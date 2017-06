Dynacor: Production d'or des cinq premiers mois de 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 juin 2017) - Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer qu'en dépit de la pire saison des pluies qu'ait connu le Pérou depuis 20 ans, l'impact de ce phénomène météorologique extrême s'est limité à deux mois de baisse de la production par rapport à 2016. Les pluies intenses de mars et d'avril ont causé de très graves inondations dans tout le pays avec la destruction de nombreuses routes et de plus de 500 ponts, conduisant le Gouvernement à déclarer l'état d'urgence au niveau national. La production et le transport de minerai, par les mineurs artisanaux, ont été entravés et à Chala, notre usine a vu une diminution du minerai offert.

La situation s'améliore progressivement, comme on peut le voir dans le tableau 1, ci-dessous.

Jean Martineau, Président et chef de la direction de Dynacor déclare « Malgré ce phénomène météorologique extrême inhabituel (El Niño Costero) nous avons réussi à limiter l'impact sur la production de minerai. En mars et avril, notre production n'a perdu que 1 700 oz d'or par comparaison avec mars et avril 2016 ; en revanche, la production de mai a été supérieure de 6% à celle de l'année dernière. La production du premier trimestre était conforme aux objectifs pour 2017. La production globale, fin mai 2017, était inférieure de 3000 onces aux prévisions en raison de la baisse de l'offre de minerai. Depuis le début de mai, la situation revient progressivement à la normale et les routes d'accès aux sites miniers sont presque toutes rouvertes.

Mois Production d'or 2016 (oz) Production d'or 2017 (oz) Comparaison entre 2016 et 2017 Janvier 4 512 5 208 La production d'or mensuelle augmente de 696 oz à la nouvelle usine Veta Dorada, soit 15,4% Février 5 125 6 733 La production d'or mensuelle augmente de 1 608 oz, soit 31,4% Mars 6 170 5 184 Impact du phénomène météorologique extrême -- La production d'or mensuelle chute de 989 oz soit de 16% compte tenu du peu de minerai disponible T1 15 807 17 125 Avril 5 801 5 082 Impact du phénomène météorologique extrême -- La production d'or mensuelle chute de 719 oz soit de 12 % compte tenu du peu de minerai disponible Mai 5 859 6 219 La situation revient lentement à la normale et l'accès aux sites miniers est presque restauré. La production d'or mensuelle augmente de 360 oz, soit 6%

Dans le cadre de son programme de responsabilité sociale, Dynacor a attribué un montant spécial de plus de 50 000 dollars pour aider les communautés minières touchées par cette catastrophe. »

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). En 2017, la Société vise une production de 88 à 92 000 onces d'or, soit une augmentation de 20 à 26% par rapport à l'année civile précédente. Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

