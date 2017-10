Etat de préparation à la mise en service du moteur PurePower PW800 : P&WC établit une nouvelle référence

Du soutien de première ligne à l'échelle mondiale aux services numériques et d'entretien prédictif et préventif axés sur les données : P&WC est prête à passer à l'action

LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 9 oct. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a annoncé aujourd'hui que sa révolutionnaire turbosoufflante PurePower PW800 a amorcé les dernières étapes précédant sa mise en service. Le moteur PurePower PW800 a récemment franchi le cap des 16 600 heures et des 16 800 cycles, y compris les essais au sol et en vol à bord du banc d'essai volant de P&WC et des appareils d'essai en vol G500 et G600 de Gulfstream. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

État de préparation à la mise en service

Les préparatifs de la mise en service du moteur battent leur plein avec l'obtention des homologations de type de la Federal Aviation Administration (FAA) et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) en février 2017 et en août 2017 respectivement.

P&WC a pris des mesures considérables pour veiller à ce que son réseau de soutien mondial soit fin prêt pour offrir aux exploitants des services rapides, personnalisés et axés sur la fiabilité. Plus de 150 représentants de première ligne ont reçu la formation pour fournir une assistance dévouée à la clientèle. Plus de 90 % des stocks de pièces de rechange, prêtes pour l'expédition, sont déjà dans les centres de distribution partout dans le monde. Les publications techniques sont terminées grâce à la collaboration soutenue et continue avec Gulfstream. L'atelier devant réaliser la révision initiale est prêt à réaliser la vérification finale en vue de l'homologation. Ces plus récentes nouvelles démontrent que le moteur PurePower PW800 décollera en douceur.

La nouvelle référence de sa catégorie

« Le PurePower PW800 est le seul moteur de la catégorie de poussée de 10 000 à 20 000 lb prêt à amorcer sa mise en service. Après de nombreuses heures d'essai approfondi, il a démontré sa capacité à atteindre, voire dépasser les objectifs. Il représente ainsi la nouvelle référence en matière de performance, d'entretien et de fiabilité au sein de sa catégorie », explique Scott McElvaine, vice-président, Marketing et Service client, Moteurs PurePower PW800. L'entreprise se réjouit d'approfondir sa relation avec Gulfstream et ses exploitants et s'assurera que ses équipes sont prêtes à soutenir pleinement le processus de mise en service.

Misant sur une conception robuste, on s'attend à ce que le moteur procure une disponibilité technique hors pair aux exploitants, laquelle devrait atteindre 99,99 %. De plus, aucun autre moteur de sa catégorie n'égale sa facilité d'entretien, avec une réduction prévue de l'entretien sans dépose planifiée et des inspections de 40 % et 20 % respectivement. Il établit une nouvelle norme au chapitre de la durée de service sans dépose; l'intervalle cible pour la première visite en atelier est de 10 000 heures, voire davantage.

Le moteur offre une valeur supplémentaire aux exploitants sous forme d'une amélioration remarquable de l'efficacité énergétique et d'une réduction exceptionnelle des émissions sonores. Sa conception à faible niveau de bruit et de vibration assure une cabine exceptionnellement silencieuse pour offrir un confort supérieur aux passagers.

Entretien proactif, préventif et impeccable

P&WC fait progresser rapidement l'interconnectivité numérique de son soutien de première ligne et de ses solutions et services moteurs axés sur les données afin d'assurer une expérience client proactive et impeccable.

La plateforme de services numériques d'entretien du moteur de P&WC, qui fournit des services-conseils et de gestion préventifs et s'appuyant sur des données, sera proposée aux clients exploitant les moteurs PurePowerMD PW800. Soutenue par un groupe exclusif d'analystes de données et de techniciens en aéronautique qui ont recours à des données de vol complètes en temps quasi réel, l'équipe des Services numériques d'entretien du moteur réalisera des analyses quotidiennes des données des clients en vue de la satisfaction proactive des exigences d'entretien au cours des interventions sur place planifiées.

Parallèlement, le programme ESPMD PurePowerMD PW800 de première classe de P&WC, auquel les clients peuvent s'inscrire maintenant, offre des solutions et des services proactifs visant à optimiser la disponibilité technique et la valeur de leurs appareils.

« Alors que la communauté mondiale se prépare à la mise en service du jet d'affaires G500 de Gulfstream propulsé par nos moteurs PurePower PW800, nous proposons un programme de protection reposant sur une philosophie d'entretien évoluée, explique Scott McElvaine. Il est offert en tout temps par une équipe d'intervention mondiale composée de représentants sur place et de spécialistes techniques et de l'exploitation pour supporter des activités aériennes optimales et sans failles.

P&WC participera à l'événement NBAA-BACE 2017 qui se tiendra à Las Vegas du 10 au 12 octobre. Venez nous rencontrer au kiosque N2133 pour en savoir plus sur la turbosoufflante PurePower PW800, ainsi que sur nos nombreux autres moteurs novateurs et notre gamme de services à la fine pointe.

