Dynacor et PX PRECINOX nouent une alliance stratégique pour un nouveau programme sur l'or responsable

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 oct. 2017) - Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) et PX GROUP (Suisse) ont le grand plaisir de confirmer l'alliance stratégique conclue entre PX PRECINOX et Mines d'or Dynacor. PX PRECINOX est le seul affineur et manufacturier suisse privé de produits finis et semi-finis en métaux précieux pour les industries du luxe et de la haute technologie. Cette alliance stratégique comprend :

Le développement conjoint d'une initiative B4B ( business for business) sur l'or responsable dans le cadre de laquelle tout l'or produit par Dynacor sera vendu sous le label OR PX IMPACT à certains des grands leaders mondiaux de la joaillerie et de l'horlogerie de luxe qui ont à cœur d'acheter de l'or socialement responsable et traçable produit par des mineurs artisanaux. Les acheteurs d'or PX IMPACT paieront une petite prime qui servira à financer, au Pérou, des projets de développement socio-économique destinés aux mineurs artisanaux et à leurs communautés.



Un accord exclusif d'approvisionnement en or, aux termes duquel Dynacor a obtenu des conditions commerciales très favorables et la mise en place un programme de coopération technique.



PX PRECINOX est une des dix entreprises composant PX GROUP (www.pxgroup.com) présent sur trois continents : les Amériques (États-Unis et Pérou), l'Europe (Suisse, Allemagne et France) et l'Asie (Malaisie). PX PRECINOX produit une gamme très complète de métaux précieux et d'alliages et fournit des services d'affinage très spécialisés. En tant que fournisseur mondial de métaux précieux, PX PRECINOX a aussi, parmi ses activités, la manufacture de produits d'investissement en métaux précieux, le développement d'alliages à base de métaux précieux et la fabrication de produits semi-finis et de composants pour l'horlogerie, la joaillerie, les applications médicales et les technologies de pointe.

PROFIL DE MINES D'OR DYNACOR INC.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PREVISIONS EMISES

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

