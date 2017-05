Dynacor T1-2017 : Augmentation de 33.8% du résultat net

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 mai 2017) - Mines d'or Dynacor inc. (« Dynacor » ou la « Société ») (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) qui exerce des activités de traitement de minerai d'or et d'argent et détient des projets d'exploration minière au Pérou vient de déposer ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et son rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2017.

Ces documents ont été déposés électroniquement sur SEDAR au www.sedar.com et sont accessibles sur le site web de la Société au www.dynacor.com.

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d'indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation, à l'exception de celui du résultat net, ont été calculés à partir des chiffres arrondis.)

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2017 (« T1-2017 »), Dynacor a enregistré un 24ième trimestre profitable consécutif et une augmentation de son résultat net de 33,8% comparé à 2016, soit un résultat net de 0,94 M $ (0,02 $ par action) comparé à 0,70 M $ (0,02 par action) pour la période de trois mois close le 31 mars 2016 (« T1-2016 »).

Faits saillants du premier trimestre de 2017

Production de 17 125 onces d'or en T1-2017 comparée à 15 807 onces d'or en T1-2016, soit une augmentation de 8,3 %;

Ventes de 24,7 M $ en T1-2017 comparées à 20,4 M $ en T1-2016, soit une augmentation de 21,1 %;

Marge brute d'opération de 3,1 M $ (12,5 %) en T1-2017 comparée à 3,0 M$ (14,6 %) en T1-2016, soit une augmentation en dollars de 3,3 %;

BAIIA (1) de 2,5 M $ en T1-2017 comparativement à 2,3 M $ en T1-2016, soit une augmentation de 8,7 %;

de 2,5 M $ en T1-2017 comparativement à 2,3 M $ en T1-2016, soit une augmentation de 8,7 %; Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 1,8 M $ ou 0,05 $ par action (2) en T1-2017 comparativement à 1,5 M $ ou 0,04 $ par action (2) en T1-2016, soit une augmentation de 20,0 %;

en T1-2017 comparativement à 1,5 M $ ou 0,04 $ par action en T1-2016, soit une augmentation de 20,0 %; Encaisse de 8,7 M $ au 31 mars 2017 (6,2 M $ au 31 décembre 2016) ;

Aperçu

L'usine de Veta Dorada a été officiellement inaugurée le 3 octobre 2016. Cette usine est un tremplin pour la croissance future de nos activités de traitement au Pérou.

Le premier trimestre de 2017, a été frappé par des pluies extrêmement fortes, principalement en mars, qui ont causé de nombreuses inondations et des pertes de vies dans les régions du nord du Pérou. Des conditions s'apparentant à celles de El Nino près de la côte du Pérou ont affecté les conditions générales de production et de transport des mineurs au cours de la fin du premier trimestre et au début du deuxième trimestre de 2017.

En dépit de ces défis, au cours du premier trimestre de 2017, soit le deuxième trimestre d'activité de l'usine de Veta Dorada, le pourcentage de marge brute d'opération est passé à 12,5% comparé à 9,5% enT4-2016.

Dans l'ensemble, la production et les ventes d'or de Dynacor se sont améliorées comparativement au T1-2016 et sont en ligne avec la production prévue pour la période. La Société s'attend à ce que l'emplacement et la conception de l'usine de Veta Dorada entraînent des économies de coûts d'opération dans les domaines de l'énergie, du transport, du traitement des résidus ainsi qu'une réduction des coûts unitaires dû à l'augmentation du volume de production.

Résultats des opérations:

L'usine a maintenu un rythme de traitement quotidien moyen de 200 tpj en T1-2017 comparativement à 159 tpj en T1-2016, soit une augmentation de 25,8%. La Société a traité 16 796 tonnes métriques sèches (« TMS ») de minerai comparativement à 13 543 TMS en T1-2016, soit une augmentation de 24,0% et a produit 17 125 onces d'or en T1-2017, comparativement à 15 807 onces en T1-2016, soit une augmentation de 8,3%.

Les ventes totales de la période se sont élevées à 24,7 M $ comparativement à 20,4 M $ en T1-2016, soit une augmentation de 21,1%. La diminution du pourcentage de la marge brute d'opération comparée à T1-2016 est due à la période de démarrage de l'usine de Veta Dorada. Le résultat net de T1-2017 s'est élevé à 0,94 M $ comparativement à 0,70 M $ en T1-2016, soit une augmentation de 33,8%. L'augmentation est attribuable à la marge brute d'opération plus élevée de 0,1 M $, de la diminution des frais de vente de 0,3 M $ et de la diminution de la perte de change de 0,2 M $, compensée par l'augmentation des frais généraux et d'administration de 0,2 M $, de l'augmentation des frais de transition, entretien et autres de 0,2 M $ et de l'augmentation des charges financières de 0,1 M $.

Jean Martineau, Président et chef de la direction de Dynacor, a déclaré: « Malgré la pire saison des pluies des 20 dernières années au Pérou, nous avons réalisé de solides résultats opérationnels. Nous avons réussi à augmenter non seulement notre production d'or, mais aussi nos achats de minerai de 15% et le traitement du minerai de 24%. Cela montre clairement l'impact de notre nouvelle usine et des efforts soutenus sur le terrain. »

Principales données financières

Périodes de trois mois closes les

31 mars (en 000 $) (non audités) 2017 2016 Ventes

24 728

20 427 Coût des ventes 21 628 17 445 Marge brute d'opération 3 100 2 982 Frais généraux et d'administration 1 074 882 Résultat opérationnel 1 836 1 757 Résultat net et global 937 701 BAIIA (1) 2 533 2 282 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement 1 757 1 470 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 3 067 585 Résultat par action De base 0,02 $ 0,02 $ Dilué 0,02 $ 0,02 $

Conciliation du résultat global au BAIIA (1)

Résultat net et global

937

701 Impôts sur les résultats 654 693 Frais financiers 294 236 Amortissement 648 632 Perte sur réévaluation d'un instrument financier - 20 BAIIA (1) 2 533 2 282

Calcul du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement par action (2)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement (en 000 $) 1 757 1 470 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation de base (en 000 $) 38 707 37 404 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement par action (2) 0,05 $ 0,04 $

(1) BAIIA ''Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement" est une mesure du rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de trésorerie généré par ces opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux différentes structures fiscales et l'effet des différentes structures de capital

(2) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action sont est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis le prix de l'action sur le marché.

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement

et fonds de roulement

Activités opérationnelles

Au cours du trimestre, les flux générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 3,1 M $ ou 0,08 $ par action comparés à 0,6 M $ ou 0,02 $ par action en 2016. La variation des éléments du fonds de roulement a augmenté de 1,3 M $ (diminution de 0,9 M$ en 2016) et est composée principalement de la diminution des stocks de 3,5 M $, légèrement compensé par une diminution des créditeurs et frais courus de 1,3 M $ et de l'augmentation des créances clients et autres créances de 0,5 M $.

Activités d'investissement

Au cours de la période, la Société a investi 0,3 M $ (4,0 M $ en T1-2016) pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et des additions d'actifs au titre de la prospection et de l'évaluation. La diminution entre les périodes comparatives était prévue avec la fin de la construction de l'usine de Veta Dorada en 2016 et la prochaine étape d'exploration de Tumipampa n'ayant pas encore débuté.

Activités de financement

En T1-2016, la Société avait convenu d'une facilité de crédit garantie de premier rang au montant global de 10,0 M $ et avait reçu 4,7 M $. $ (net des coûts de transaction). En T1-2017, les activités de financement concernent principalement le paiement des intérêts et des coûts de transaction pour la facilité de crédit.

Fonds de roulement

Au 31 mars 2017, la Société avait un fonds de roulement de 17,2 M $, incluant 8,7 M $ en encaisse comparativement à 15,8 M $, dont 6,2 M $ en encaisse au 31 décembre 2016.

Perspectives 2017

Activités de traitement de minerais

L'objectif pour 2017 est de contrôler les coûts de production et augmenter la production de la nouvelle usine de Veta Dorada à sa pleine capacité de 300 tpj, puis à 360 tpj à la fin de l'année. Ceci sera atteint en travaillant pour augmenter le volume d'achat de minerai tout au long de l'année.

L'objectif de production pour 2017 est d'entre 88 000 et 92 000 onces d'or, ce qui représenterait un niveau record pour la Société. Au 31 mars 2017, la production de la Société s'élève à 17 125 onces d'or, ce qui correspond à la production prévue à cette date. La direction est confiante qu'avec une augmentation normale de la production d'un trimestre à l'autre, la Société pourra réaliser ses objectifs de production.

La Société étudie également différentes opportunités dans d'autres juridictions.

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces en 2015). En 2017, la Société vise une production de 88 à 92 000 onces d'or, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année civile précédente. Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

