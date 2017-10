Dynacor produit 20 521 oz d'or au 3e trimestre de 2017

Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF)(Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer qu'au troisième trimestre (T3), sa production d'or a atteint 20 521 oz, ce qui représente une augmentation de 2 336 onces (12,8%) par rapport au T2-2017 (18 185 oz). La production d'or mensuelle a aussi augmenté régulièrement de 6 287 oz en juillet à 7 192 oz en septembre, tout comme le taux de traitement quotidien qui a atteint une moyenne de 265 tonnes par jour en septembre (voir tableau 1, ci-dessous).

3etrimestre 2017 Juillet Août Septembre Production d'or (oz) 6 287 7 042 7 192 Taux de traitement moyen (tpj)* 189 245 265

*Avec 2 jours d'arrêt programmé par mois

Les livraisons de minerai à l'usine augmentent régulièrement et le stock de fin de trimestre représentait plus de huit jours de traitement à 265 tonnes par jour. La direction est tout particulièrement satisfaite de la progression du taux de traitement de minerai qui s'approche de la pleine capacité de l'usine à 300 tpj, laquelle devrait être atteinte avant la fin de l'année. Comme le montre la figure 1 ci-dessous, le taux de traitement moyen par jour a augmenté de 48% depuis 6 mois pour passer de 179 tpj en avril à 265 tpj en septembre 2017.

Dynacor est bien partie pour remplir son objectif de production annuelle d'or de 78 000 à 80 000 onces.

PROFIL DE MINES D'OR DYNACOR INC.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PREVISIONS EMISES

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

