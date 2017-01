Equifax Canada annonce la première étape d'un investissement technologique de plusieurs millions de dollars lancée aujourd'hui

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Equifax® Canada (NYSE:EFX) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé le premier volet de sa nouvelle plateforme technologique de plusieurs millions de dollars qui proposera aux institutions financières canadiennes des aperçus radicalement améliorés pour les aider à comprendre les besoins et les motivations de leurs clients. La nouvelle technologie permettra à Equifax et à ses clients de livrer une meilleure expérience consommateur de fin, un service plus rapide et un accès juste et souple au crédit pour tous les Canadiens et les Canadiennes.

Equifax Canada croit que la nouvelle plateforme sera des plus bénéfiques pour les institutions d'octroi de crédit et le public en général qui comptent sur le crédit pour financer des douzaines d'opérations individuelles chaque semaine. En donnant de meilleurs aperçus prévisionnels sur les dépenses à la consommation, le comportement de crédit et les défaillances potentielles, le premier volet de ce projet à plusieurs phases conférera aux institutions financières un accès aux données qui dressent un profil de risque plus précis de leurs clients. Notamment, les données de tendance du crédit qui détaillent les antécédents de remboursement et font ressortir les tendances ajoutent une importante perspective qui va bien au-delà du score de crédit statique dans le temps quand il s'agit de souscrire le risque de crédit. En plus des scores de crédit fournis par Equifax aujourd'hui, ces vues approfondies du comportement des consommateurs donnent une meilleure compréhension de la santé financière à la fois des consommateurs et des entreprises.

Les néo-Canadiens qui ont peu ou pas d'antécédents de crédit, par exemple, bénéficieront de prêteurs qui ont plus d'information pour fonder leur évaluation plutôt que de simplement essuyer un refus. Cela aidera à réduire le nombre de consommateurs canadiens qui se fient aux prêteurs à taux élevés qui profitent de ce que ces emprunteurs potentiels ne peuvent avoir de profil établi à cause d'un manque d'antécédents de crédit. Au même moment, les prêteurs seront en mesure d'obtenir un accès à de nouveaux marchés qui pourraient avoir été difficiles à souscrire par le passé, ce qui est bénéfique pour l'économie canadienne.

Jimmy Chan, chef de l'information à Equifax Canada indique : « Nos clients veulent et ont besoin que nous innovions en les aidant à atteindre de nouveaux marchés et à être plus concurrentiels dans un environnement de crédit en évolution rapide qui comprend les prêteurs qui utilisent une technologie financière alternative ou émergente. Cet investissement ira loin dans la réalisation de cet objectif. »

Equifax Canada est un acteur clé dans l'opérationnalisation de la nouvelle plateforme technologique à l'échelle mondiale, car c'est un marché d'octroi de crédit sophistiqué et mûr avec des clients de haut niveau dans plusieurs des secteurs clés du crédit.

Equifax est la principale agence de renseignements de crédit au Canada, livrant des données dans leur forme la plus puissante.

