Entreprises minières du Nouveau-Monde Inc. annonce l'émission d'actions en contrepartie de services et l'octroi d'options d'achat d'actions

GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 23 déc. 2016) - Entreprises minières du Nouveau-Monde Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTC PINK:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) annonce qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de croissance TSX pour émettre des actions en contrepartie de services rendus dans le cadre de l'entente de consultation de services intervenue entre la Société et Matrix Advisors, LLC (« Matrix »), une partie sans lien de dépendance, le 23 novembre 2015 (l' « Entente de Service »).

Matrix a rendu les services détaillés dans l'Entente de Service durant un quatrième trimestre (du 1er juillet au 30 septembre 2016) et la Société a émis à Matrix 238 096 actions ordinaires à un prix de 0,21 $ l'action ordinaire.

Toutes les actions émises en lien avec l'Entente de service seront sujettes à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un jour à partir de la date d'émission, conformément à la règlementation en vigueur.

De plus, le conseil d'administration a octroyé, en date de ce jour, un total de 575 000 options d'achat d'actions soit un nombre de 250 000 options d'achat d'actions à M. Éric Desaulniers (président, chef de la direction, et administrateur), un nombre de 125 000 à M. Charles-Olivier Tarte (chef de la direction financière) et un nombre de 200 000 options d'achat d'actions à un consultant. Ces options d'achat d'actions sont octroyées conformément aux termes et modalités du régime d'options d'achat d'actions actuellement en vigueur de la Société. Ces options d'achat d'actions sont acquises immédiatement et peuvent être levées au prix de 0,25 $ l'action et sont valides pour une durée de 5 ans à compter du 23 décembre 2016.

