En quoi votre correspondance fiscale devient plus simple

Le saviez-vous?

Chaque année, l'Agence du revenu du Canada (ARC) envoie plus de 130 millions de pièces de correspondance aux Canadiens. Si vous avez reçu un avis ou une lettre en 2016, vous avez dû remarquer sa nouvelle apparence. C'est parce que l'ARC a amélioré la façon dont elle communique avec les Canadiens en rendant sa correspondance plus facile à lire et à comprendre.

Tout est simplement devenu plus clair

Après une évaluation approfondie terminée à l'automne 2014, l'ARC a commencé à remanier sa correspondance, en mettant l'accent sur la façon dont elle est structurée, conçue, mise en forme et rédigée. Le résultat : des avis et des lettres simples et claires qui présentent les principaux renseignements que vous devez connaître. Il vous est maintenant plus facile que jamais de comprendre vos impôts.

Près de 75 % de la correspondance étant déjà révisée, les améliorations se poursuivent maintenant aux avis et aux lettres plus complexes. Que vous soyez une entreprise, une famille ou un particulier, vous pouvez vous attendre à voir d'autres améliorations à votre correspondance au cours des mois à venir.

Quoi de neuf pour 2017?

À partir de février 2017, l'ARC commencera à envoyer des avis de cotisation améliorés à plus de 29 millions de Canadiens. L'avis révisé reflète les améliorations apportées en 2016, c'est-à-dire, entre autres, que les renseignements les plus importants sont indiqués à la première page, où ils sont plus faciles à lire et à comprendre. Cette année, l'avis a subi d'autres améliorations, par exemple, il y a un résumé de compte avec une explication de la façon dont la cotisation a été établie et de ce que cela signifie pour vous. En outre, l'avis comprend une fonction de sécurité qui cache une partie de votre numéro d'assurance sociale, ce qui aide à mieux protéger vos renseignements et à mieux prévenir la fraude.

D'autres modifications à la correspondance se produisent cette année. Restez donc à l'affût au cours des prochains mois! Allez à arc.gc.ca/avisetlettres pour obtenir plus de renseignements sur ces modifications.

Pour un accès plus pratique à votre correspondance de l'ARC, comme votre avis de cotisation, allez à Mon dossier et inscrivez-vous au courrier en ligne.

