Enbridge établit son plan stratégique et ses perspectives financières, annonce une hausse du dividende de 10 % pour 2018 et confirme une croissance jusqu'en 2020

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 29 nov. 2017) - Enbridge Inc. (« Enbridge » ou la « société ») (TSX:ENB) (NYSE:ENB) a annoncé aujourd'hui la réalisation de son plan stratégique et de ses perspectives (le « plan ») à la suite de la fusion avec Spectra Energy, close le 27 février 2017. Le plan comprend des perspectives financières sur trois ans, soit pour la période de 2018 à 2020. Voici un résumé des principaux éléments du plan, qui sera discuté plus à fond à l'occasion de la conférence à l'intention des investisseurs de la société, tenue les 12 et 13 décembre respectivement à New York et Toronto.

Points saillants

Solides perspectives commerciales pour l'horizon de planification de trois ans, donnant lieu à un taux de croissance annuel composé des FTDLE par action et des dividendes de 10 % jusqu'en 2020 et une hausse des dividendes de 10 % en 2018

Plan fondé sur 22 G$ de projets restants dans le cadre du programme de dépenses en immobilisations d'ici 2020

Rationalisation de la composition de l'actif visant l'adoption d'un modèle commercial composé exclusivement de pipelines réglementés et de services publics, mettant l'accent sur une croissance solide et de faibles risques dans les trois entreprises essentielles : pipelines de liquides et terminaux, transport et stockage de gaz, et services publics de distribution de gaz

Détermination d'actifs non essentiels de 10 G$ et intention de vendre ou de monétiser un minimum de 3 G$ en 2018

Intensification de la stratégie de désendettement pour solidifier le bilan; ratio dette/BAIIA de 5,0 attendu d'ici à la fin de 2018

Annonce par Enbridge aujourd'hui d'une émission d'actions ordinaires d'un montant de 1,5 G$ dans le cadre d'un placement privé et de l'intention d'émettre des titres hybrides supplémentaires d'un montant de 4 G$ d'ici la fin de 2018

Annonce par Enbridge Income Fund Holdings Inc. aujourd'hui d'une émission publique d'actions ordinaires d'un montant de 0,5 G$

Respect des critères déterminés par les agences de notation d'Enbridge sur la durée du plan grâce à la vente d'actifs supplémentaires, aux capitaux propres des entités détenues à titre de promoteur et au programme de réinvestissement des dividendes; aucune émission d'actions ordinaires subséquente requise pour le plan

Solides perspectives sur trois ans pour Enbridge Income Fund, Enbridge Energy Partners et Spectra Energy Partners

Proposition en bonne et due forme présentée par Enbridge à Spectra Energy Partners (« SEP ») pour l'échange de ses droits de distributions incitatifs et de sa participation économique à titre de commandité contre des parts de commanditaire de SEP nouvellement émises, en vue d'accroître le coût du capital de SEP

Priorités stratégiques

Enbridge est désormais la plus importante société d'infrastructures énergétiques d'Amérique du Nord; ses actifs consolidés totalisent plus de 160 G$ CAN au 30 septembre 2017 et desservent les marchés énergétiques et les bassins d'approvisionnement les plus importants et où la croissance est la plus forte. Les principales priorités stratégiques d'Enbridge s'établissent comme suit :

importance accordée à la sécurité et à la fiabilité d'exploitation des réseaux de la société ainsi qu'au rapport coût-efficacité des services de transport pour nos clients;

exécution solide de notre programme de dépenses en immobilisations garanti pour alimenter la croissance des FTDLE d'ici à 2020;

accent mis sur la croissance des entreprises essentielles par le truchement de prolongements et d'expansions de notre pipeline de liquides, de notre secteur de transport de gaz et des concessions de distribution de gaz de premier ordre;

consolidation de notre situation financière et optimisation du coût des capitaux grâce à un accès diversifié aux marchés financiers;

positionnement d'Enbridge en vue d'une croissance à long terme au-delà de 2020 grâce à l'affectation rigoureuse du capital.

Al Monaco, président et chef de la direction d'Enbridge, a formulé les commentaires suivants au sujet du plan stratégique et des perspectives : « L'année 2017 a été une importante période de transition pour Enbridge. L'acquisition de Spectra Energy a diversifié considérablement notre portefeuille d'actifs et les occasions qui se sont présentées à nous, et a permis à Enbridge de se repositionner pour l'avenir, particulièrement à l'égard du gaz naturel qui, croyons-nous, présente d'excellents éléments fondamentaux et possibilités. L'intégration se déroule bien, et les synergies se concrétisent selon les objectifs établis. Nous avons poursuivi l'exécution réussie de notre programme de dépenses en immobilisations garanti, et de nouveaux projets d'une valeur de près de 12 G$ devraient être mis en service en 2017. »

« Les actifs de Spectra Energy étant maintenant intégrés, nous mettrons l'accent sur ce que nous faisons de mieux et sur la proposition de valeur qui a bien servi nos actionnaires au fil des ans, a ajouté M. Monaco. Nous rationaliserons la composition de l'actif vers un modèle commercial composé exclusivement de pipelines réglementés et de services publics, mettant l'accent sur une croissance solide et de faibles risques dans nos trois entreprises essentielles : les pipelines de liquides et terminaux, le transport et le stockage de gaz naturel ainsi que les services publics de distribution de gaz. Il s'agit d'infrastructures énergétiques cruciales qui bénéficient d'un avantage concurrentiel unique et de flux de trésorerie hautement prévisibles et qui profiteront de la croissance qui en découlera. Cette revue nous a permis de cerner des actifs d'une valeur de 10 G$ qui ne sont pas essentiels pour Enbridge. En 2018, certaines entreprises intermédiaires de transport de gaz non réglementées et d'énergie renouvelable sur la terre ferme d'une valeur de 3 G$ seront monétisées.

Mesures de renforcement du bilan

Le plan de financement de la société permettra de financer son programme de dépenses en immobilisations de croissance de premier plan dans l'industrie tout en assurant le désendettement pour solidifier le bilan. Le plan permet de respecter les critères rigoureux établis par les agences de notation sur la durée de trois ans. Le ratio dette/BAIIA devrait atteindre 5,0 d'ici la fin de 2018, et s'établir à environ à 4,5 d'ici 2020.

Le total des dépenses en immobilisation de croissance et des investissements de maintien garantis devrait être d'environ 22 G$ d'ici la fin de 2020. Le financement requis ainsi que la réduction de la dette ciblée d'environ 4 G$ seront assurés par les sources suivantes :

14 G$ - flux de trésorerie générés à l'interne, déduction faite des dividendes et distributions

1,5 G$ - actions ordinaires d'Enbridge Inc. (annonce aujourd'hui)

0,5 G$ - actions ordinaires d'Enbridge Income Fund Holdings Inc. (annonce aujourd'hui)

4,0 G$ - titres hybrides (émissions prévues jusqu'à la fin de 2018)

3,0 G$ - ventes d'actifs non essentiels (ventes prévues jusqu'à la fin de 2018)

Le solde des fonds proviendra du RRD et des capitaux propres des entités détenues à titre de promoteur. Aucune émission d'actions ordinaires subséquente d'Enbridge Inc. n'est requise pour appuyer le plan de financement actuel. De plus, la société peut rehausser la souplesse du financement grâce à la vente ou à la monétisation d'actifs non essentiels supplémentaires, à l'émission de titres hybrides et aux modalités de financement des entités détenues à titre de promoteur.

M. Monaco a commenté : « Dans le cadre de l'exécution continue de notre programme de dépenses en immobilisations de croissance garanti, il est essentiel de conserver une solide situation financière et une grande souplesse en matière de financement, ce que ce plan permet de réaliser. Au cours des deux dernières années, exclusion faite des actions ordinaires émises aujourd'hui, nous avons mobilisé environ 7,5 G$ en capitaux ou en titres équivalents à des actions, financé 100 % de l'acquisition de Spectra au moyen de capitaux propres et vendu ou monétisé des actifs non essentiels d'une valeur de 2,6 G$, ce qui témoigne de notre engagement à assurer une gestion proactive de notre bilan en cette période de croissance. Les ventes d'actifs et les autres mesures que nous annonçons aujourd'hui, ainsi que notre plan de financement sur trois ans, fourniront les capitaux requis pour financer notre programme de croissance garanti et nous conférer la souplesse financière requise à l'avenir pour garantir l'exécution de notre stratégie. »

Prévisions pour 2018 et perspectives financières sur trois ans

Enbridge prévoit que les FTDLE par action provenant de l'exploitation et du programme de dépenses en immobilisations garanti exclusivement en 2018 s'établiront entre 4,15 $ et 4,45 $ par action, y compris l'effet de dilution de l'émission d'actions ordinaires d'un montant de 1,5 G$ annoncée aujourd'hui et des autres mesures de financement et de vente d'actifs prévues susmentionnées. Les perspectives financières fondées sur le programme garanti supposent un taux de croissance annuelle composé des FTDLE par action d'environ 10 % par rapport à la valeur médiane des prévisions pour 2017, soit entre 3,60 $ et 3,90 $ par action, et une valeur médiane des FTDLE d'environ 5 $ par action en 2020.

Majoration du dividende et perspectives de croissance du dividende

Le conseil d'administration a approuvé une majoration de 10 % du dividende annuel pour 2018. Le nouveau dividende trimestriel de 0,671 $ par action sera payable le 1er mars 2018 aux actionnaires inscrits le 15 février 2018. Enbridge prévoit continuer d'assurer une croissance du dividende annuel de 10 % jusqu'en 2020, ce qui devrait donner lieu à un paiement cible inférieur à 65 % des FTDLE par action sur la durée de l'horizon de planification.

M. Monaco a formulé les commentaires suivants au sujet de la hausse des dividendes : « Depuis des décennies, Enbridge procure à ses actionnaires une valeur supérieure. Notre modèle commercial à faible risque a donné lieu à une croissance solide et constante du dividende, qui se poursuivra pendant toute la période visée par le plan. »

Entités dont la société est le promoteur

Les plans financiers sur trois ans pour les entités dont la société est le promoteur ont été approuvés par Enbridge ainsi que par les conseils d'administration de Spectra Energy Partners, d'Enbridge Energy Partners et d'Enbridge Income Fund. Chaque entité dont la société est le promoteur devrait maintenir une solide croissance des distributions, une solide trésorerie disponible aux fins de distribution et de solides notations de crédit de première qualité.

Enbridge Income Fund Holdings (ENF : TSX) a annoncé aujourd'hui la majoration de son dividende mensuel de 10 % à compter du dividende payable le 15 février 2018. De plus, les perspectives à long terme favorables pour la croissance des distributions d'Enbridge Income Fund (le « fonds ») appuient désormais la majoration du dividende annuel de 10 % aux actionnaires d'ENF jusqu'en 2020. ENF a par ailleurs annoncé l'émission d'actions ordinaires d'un montant de 0,5 G$ dans le cadre d'un placement par prise ferme, ainsi qu'une émission d'actions ordinaires d'un montant de 0,1 G$ afin de maintenir la participation de 19,9 % d'Enbridge dans les actions ordinaires d'ENF, ce qui lui permettra de hausser sa participation dans le fonds. Le BAIIA du fonds devrait afficher une solide croissance sur la durée de l'horizon de planification, tout en maintenant un ratio de trésorerie disponible aux fins de distribution de 1,2 à 1,3. Les mesures de crédit du groupe du fonds devraient s'améliorer sur la durée de l'horizon prévisionnel en raison de la croissance de BAIIA entraînée par la forte performance de ses activités et de son programme de dépenses en immobilisations garanti et soutenue par le placement en actions ordinaires d'ENF, ce qui satisfait aux besoins en capitaux du groupe du fonds jusqu'en 2020. Le ratio dette/BAIIA devrait être inférieur à 5,0 d'ici la fin de 2018 et demeurer sous ce seuil jusqu'à la fin de la période visée par les perspectives.

Enbridge Energy Partners, L.P. (« EEP ») (NYSE : EEP) comprend désormais des actifs stables générateurs de liquidités hautement prévisibles, y compris le tronçon américain du réseau principal de pétrole brut d'Enbridge. EEP devrait générer une croissance des flux de trésorerie distribuables par part d'environ 3 % jusqu'en 2020. La direction prévoit que la croissance des distributions suivra un parcours semblable à la croissance des flux de trésorerie distribuables. Un ratio de trésorerie disponible aux fins de distribution de 1,2 est ciblé pour la durée de la période de planification. EEP prévoit que le ratio dette consolidée/BAIIA sera d'environ 4,0 d'ici à 2020, lorsque les projets de croissance des pipelines de liquides auront été mis en service et que ses options d'achat dans le cadre d'ententes de financement conjoint auront été exercées.

Spectra Energy Partners L.P. (« SEP ») (NYSE : SEP) devrait réaliser une hausse des distributions trimestrielles de 1,0125 $ par part en 2018, conformément aux prévisions, ce qui se traduit par un taux de croissance des distributions d'environ 7 % l'an prochain et un ratio de trésorerie disponible aux fins de distribution se situant entre 1,1 et 1,2. Postérieurement à 2018, l'exécution du plan actuel de croissance interne garanti appuie la hausse des distributions à un taux variant entre 4 % et 6 % par an en 2019 et 2020, tout en maintenant un ratio de trésorerie disponible aux fins de distribution se situant entre 1,1 et 1,2. Une croissance interne accrue et de futures opérations de transfert pourraient renforcer davantage ces perspectives. Le ratio dette/BAIIA devrait demeurer inférieur à 4,0 jusqu'en 2020.

Par ailleurs, Enbridge a présenté aujourd'hui une offre en bonne et due forme à Spectra Energy Partners, LP (NYSE : SEP) (« SEP ») pour convertir tous les droits de distributions incitatifs (« DDI ») d'Enbridge et les participations économiques du commandité dans SEP en un nombre supplémentaire de parts ordinaires dans SEP et une participation non économique de commandité dans SEP. Dans le cadre de cette proposition, Enbridge vise à mettre en relief la valeur de ses DDI et de la participation économique dans SEP, et réduire le coût en capital de SEP pour favoriser la croissance à long terme durable de la société. Enbridge demeurerait le commandité de SEP. Enbridge prévoit que l'opération proposée sera examinée comme il se doit par le conseil d'administration de SEP, y compris par un comité chargé des conflits et composé d'administrateurs indépendants de SEP. Il n'y a aucune garantie qu'Enbridge et SEP parviendront à un accord au sujet de l'opération proposée

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué renferme des informations prospectives, ou énoncés prospectifs, qui visent à fournir des renseignements sur la société, ses filiales et ses sociétés affiliées, notamment dans le cadre de l'analyse par la direction des projets et activités à venir d'Enbridge et de ses filiales. Ces renseignements pourraient ne pas être pertinents à d'autres fins. Généralement, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de verbes comme « entrevoir », « s'attendre à », « projeter », « estimer », « prévoir », « planifier », « viser », « cibler », « croire » et autres termes du genre qui laissent entendre la possibilité de résultats futurs ou certaines perspectives. Le présent document et ceux qui y sont intégrés par renvoi contiennent de l'information ou des déclarations prospectives ayant trait notamment à ce qui suit : les FTDLE ou les FTDLE par action prévus; les dividendes et la croissance des dividendes futurs prévus; les ratios prévus dette/BAIIA; la monétisation d'actifs prévue et le portefeuille d'actifs futur de la société; la réalisation des émissions d'actions ordinaires annoncées; les émissions futures d'actions ordinaires et de titres hybrides; le produit prévu du programme de réinvestissement des dividendes; la vigueur et la souplesse financières; les attentes quant aux sources de liquidités et à la suffisance des ressources financières; les coûts prévus des projets annoncés et des projets en construction; les dates prévues de mise en service des projets annoncés et des projets en construction; les dépenses en immobilisations prévues; l'incidence prévue sur les flux de trésorerie du programme de croissance garanti sur le plan commercial de la société; les possibilités de croissance et d'expansion futures prévues; les attentes par rapport à l'intégration de Spectra Energy Corp (« Spectra ») et de la synergie qui en découle; l'échange de droits de distributions incitatifs et parts de SEP; l'incidence d'un échange de droits de distributions incitatifs de SEP sur le coût du capital de SEP; l'envergure, la souplesse financière, le programme de croissance, les perspectives commerciales futures et la performance dans l'avenir de la société; la politique de distribution des dividendes et la croissance des flux de trésorerie distribuables; la croissance des distributions prévue et les versements prévus de dividendes; et les changements apportés à la structure d'Enbridge.

Bien que ces énoncés prospectifs soient, de l'avis d'Enbridge, raisonnables compte tenu des renseignements disponibles à la date à laquelle ils sont présentés et des procédés utilisés pour les formuler, ils ne garantissent nullement le rendement à venir, et les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence en ne se fiant pas outre mesure à de tels énoncés. De par leur nature, ces énoncés s'appuient sur diverses hypothèses, et ils tiennent compte de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité et les réalisations diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés en question. Les hypothèses importantes visent notamment : l'offre et la demande prévues de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (« LGN ») et d'énergie renouvelable; les prix du pétrole brut, du gaz naturel, des LGN et de l'énergie renouvelable; les taux de change; l'inflation; les taux d'intérêt; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre et des matériaux de construction; la fiabilité d'exploitation; les approbations par les clients et les organismes de réglementation; le maintien du soutien et de l'approbation des organismes de réglementation pour les projets de la société; les dates prévues de mise en service; les conditions météorologiques; les lois gouvernementales; les acquisitions, les cessions ainsi que le calendrier et les modalités s'y rapportant; la réussite des plans d'intégration; l'incidence de l'exécution des projets d'investissement sur les flux de trésorerie futurs de la société; les notations de crédit; le financement des projets d'investissement; les flux de trésorerie futurs prévus et les FTDLE et les FTDLE par action futurs prévus; et les dividendes et distributions futurs estimatifs. Les hypothèses relatives à l'offre et à la demande prévues de pétrole brut, de gaz naturel, de LGN et d'énergie renouvelable, et aux prix de ces marchandises, sont importantes pour tous les énoncés prospectifs dont elles constituent la base, puisqu'elles peuvent avoir une incidence sur les niveaux actuels et futurs de la demande pour les services de la société. Par ailleurs, les taux de change, l'inflation et les taux d'intérêt ont une incidence sur le contexte économique et le contexte des affaires dans lesquels la société évolue, peuvent se répercuter sur les niveaux de la demande pour les services de la société et le coût des intrants et sont par conséquent indissociables de tous les énoncés prospectifs.

En raison des interdépendances et de la corrélation entre ces facteurs macroéconomiques, il est impossible de déterminer avec certitude l'incidence que pourrait avoir l'une ou l'autre de ces hypothèses sur un énoncé prospectif, en particulier en ce qui concerne les FTDLE et les flux de trésorerie distribuables ainsi que les montants connexes par action ou les dividendes ou distributions futurs estimatifs. Voici les hypothèses les plus pertinentes associées aux énoncés prospectifs se rapportant aux projets annoncés et aux projets en construction, y compris les dates estimatives d'achèvement et les dépenses en immobilisations estimatives : la disponibilité et le prix de la main-d'œuvre et des matériaux de construction, l'incidence de l'inflation et des taux de change sur les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux, l'incidence des taux d'intérêt sur les coûts d'emprunt, l'incidence des conditions météorologiques et l'approbation par les clients, le gouvernement et les organismes de réglementation des calendriers de construction et de mise en service et les régimes de recouvrement des coûts.

Les énoncés prospectifs d'Enbridge sont assujettis à des risques et incertitudes au sujet du rendement de l'exploitation, des paramètres de la réglementation, de la politique en matière de versement de dividendes, de l'approbation des projets et du soutien apporté à ces derniers, du renouvellement des emprises, des conditions météorologiques, de la conjoncture économique et de la situation de la concurrence, de l'opinion publique, des modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'imposition, des modifications aux accords commerciaux, des taux de change, des taux d'intérêt, des prix des marchandises, des décisions politiques et de l'offre et la demande pour les marchandises, notamment aux risques et incertitudes dont il est question dans le présent communiqué et dans d'autres documents déposés par la société auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Il est impossible d'établir avec précision l'incidence de l'un ou l'autre de ces risques, incertitudes ou facteurs sur un énoncé prospectif particulier puisqu'ils sont interdépendants et que le plan d'action futur d'Enbridge dépend de l'évaluation, par la direction, de l'ensemble des renseignements connus à un moment ou à un autre. Sauf dans la mesure prévue par les lois pertinentes, Enbridge n'est pas tenue d'actualiser ou de réviser publiquement un énoncé prospectif présenté dans les pages du présent communiqué ou autrement, que ce soit à la lumière de nouveaux éléments d'information, de nouveaux faits ou pour quelque autre motif que ce soit. Tout énoncé prospectif ultérieur, écrit ou verbal, attribuable à Enbridge ou à quiconque agissant au nom de la société, doit être expressément considéré comme visé par la présente mise en garde.

À PROPOS D'ENBRIDGE INC.

Enbridge Inc. est la première société nord-américaine d'infrastructures énergétiques dotées de plateformes commerciales stratégiques comprenant un réseau étendu de pipelines de pétrole brut, de liquides et de gaz naturel, de services publics réglementés de distribution de gaz naturel ainsi que d'actifs de production d'énergie renouvelable. La société livre en toute sécurité une moyenne quotidienne de 2,8 millions de barils de pétrole brut par l'entremise de son réseau principal et de son pipeline Express. Ce volume représente environ 65 % des exportations de pétrole brut canadien aux États-Unis. De plus, en desservant les principaux bassins d'approvisionnement et marchés, la société livre quelque 20 % de tout le gaz naturel consommé aux États-Unis. Les services publics réglementés de la société comptent environ 3,6 millions de clients de détail en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans l'État de New York. De plus, Enbridge poursuit son expansion dans le secteur des infrastructures électriques; elle détient des participations dans des installations d'énergie renouvelable d'une capacité de production nette de plus de 2 500 MW en Amérique du Nord et en Europe. La société est inscrite à l'édition des huit dernières années du palmarès des 100 entreprises les plus engagées en faveur du développement durable dans le monde. Les actions ordinaires d'Enbridge sont inscrites à la cote des Bourses de Toronto et de New York sous le symbole ENB.

La raison d'être d'Enbridge, qui a pour slogan « L'énergie, pour la vie », est d'alimenter la qualité de vie des Nord-Américains. Pour un complément d'information, consulter www.enbridge.com.