phare ayant révélé de hautes teneurs en or qui est en cours d'exploration, une usine de traitement de minerais d'or et d'argent à Huanca - mise en mode d'entretien et de maintenance, - qui a une capacité installée de 85 000 tonnes par an et sa nouvelle usine, Veta Dorada, en opération et ayant une capacité de 300-tpj (102 000 TPA) et située à Chala (sud du Pérou). L'expérience et les connaissances acquises, ainsi que le solide réseau d'approvisionnement que Dynacor a développé par son implication au Pérou en font sa force et son avantage. Sa fierté demeure le respect et l'éthique de travail envers ses employés, ses partenaires et les communautés locales.

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

