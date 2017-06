Etude : le Québec retire des bénéfices économiques des sables bitumineux du Canada

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 27 juin 2017) - Une analyse économique démontre que les sables bitumineux du Canada génèrent des avantages économiques importants pour les Québécois, incluant environ 16 200 emplois, 1,25 milliard $ en PIB et 215 millions $ en recettes gouvernementales, selon une étude indépendante réalisée par AppEco et intitulée Les retombées économiques au Québec de l'exploitation des sables bitumineux du Canada.

L'étude révèle que les sables bitumineux canadiens ont eu un impact important sur l'économie du Québec en termes d'emplois, de produit intérieur brut (PIB) et de recettes fiscales, durant une période de 12 mois couvrant les années 2014 et 2015.

Un total de 371 compagnies québécoises a obtenu 1,2 milliards $ en valeur de contrats d'affaires, incluant plus de 585 millions $ pour les compagnies situées sur l'île de Montréal, 402 millions $ dans les couronnes nord et sud de Montréal, 33 millions $ dans la grande région de Québec et 210 millions $ ailleurs au Québec. Ces investissements ont été effectués principalement dans les secteurs du transport, de la fabrication de machines et du commerce de détail.

Environ 16 200 emplois ont été créés ou maintenus au Québec par les dépenses des producteurs des sables bitumineux canadiens, dont plus de 7 500 emplois sur l'île de Montréal.

Ces dépenses ont ajouté 1,25 milliard $ (1,5 %) au PIB du Québec, y compris 557 millions $ en retombées directes.

La portion des revenus pour le gouvernement du Québec totalise 215 millions $.

Les fournisseurs québécois réalisent également des avancées importantes sur le plan des innovations technologiques pour les sables bitumineux, tel que présenté dans l'étude de cas portant sur GHGSat, une compagnie québécoise basée à Montréal, se spécialisant dans la création de technologie satellitaire qui aide le secteur des sables bitumineux à détecter et réduire les émissions gaz à effet de serre.

« Aujourd'hui, le Québec est un partenaire important des sables bitumineux canadiens. Les innovations des fournisseurs du Québec renforceront la croissance des sables bitumineux en tant que source d'énergie plus propre de l'avenir. »





« Les relations d'affaires durables entre le Québec et les sables bitumineux du Canada se révèlent être une base solide qui crée des avantages économiques, attire des investissements et génère des revenus pour les services publics, tels que les soins de santé et l'éducation, essentiels au partage de notre prospérité. »





« L'ACPP est d'avis qu'il est possible de partager notre performance environnementale, incluant nos avancées en termes d'innovation technologique, de protection de l'environnement et de développement responsable tout en accroissant la prospérité économique du Québec et du Canada. »





« L'investissement dans la technologie et l'innovation provenant des fonds de tarification du carbone résultera en une économie propre, offrira une valeur ajoutée aux abondantes ressources naturelles du Canada et générera davantage de revenus pour les gouvernements, les communautés d'affaires et les particuliers. »





« Nous avons tous les outils pour renforcer l'avenir énergétique avec l'aide du pétrole et du gaz naturel - équilibrer les besoins en énergie des individus à travers le monde et la croissance économique domestique avec les besoins environnementaux de la planète. »

L'étude Les retombées économiques au Québec de l'exploitation des sables bitumineux du Canada, commandée par l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP). L'étude décrit également la contribution globale des producteurs actifs des sables bitumineux à l'économie canadienne et est disponible ici. Toute la documentation supplémentaire qui y est associée peut être consultée ici.

Tel que rapporté par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), une hausse de la demande mondiale d'énergie de 31 pour cent est prévue d'ici 2040 et le pétrole sera la plus importante ressource en répondant à 27 % de cette demande. Les sables bitumineux du Canada sont appelés à devenir un important fournisseur de choix pour répondre aux besoins de la planète.

Selon Global Energy Pulse 2017, un nouveau sondage de recherche à l'échelle mondiale mené par Ipsos, un des plus grands spécialistes en recherche d'opinion et de marché au monde, chez un tiers des répondants le Canada est classé numéro 1 parmi 11 pays producteurs à titre d'exportateur de pétrole et de gaz naturel privilégié et la majorité des Canadiens (68 %) préfèrent l'utilisation du pétrole et du gaz naturel canadiens pour répondre aux besoins énergétiques croissants de notre pays par rapport aux importations.

L'ACPP a indiqué dans son rapport 2017 intitulé Crude Oil Forecast, Markets and Transportation et publié en juin, que Canada aura besoin de la construction de nouveaux pipelines d'ici 2030 afin de transporter les 1,3 million de barils de pétrole additionnels produits chaque jour vers les marchés d'Amérique du Nord et mondiaux.

Un récent sondage Léger commandé par l'Institut économique de Montréal (IEDM) indique que 65 % des Québécois - soit 2 sur 3 - préfèrent que le pétrole importé par le Québec provienne de l'Ouest canadien. De plus, 56 % des répondants jugent préférable que le Québec exploite ses propres ressources pétrolières plutôt que d'importer de l'extérieur le pétrole qu'il consomme.

L'industrie des sables bitumineux du Canada est profondément vouée au développement de l'innovation et de technologie - par le biais de l'Alliance canadienne pour l'innovation dans le secteur des sables bitumineux (COSIA), les entreprises membres ont partagé et développé plus de 900 innovations et technologies distinctes d'une valeur de plus de 1,33 milliard de dollars au cours des cinq dernières années afin d'accélérer l'amélioration de la performance environnementale.

L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) représente des entreprises, petites et grandes, qui explorent, développent et produisent du gaz naturel et de pétrole brut à l'échelle du Canada. Ses compagnies membres produisent environ 80 pour cent du gaz naturel et du pétrole brut au pays. Ses membres associés offrent une vaste gamme de services à l'appui du secteur du pétrole brut et du gaz naturel en amont. Ensemble les membres et les membres associés de l'ACPP représentent une part importante d'une industrie générant des revenus de production de pétrole et de gaz naturel d'environ 120 milliards de dollars annuels et qui fournit des produits énergétiques essentiels. L'ACPP a pour mission de promouvoir une économie compétitive ainsi qu'une performance sécuritaire, environnementale et socialement responsable.