Dynacor : le taux de traitement de minerai augmente de 28% pour atteindre 245 tonnes par jour en août

Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer qu'au mois d'août, le taux de traitement de minerai a augmenté de 28% pour atteindre 245 tonnes métriques par jour (tpj) par comparaison avec le taux de traitement quotidien moyen de 192 tpj au 2e trimestre de 2017.

En août, 7 110 tonnes métriques de minerai ont été traitées, largement plus que les 5 495 tonnes traitées en juillet et que la moyenne mensuelle traitée au 2e trimestre de 2017 (5 436 tonnes).

Il convient de remarquer, comme le montre la figure 1 ci-dessous, que le tonnage de minerai livré à l'usine a également augmenté de 42% au mois d'août par rapport à la moyenne mensuelle des livraisons pour le 2e trimestre de 2017 et de 60% par rapport à janvier 2017. À la fin du mois, le stock de minerai a atteint un record depuis le début des opérations de l'usine Veta Dorada, en octobre 2016.

Jean Martineau, président et chef de la direction commente : « Je suis très satisfait de nos derniers résultats opérationnels car ils prouvent que nous nous sommes remis des effets du tremblement de terre de juillet et des pluies très abondantes du début de l'année et de leurs conséquences (voir figure 1 ci-dessus). J'ai la ferme conviction que l'usine Veta Dorada atteindra sa capacité de 300 tpj avant la fin de l'année. La production d'or augmente de façon constante et je m'attends à ce que cette tendance se poursuive au 4e trimestre et en 2018. »

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces en 2015). En 2017, la Société a révisé son objectif de production entre 78 000 et 80 000 onces d'or. Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

