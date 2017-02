Equifax Canada comble l'écart de conformité avec la nouvelle Solution contre le blanchiment de capitaux

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 23 fév. 2017) - Equifax Canada (NYSE:EFX), un chef de file dans la fourniture de produits dans la lutte contre le blanchiment de l'argent (LCB), a annoncé aujourd'hui le lancement de Assistance LBC md, une nouvelle solution conçue pour aider les institutions financières canadiennes à se conformer aux règlements récemment modifiés de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT).

Assistance LBC permet aux entités comptables de mettre en place leurs stratégies de conformité et de respecter leurs obligations en matière de vérification conformément aux nouveaux règlements et directives RPCFAT de la CANAFE. La solution aide également les entités comptables à obtenir un aperçu pour l'identification des risques ainsi que de l'information qui aidera à respecter les exigences de tenue de dossiers.

D'ici le 30 juin 2017, toutes les entités comptables doivent respecter ces nouvelles directives. Celles qui ne se sont pas conformes à cette date et qui omettent de signaler et de tenir des dossiers d'identification des clients avec exactitude seront assujetties à de nouvelles sanctions pécuniaires et criminelles.

En sa qualité d'agence canadienne enregistrée de renseignements de crédit, Equifax est un regroupeur de sources fiables et séparées qui peuvent être utilisées pour aider les entités comptables à mettre en place les méthodes de vérification de l'identité prévues dans les nouvelles directives. Grâce à Assistance LBC, les clients ont la possibilité de s'abonner à une solution de vérification de source unique, à une solution de vérification de double source ou à une cascade automatisée de source unique à source double. Cela est rendu possible grâce à la nouvelle plateforme technologique d'Equifax qui a été conçue pour transformer rapidement et facilement les sources de multiples de données en aperçus exhaustifs.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les organismes de réglementation du CANAFE et du ministère des Finances afin de créer une solution qui s'aligne sur les intentions et les attentes du CANAFE. Les entreprises canadiennes qui cherchent une solution exhaustive qui peut être mise en place en respectant l'échéancier des directives peuvent être confiantes que Assistance LBC livrera de l'information pragmatique qui renforcera la conformité à la LBC et assurera que leurs méthodes d'authentification des clients satisfont les exigences de déclarations obligatoires. » indique Tara Zecevic, vice-présidente, Gestion des identités et de prévention de la fraude à Equifax Canada.

