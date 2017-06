Equifax Canada rapporte : la demande de crédit est en hausse alors qu'elle se stabilise dans l'Ouest du Canada

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 22 juin 2017) - (NYSE:EFX) - Les demandes de crédit des consommateurs sont plus élevées que jamais auparavant selon le Rapport des tendances de crédit à la consommation d'Equifax Canada pour le T1. Lorsque comparées à celles du premier trimestre de 2016, les interrogations de crédit ont augmenté de 3,6 pour cent et la dette totale à la consommation (incluant les hypothèques) a grimpé à 1729 milliards de dollars, une hausse de 6,9 pour cent.

Les Canadiens sont ambivalents quant à leur relation avec les dettes. Dans un récent sondage des consommateurs commandé par Equifax, 63 pour cent des consommateurs indiquaient ne pas se sentir à l'aise avec leurs dettes actuelles. Plus de la moitié (51 pour cent) de ceux qui ont vu leurs dettes augmenter ces trois dernières années mettaient en cause les dépenses qui dépassaient leurs revenus.

« Dans l'ensemble, malgré des chiffres de dette en hausse, les paiements mensuels sont faits à temps et il y a moins de faillites, » explique Regina Malina, directrice principale des Analyses et données à Equifax Canada. « Au même moment, les consommateurs cherchent encore du crédit après plusieurs trimestres de ralentissement, stimulés par les activités en Ontario et dans les provinces de l'Est. Les activités d'emprunt sont aussi en expansion dans ces deux régions, mais les gens de Terre-Neuve ont plus de difficultés à faires leurs paiements à temps que les gens des autres provinces. »

Les taux de délinquance de 90 jours + à Terre-Neuve a augmenté de 23,8 pour cent, le plus élevé de toutes les provinces. L'augmentation des taux de délinquance est restée élevée en Saskatchewan (18,9 pour cent) et en Alberta (13,8 pour cent), mais elle est beaucoup plus faible par rapport à ces derniers mois. Les taux de délinquance ont baissé le plus en Ontario (-6,1 pour cent), au Québec (-5.6 pour cent) et en Colombie-Britannique (-5,6 pour cent).

Au premier trimestre de 2017, la dette non hypothécaire) des consommateurs moyenne (excluant les créances non hypothécaires a augmenté à 22 125 $ et le taux de délinquance général est resté à 1,15 pour cent. Selon le classement des dettes, les secteurs des prêts à tempérament et des prêts automobiles affichent d'importantes hausses de 8,0 pour cent et de 6,6 pour cent sur 12 mois respectivement.

« Alors que toutes les tranches d'âge continuent d'augmenter leurs créances, les personnes âgées ralentissent quant au montant de leurs dettes, » précise Madame Malina. « Les personnes âgées accumulaient plus de dettes l'an dernier, mais cela semble être sous contrôle encore une fois. Les jeunes générations continuent d'avoir les plus importantes hausses de dettes sur 12 mois. »

Analyse par tranches d'âge - Dettes (excluant les hypothèques) et les taux de délinquance

Dette moyenne

(T1 2017) Changement de la dette moyenne

sur 12 mois

(T1 2017 vs T1 2016) Taux de délinquance

(T1 2017) Changement dans le taux de délinquance

sur 12 mois

(T1 2017 vs T1 2016) 18-25 8 565 $ 4,0 % 1,81 % 2,5 % 26-35 17 314 $ 4,5 % 1,70 % 3,2 % 36-45 27 011 $ 3,5 % 1,33 % 0,6 % 46-55 32 794 $ 3,5 % 0,97 % -1,5 % 56-65 27 709 $ 2,0 % 0,86 % -3,3 % 65+ 15 045 $ 2,8 % 0,93 % -5,8 % Canada 22 125 $ 2,8 % 1,15 % -0,1 %

Analyse par grandes villes - Dettes (excluant les hypothèques) et les taux de délinquance

Dette moyenne

(T1 2017) Changement de la dette moyenne

sur 12 mois

(T1 2017 vs T1 2016) Taux de délinquance

(T1 2017) Changement du taux de délinquance

sur 12 mois

(T1 2017 vs T1 2016) Calgary 28 840 $ 1,8 % 1,25 % 15,6 % Edmonton 26 836 $ 1,6 % 1,54 % 16,4 % Halifax 23 514 $ 1,7 % 1,60 % 8,0 % Montréal 17 122 $ 1,6 % 1,28 % -3,0 % Ottawa 21 476 $ 2,5 % 1,02 % 0,6 % Toronto 20 913 $ 4,4 % 1,24 % -6,0 % Vancouver 24 619 $ 3,8 % 0,77 % -9,5 % St, John's 24 902 $ 2,5 % 1,49 % 27,0 % Fort McMurray 37 345 $ 1,7 % 1,65 % 4,0 %

Analyse par province - Dettes (excluant les hypothèques) et les taux de délinquance

Dette moyenne

(T1 2017) Changement de la dette moyenne

sur 12 mois

(T1 2017 vs T1 2016) Taux de délinquance

(T1 2017) Changement du taux de délinquance

sur 12 mois

(T1 2017 vs T1 2016) Ontario 22 022 $ 4,0 % 1,04 % -6,1 % Québec 18 617 $ 2,4 % 1,03 % -5,6 % Nouvelle-Écosse 22 229 $ 2,5 % 1,81 % 8,2 % Nouveau-Brunswick 22 828 $ 3,3 % 1,75 % 1,6 % Île-du-Prince-Édouard 22 131 $ 2,7 % 1,44 % -0,5 % Terre-Neuve 23 314 $ 2,9 % 1,55 % 23,8 % Région de l'Est 22 650 $ 2,8 % 1,71 % 8,3 % Alberta 27 871 $ 1,4 % 1,48 % 13,8 % Manitoba 18 312 $ 2,5 % 1,32 % 10,6 % Saskatchewan 24 462 $ 2,4 % 1,39 % 18,9 % Colombie-Britannique 23 522 $ 1,5 % 0,94 % -5,6 % Région de l'Ouest 24 640 $ 1,6 % 1,23 % 6,9 % Canada 22 125 $ 2,8 % 1,15 % -0,1 %

Les données du Rapport des tendances de crédit à la consommation d'Equifax Canada pour le T1, y compris les scores, sont tirées d'Equifax Canada, le référentiel de la majorité des opérations de crédit qui se déroulent au Canada. Il y a plus de 25 millions de dossiers à la consommation uniques à Equifax. Le volume des opérations pour les données est évalué à 105 millions par mois. L'information fournie dans le présent rapport a été ajustée pour assurer que les données trimestrielles reflètent les résultats du dernier mois à chaque trimestre.

Ce sondage en ligne de 1 583 Canadiens a été effectué entre le 17-21 avril en utilisant le panel en ligne de Léger. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d'erreur de +/- 2,5% 19 fois sur 20

