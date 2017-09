Equities First Holdings, LLC rapatrie les transactions d'IQE plc et renvoie toutes les garanties sous-jacentes à l'emprunteur

EFH termine avec succès une autre opération de financement, en renvoyant des garanties évaluées à plus de 20 millions £

LONDRES, ROYAUME-UNI--(Marketwired - Sep 20, 2017) - Equities First Holdings, LLC (EFH), prêteur à l'échelle mondiale et chef de file dans les solutions de financement des actionnaires, est heureux d'annoncer que le Dr Drew Nelson, directeur général de IQE plc, a mené à bien un accord de financement qu'il avait signé avec EFH en 2014.

EFH a renvoyé toutes les garanties sous-jacentes au Dr Nelson, évaluées à plus de 23,5 millions £ lors du rapatriement, soit une augmentation de valeur de 780 % par rapport au moment où la transaction a été signée en octobre 2014.

Contexte de la transaction

Le 14 octobre 2014, IQE a informé le marché AIM que le Dr Nelson avait promis 18 millions d'actions à EFH en contrepartie d'un prêt en espèces de 1,865 M £. Les produits ont été utilisés pour acheter d'autres actions d'IQE et satisfaire aux taxes et assurances nationales sur l'exercice d'options d'achat d'actions. Les 18 millions d'actions valaient 23 580 000 £ au remboursement.

« C'est exactement ce qu'Equities First doit faire pour ses clients », a déclaré le fondateur et PDG de EFH, Al Christy, Jr. « En offrant des conditions à la pointe du marché, avec une marge équitable et un échéancier fixe de trois ans, les emprunteurs d'EFH peuvent accéder au capital en échange de leurs actions afin de répondre aux besoins de capitaux immédiats, sans perdre les opportunités économiques futures. Pendant les 15 dernières années, EFH a offert ces types d'opportunités aux clients dans le monde entier, et nous sommes ravis de continuer à servir nos clients dans les années à venir. »

Contexte des structures de prêt d'EFH

EFH est un prêteur spécialisé qui fournit des prêts en espèces à valeur concurrentielle aux actionnaires de sociétés cotées en bourse, garantis par des portions de leur participation. La durée du prêt est généralement de trois ans, ce qui permet à EFH de gérer la situation afin de générer de la valeur sur un laps de temps raisonnable. EFH s'engage contractuellement à ne pas prêter ni vendre à découvert pendant ce temps, et toutes les activités de marché sont effectuées afin de n'avoir aucun impact sur le cours des actions ou les volumes de négociation.

Lorsque le prêt arrive à échéance et est remboursé, EFH renvoie les actions, ce qui permet à l'emprunteur de conserver toute la croissance à la hausse du cours des actions pendant ce laps de temps. Les prêts sont sans recours, ce qui signifie que l'emprunteur ne fournit pas de garantie à l'égard de ses autres actifs.

« Les clients au Royaume-Uni et en Europe ont accès au financement d'EFH pour toutes sortes d'objectifs », a déclaré Jeff Smith, directeur général senior d'Equities First Holdings, LLC. « Ce qui est essentiel pour eux, c'est de pouvoir conserver leur intérêt dans les actions sous-jacentes ainsi qu'une exposition complète à toute hausse. EFH a fait ses preuves concernant le retour des garanties à l'échéance et au remboursement, quelle que soit l'augmentation de valeur des actions. »

« À la suite d'arrangements comme ceux-ci, EFH a connu une croissance attrayante sur les marchés européens, menée par notre bureau de Londres », a expliqué Christy. « Au fur et à mesure que les clients européens se familiarisent avec la méthodologie d'EFH, nous prévoyons une augmentation supplémentaire du nombre de transactions que nous effectuons ici. »

À propos d'Equities First Holdings

Depuis 2002, Equities First Holdings, LLC fournit à ses clients des solutions de financement innovantes, en leur apportant du capital contre des actions cotées en bourse, ce qui permet aux clients de respecter leurs objectifs financiers personnels et professionnels. EFH fournit du capital contre des actions négociées sur les marchés publics dans le monde entier, tout en offrant à ses clients des ratios prêt-valeur concurrentiels et de faibles coûts du capital. Au cours des 5 dernières années, EFH a mené à bien plus de 500 transactions et accordé plus d'1,4 milliard (USD) à ses clients dans le monde entier.

EFH est une société internationale possédant des bureaux dans 10 pays, y compris les filiales en propriété exclusive Equities First (London) Limited, Equities First Holdings Hong Kong Limited, Equities First Holdings Singapore Limited et Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.equitiesfirst.com.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce communiqué est uniquement destiné aux utilisateurs professionnels et ne constitue pas une offre, indiquée ou implicite, de quelque type que ce soit. Equities First Holdings, LLC et toutes ses filiales travaillent exclusivement avec des individus classés comme investisseurs professionnels ou avertis. La plateforme Equities First Holdings n'est pas destinée aux investisseurs particuliers.