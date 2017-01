EchoMaster lance une caméra de recul universelle avec lignes de stationnement dynamiques

CLEARWATER, FLORIDE--(Marketwired - 19 janvier 2017) - EchoMaster, un fabricant mondial de technologies d'assistance à la conduite pour les chauffeurs particuliers et commerciaux, a présenté aujourd'hui son modèle CAM-DPL, une caméra de recul universelle avec lignes de stationnement dynamiques.

Bien que les accidents en marche arrière ne représentent qu'un faible pourcentage des accidents de la route, ils impliquent souvent des enfants et se terminent la plupart du temps par une tragédie. Selon l'Insurance Institute for Highway Safety et l'Highway Loss Data Institute, en 2016, environ 267 décès et 15 000 blessures ont été causés par des accidents en marche arrière, et les enfants de moins de cinq ans représentaient 31 % des décès. En raison de leur petite taille, les enfants sont plus facilement dissimulés dans l'angle mort d'un véhicule. De plus, de nombreuses familles conduisent des grandes voitures, des camionnettes et des SUV, ces véhicules de grande taille ont des plus grands angles morts, ce qui augmente le risque d'accident en marche arrière. Plusieurs études ont démontré que l'installation d'une caméra de recul ou de capteurs de stationnement sur votre véhicule réduit considérablement le risque d'accident en marche arrière. Une caméra de recul offre au conducteur une visibilité dans les angles morts de son véhicule et permet d'éviter les accidents avant qu'ils ne se produisent.

EchoMaster dispose d'une gamme complète de caméras d'angle mort que les chauffeurs peuvent installer sur leur véhicule, qu'il soit neuf ou non. La caméra CAM-DPL est le dernier modèle de la gamme de caméras de recul pour le marché secondaire. L'ajout des lignes de stationnement dynamiques rend la conduite en marche arrière plus simple et plus sûre qu'auparavant. Offrant un champ de vision arrière de 170°, les lignes de guidage dynamiques de la CAM-DPL indiquent la trajectoire du véhicule en fonction de sa position. Les lignes de stationnement dynamiques offrent au conducteur une meilleure visualisation de la trajectoire du véhicule avant la marche arrière, lui évitant ainsi de devoir estimer sa route. La caméra comprend des capteurs intégrés qui lui permettent de détecter le mouvement de véhicule et de déplacer les lignes de guidage afin d'afficher la trajectoire du véhicule.

Fonctionnalités principales :

Capteur CMOS d'1/3 po

Fonctionne à 0,5 LUX

Angle de vue de 170 degrés

Lignes de stationnement dynamiques

Le modèle CAM-DPL est disponible chez les revendeurs EchoMaster officiel au prix de vente suggéré de 149,99 USD.

Pour plus d'informations, consultez le site EchoMaster.com

À PROPOS D'AAMP GLOBAL

Créée en 1987, détenue par Audax Private Equity et basée à Clearwater, en Floride, AAMP Global développe constamment des moyens novateurs d'améliorer votre moyen de transport. Fabricant mondial de technologies mobiles pour le marché secondaire des véhicules privés ou commerciaux, l'entreprise développe des solutions de sécurité sous EchoMaster, des solutions de connectivité via Smartphone sous iSimple, des info-divertissements pour sièges avant et arrière sous Rosen, des améliorations audio de haute puissance sous Stinger and Phoenix Gold, et des solutions d'intégrations pour les OEM sous Autoleads and PAC. AAMP vous permet de définir votre conduite, un véhicule à la fois, partout dans le monde.

