Entreprises minières Globex inc. : Une nouvelle zone aurifère révèle des teneurs de 9,52 g/t Au sur 7,1 m à proximité de l'ancienne mine d'or Arntfield

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 25 sept. 2017) - ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (TSX:GMX)(FRANCFORT:G1MN)(STUTTGART:G1MN)(BERLIN:G1MN)(MUNICH:G1MN)(XETRA:G1MN)(OTCQX:GLBXF) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a reçu les premiers résultats d'analyses sur les échantillons en rainures prélevés dans la tranchée la plus à l'est de la propriété Francoeur/Arntfield, située 18 km à l'ouest de Rouyn-Noranda, au Québec. La première tranchée se trouverait sur ce que nous pensons être une structure aurifère sous-explorée, située immédiatement au sud de la faille principale Francoeur-Wasa, qui est la structure aurifère qui héberge les gisements d'or de Francoeur et d'Arntfield.

Seize échantillons en rainures d'environ 1 mètre chacun ont été coupés et analysés pour leur teneur en or (voir la carte ci-jointe ou encore la carte sur le site Web de Globex). L'extrémité nord de la tranchée présente une andésite modérément altérée avec des teneurs de 0,03 g/t Au à 0,14 g/t Au. Immédiatement au sud, la roche devient hautement altérée (carbonate, séricite, albite, silice) et fortement cisaillée. On y retrouve une pyrite très fine à des teneurs de 1/2 % à 10 %. Des teneurs de 9,52 g/t Au sur 7,1 m incluant 15,4 g/t Au sur 4,1 m ont été recoupées dans la partie sud de la tranchée. L'échantillon prélevé le plus au sud a retourné une teneur de 15,33 g/t Au sur 1,1 m, juste avant que la minéralisation ne disparaisse sous le mort-terrain.

N° d'échantillon Longueur de l'échantillon (m) Or (g/t) D110459 1,0 1,39 D110461 1,0 2,06 D110462 1,0 0,99 D110463 1,0 2,40 D110464 1,0 14,33 D110465 1,0 29,55 D110466 1,1 15,33

L'analyse d'un seul échantillon en rainure (D110467) prélevé environ 2,5 m à l'est de l'échantillon D110465 a révélé une teneur de 7,78 g/t Au sur 1 m dans une zone où la roche minéralisée est mélangée avec de l'andésite non minéralisée (voir la carte).

Les unités rocheuses sont approximativement orientées d'est en ouest avec un pendage de 50 ° à 60 ° vers le nord. La largeur vraie de l'horizon minéralisé demeure inconnue au moment d'écrire ces lignes.

Préparation des échantillons

Tous les échantillons ont été livrés à Laboratoire Expert inc., situé au 127, boulevard Industriel, Rouyn-Noranda (Québec). Le laboratoire a pris en charge toute la préparation des échantillons. Les échantillons ont été séchés et broyés à 90 % des particules passant à travers un tamis de maillage 10. Un sous-échantillon de 300 grammes a été prélevé et pulvérisé à une valeur nominale de 90 % des particules passant à travers un tamis de maillage 200 avec le reste des rejets broyés conservés.

Analyse de la teneur en or

Un sous-échantillon de 29,166 grammes de cette pulpe (1 tonne d'essai) a été prélevé et fondu conformément aux procédures standards utilisées en pyroanalyse. La teneur en or de tous les échantillons a été déterminée par spectrométrie d'absorption atomique (code de la méthode : Au FA-GEO, limite de détection inférieure de 5 ppb). Tous les échantillons pour lesquels une teneur supérieure à 1 g/t Au a été obtenue ont été soumis à un deuxième essai où la teneur en or a été déterminée par méthode gravimétrique avec pyroanalyse.

Autres nouvelles

Globex a vendu la propriété aurifère Penarroya, composée de quatre claims dans les cantons de LaPeltrie et de Carhail (32E14), à Midland Exploration inc. en contrepartie d'une redevance brute de métaux de 1 % de même que la soumission des crédits d'évaluation nécessaires afin de renouveler les claims.

La propriété aurifère Matchi-Manitou, laquelle se compose de trois claims situés dans le canton de Pershing (32C02), a été vendue à Renforth Resources inc. en contrepartie d'une somme de 2 000 $ et d'une redevance brute de métaux de 2 %. La propriété Matchi-Manitou démontre des forages historiques où plusieurs intersections aurifères importantes ont été recoupées.

Enfin, Globex a acquis cinq projets de silice à Terre-Neuve-et-Labrador et trois au Québec. Tous ont été vendus à une entreprise privée axée sur la silice en contrepartie du prix coûtant et d'une redevance minière brute de 1 %.

Le présent communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, P.Geo., président et chef de la direction de Globex, en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NI 43-101, avec l'aide de Manon Garant, P.Geo.

« We Seek Safe Harbour. » Foreign Private Issuer 12g3 - 2(b) CUSIP Number 379900 50 9 LEI 529900XYUKGG3LF9PY95

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

50 207 424 actions ordinaires en circulation