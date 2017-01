Elargissement de la route 401 pour améliorer la sécurité et la circulation routière pour les résidents de l'Ontario

CAMBRIDGE, ONTARIO--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Les réseaux de transport en commun solides sont le fondement de villes plus inclusives et plus durables pour les Canadiens et leurs familles. En investissant dans la route 401, les gouvernements du Canada et de l'Ontario contribueront non seulement à la création de corridors de transport plus durables et efficaces mais en plus amélioreront la sécurité et la circulation routière pour tous les usagers de la route dont les résidents, les touristes, et les conducteurs commerciaux.

Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud-Hespeler, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Kathryn McGarry, députée provinciale de Cambridge, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, étaient à Cambridge aujourd'hui pour annoncer l'octroi d'un financement pour ce projet d'élargissement de la route 401. Le gouvernement du Canada allouera une contribution jusqu'à concurrence de 96 030 979 $ au projet et le gouvernement de l'Ontario assumera tous les coûts restants du projet.

Le projet comprend l'élargissement de la route 401, qui passera de six à dix voies sur environ cinq kilomètres, entre le chemin Hespeler et le chemin Townline. Les travaux comprennent aussi l'aménagement de nouvelles voies réservées aux véhicules comptant plusieurs occupants, ainsi que le remplacement de deux ponts à la hauteur du chemin Hespeler et du boulevard Franklin sur la route 401.

Une fois terminé, le projet contribuera à l'amélioration de la sécurité et de la circulation routière pour permettre aux enfants de se rendre à l'école, aux employés de se rendre au travail, aux aînés d'accéder aux services dont ils ont besoin à l'heure et leur permettre de rentrer chez eux rapidement. L'ajout des voies réservées aux véhicules comptant plusieurs occupants favorisera les options de transport écologiques, comme le covoiturage et le recours au transport en commun.

Citations

« Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec l'Ontario pour s'assurer que nous faisons des investissements judicieux dans les infrastructures, afin de favoriser la croissance de la classe moyenne, d'appuyer le développement durable et d'accroître la sécurité publique. En appuyant les améliorations aux voies de transport essentielles, nous aidons les entreprises locales à acheminer leurs produits vers les marchés et aux Canadiens de se rendre en toute sécurité et à l'heure au travail, à l'école ainsi qu'à toute autre activité. C'est grâce à des initiatives et à des projets tels que l'élargissement de la route 401 que les collectivités du Canada demeureront parmi les meilleurs endroits au monde pour vivre, travailler et fonder une famille. »

Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud-Hespeler, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il s'agit d'un important projet pour la population de Cambridge et de l'ensemble de notre région puisqu'il améliorera la sécurité routière, diminuera la congestion et favorisera la création de nouveaux emplois et débouchés économiques. En travaillant en collaboration avec le gouvernement fédéral, l'Ontario continue de bâtir des infrastructures modernes et efficaces qui aideront l'ensemble des collectivités de l'Ontario à prospérer. »

L'honorable Kathryn McGarry, députée provinciale de Cambridge, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

Faits en bref

Le gouvernement du Canada couvrira jusqu'à 50 p. 100 des coûts admissibles totaux, jusqu'à concurrence de 96 030 979 $, pour ce projet aux termes du volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement de l'Ontario assumera tous les coûts restants du projet.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars en financement pour les infrastructures sur une période de 12 ans, pour le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, et les transports qui appuient le commerce, ainsi que pour les collectivités rurales et du Nord du Canada.

L'Ontario réalise les investissements les plus importants de toute l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts. Pour en savoir plus sur ce qui se passe dans votre collectivité, rendez-vous à Ontario.ca/BuildON.

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Le volet Grandes infrastructures (VGI) du Fonds Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/prog/bcf-fcc-fra.html

Les investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Nouveau plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html

Bâtir l'Ontario : Ontario.ca/BuildON.

Twitter : @INFC_fra

Web : Infrastructure Canada