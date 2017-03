Dynacor participe à la 85e conférence annuelle du PDAC à Toronto, Ontario du 5 au 8 mars

Mines d'or Dynacor Inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mars 2017) - Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) une entreprise leader en traitement de minerai d'or, qui explore et produit au Pérou, annonce sa participation à la 85eConférence annuelle du PDAC, qui aura lieu à Toronto, Ontario, du 5 au 8 mars 2017, au Metro Toronto Convention Centre (stand #3047).

La Direction organisera des rencontres individuelles et des projections de vidéos sur la nouvelle usine de traitement de minerai aurifère de Chala, Pérou et fera une mise à jour sur son premier calcul de ressources 43-101 très attendu pour sa propriété de Tumipampa. Si vous souhaitez réserver une rencontre, veuillez envoyer un courriel au Directeur, Relations aux investisseurs, Dale Nejmeldeen à l'adresse nejmeldeen@dynacor.com ou téléphoner au 604-492-0099.

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). En 2017, la Société vise une production de 88 à 92 000 onces d'or, soit une augmentation de 20 à 26% par rapport à l'année civile précédente. Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38 684 911