Equifax Canada : La fraude hypothécaire est en hausse

13 % des Canadiens et des Canadiennes disent que raconter un pieux mensonge est normal afin d'obtenir la maison qu'ils désirent

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 11 jan. 2017) - Selon des données colligées par Equifax Canada (NYSE:EFX), les activités à risque élevé et les hypothèques frauduleuses présumées sont en hausse, dénotant une augmentation de 52 pour cent dans les demandes depuis 2013.

Selon les données de la solution de gestion des fraudes d'Equifax, les « Relevés de comptes falsifiés » et les « Documents falsifiés » étaient les plus importantes marqueurs relevés sur les demandes tel que rapporté par les enquêteurs. L'autre était « Information contradictoire ». De toutes les demandes signalées, 67 pour cent étaient de l'Ontario alors que le prochain taux le plus élevé se trouvait en Colombie-Britannique.

Equifax a aussi effectué un sondage pour établir le graphique des attitudes et des perceptions des Canadiens et des Canadiennes en ce qui a trait au marché du logement actuel. Un Canadien sur cinq, qui n'a pas d'hypothèque, a indiqué être angoissé à l'idée de ne jamais posséder sa propre maison à cause des prix en hausse et que, même s'il désirait acheter une maison, il ne le pourrait pas à cause de l'acompte à verser.

« Il est certain que vous voyons de plus en plus de demandes hypothécaires signalées comme étant suspectes pour nos institutions déclarantes, » rapporte Tara Zecevic, vice-présidente des Aperçus clients à Equifax Canada. « Bien que nous ne puissions attribuer cette hausse entièrement à des consommateurs qui surévaluent leurs revenus personnels ou qui falsifient des demandes, nous désirons rappeler aux gens qu'il y a de sérieuses conséquences à la suite de déclarations fausses ou inexactes sur toutes les demandes de prêts ou d'hypothèques. Non seulement cela ne respecte-t-il pas vos finances, mais de plus c'est une violation de vos obligations contractuelles envers les prêteurs; c'est tout simplement illégal. »

Pieux mensonge

Pour ce qui est de la fraude hypothécaire, selon un récent sondage d'Equifax :

13 pour cent de Canadiens et des Canadiennes ont indiqué qu'il trouvait qu'il était correct de dire un « pieux mensonge » lorsqu'ils font une demande de prêt hypothécaire afin d'avoir la maison qu'ils désirent.

16 pour cent ont dit qu'ils croyaient que la fraude hypothécaire était un crime sans victimes

8 pour cent ont admis avoir dénaturé les faits dans une demande de crédit ou de prêt

Les coûts liés à l'achat d'une maison

Lorsqu'on les questionne au sujet du prix des maisons, les résultats du récent sondage d'Equifax montrent que :

84 pour cent croient que, de nos jours, le coût de l'accession à la propriété immobilière est trop élevé pour les acheteurs d'une première maison

Près de trois Canadiens sur dix déclarent que « la demande est supérieure à l'offre » (29 pour cent) et que les « acheteurs étrangers » (27 pour cent) constituent le principal facteur qui contribue à la hausse du prix des maisons

Les résidents de la Colombie-Britannique (comparativement aux autres provinces) étaient plus enclins à donner les acheteurs étrangers comme première raison pour la hausse du prix des maisons (75 pour cent contre 42 pour cent pour toutes les autres provinces, respectivement)

Examen de la confiance

Lorsqu'on leur a demandé à qui ils faisaient confiance pour leur expérience d'achat de maison, les résultats du récent sondage d'Equifax indiquaient que :

44 pour cent des Canadiens font moins confiance aux agents immobiliers lors de leur expérience d'achat de maison

Environ un Canadien sur quatre se méfie également des propriétaires (27 pour cent) et des inspecteurs de maison privée (26 pour cent)

20 pour cent se méfient des courtiers hypothécaires, un autre 16 pour cent ne fait pas confiance à sa banque tout comme un autre 16 pour cent qui se fie peu à son agent d'assurances

Seulement 9 pour cent ont dit faire confiance à tous les professionnels impliqués dans l'expérience d'achat de maison

Le sondage a été effectué en en utilisant OMNI de Léger par le truchement du LégerWeb auprès d'un échantillon représentatif de 1 547 Canadiens et Canadiennes de partout au pays. Un échantillon de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,5 % 19 fois sur 20.

