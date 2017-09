Equifax donne aux Canadiens des éclaircissements supplémentaires sur l'incident de cybersécurité impliquant de l'information de consommateurs

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 19 sept. 2017) - Equifax Canada donne de l'information supplémentaire aux Canadiens qui pourraient faire partie de certains consommateurs affectés par un incident de cybersécurité annoncé la semaine dernière par Equifax Inc. Le 7 septembre 2017, la société a récemment annoncé que des criminels avaient exploité la vulnérabilité d'une application du site Web aux É.-U. afin d'obtenir un accès à certains dossiers. Selon l'enquête menée par l'entreprise, les accès non autorisés se sont produits de la mi-mai jusqu'à juillet 2017. Bien qu'au début nous ayons cru que l'incident se limitait aux consommateurs des États-Unis, Equifax a découvert peu de temps avant l'annonce du 7 septembre que des consommateurs Canadiens et Britanniques étaient aussi en cause.

Bien que notre enquête soit en cours et que cette information puisse changer, pour le moment, nous croyons que l'incident touche potentiellement l'information personnelle d'environ 100 000 consommateurs canadiens et que l'information en cause pourrait comprendre le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale et, dans des cas limités, les numéros des cartes de crédit.

Equifax Inc. a découvert les accès non autorisés le 29 juillet de cette année et est intervenue immédiatement pour mettre un terme à l'intrusion. La société a immédiatement retenu les services d'une firme de cybersécurité indépendante afin d'effectuer une révision judiciaire exhaustive visant à déterminer l'étendue de l'intrusion, y compris les données spécifiques en cause. Equifax a également rapporté l'accès criminel aux forces de l'ordre et continue de travailler avec les autorités.

Equifax Canada travaille en étroite collaboration avec Equifax Inc. et la firme de cybersécurité indépendante dans le cadre de l'enquête en cours qui sera complétée dans quelques semaines, auquel moment nous publierons plus d'information. Les criminels ont accédé aux systèmes d'Equifax Inc. par le truchement d'une application du site Web à la consommation destinée à être utilisée par les consommateurs des É.-U. Par cette interface, les criminels ont obtenu un accès à des fichiers renfermant de l'information personnelle sur certains consommateurs canadiens.

« Nous présentons nos excuses aux consommateurs canadiens qui ont été affectés par cet incident, » déclare Lisa Nelson, présidente et directrice générale d'Equifax Canada. « Nous comprenons également qu'il est frustrant qu'Equifax Canada n'ait pu fournir d'éclaircissements sur les personnes en cause avant que l'enquête ne soit complétée. Nous nous efforçons maintenant de donner aux consommateurs touchés le soutien dont ils ont besoin, y compris une surveillance de crédit et une protection contre le vol d'identité gratuites. »

Equifax travaille avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) et enverra des avis par la poste directement aux consommateurs en cause leur indiquant les mesures qu'ils devraient prendre. Nous allons également offrir gratuitement la surveillance de crédit et la protection contre le vol d'identité à tous les Canadiens en cause. Même si un nombre limité de Canadiens a été touché, Equifax rappelle à tous les consommateurs canadiens d'être vigilants, de réviser leurs relevés de comptes et leurs dossiers de crédit et de rapporter immédiatement toute activité non autorisée aux institutions financières. Nous leur conseillons aussi de surveiller leur information personnelle. Nous ferons des mises à jour au fur et à mesure que notre enquête progressera.

Equifax est à mettre à jour le site Web afin de donner de l'information destinée aux consommateurs canadiens et de les aider à comprendre l'incident et l'intervention de l'entreprise. Nous travaillons diligemment à rendre ladite information accessible le plus rapidement possible.