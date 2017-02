Estrie : les citoyens de Lingwick et de Saint-Malo bénéficieront de salles communautaires

Le gouvernement du Canada soutient les projets du Canton de Lingwick et du Comité des Loisirs de St-Malo

SHERBROOKE, QUÉBEC--(Marketwired - 22 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que le Canton de Lingwick et le Comité des Loisirs de St-Malo se voyaient accorder des aides financières totalisant 20 340 $, sous forme de contributions non remboursables, en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150).

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme ceux du Canton de Lingwick et du Comité des Loisirs de St-Malo, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Le Canton de Lingwick bénéficiera d'un soutien de 12 820 $ pour l'amélioration de la salle communautaire de la municipalité. Ce projet comprend le remplacement du système d'éclairage, le traitement acoustique de la salle ainsi que la réparation des murs et du plafond. La viabilité du bâtiment sera ainsi améliorée, ce qui contribuera à la vitalité de la communauté.

De son côté, le Comité des Loisirs de St-Malo pourra compter sur un appui de 7 520 $ pour la rénovation de son centre communautaire. Les travaux prévus dans le cadre de ce projet, dont le remplacement des fenêtres et d'une porte et la remise à neuf du plancher de danse et du plancher principal, permettront aux citoyens de la municipalité de Saint-Malo de profiter d'un centre en bon état et sécuritaire.

Citations

« Les salles communautaires de Lingwick et de Saint-Malo sont des lieux de rassemblement importants dans la région. Je suis heureuse que notre communauté puisse bénéficier d'installations plus sécuritaires et mieux adaptées. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui mobilisent et unissent nos collectivités. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes très honorés de pouvoir compter sur l'appui de DEC pour mener à terme ce projet. L'amélioration de notre salle communautaire permettra aux citoyens de Lingwick et des environs de profiter pleinement d'installations mises à leur disposition pour favoriser une vie communautaire dynamique et positive. »

- Marcel Langlois, maire du canton de Lingwick

« L'appui reçu dans le cadre du Programme d'infrastructures communautaire Canada 150 fera une différence dans la qualité des services que nous offrirons à la communauté de Saint-Malo. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des utilisateurs du centre communautaire. »

- Daniel Blouin, président, Comité des Loisirs de St-Malo

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

