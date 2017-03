Evasion de l'Etablissement d'Edmonton

EDMONTON, ALBERTA--(Marketwired - 4 mars 2017) - Service correctionnel Canada

Le 4 mars 2017, à environ 13h40, l'Établissement d'Edmonton, un établissement fédéral à niveaux de sécurité maximale, a été informé que Douglas John s'est évadé pendant une permission de sortir avec escorte pour des raisons médicales à Fort Saskatchewan, Alberta.

Le service de police a été prévenu et le Service correctionnel du Canada (SCC) continuera de collaborer avec celui-ci pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible. Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Douglas John est prié de communiquer avec le service de police.

Douglas John, âgé de 20 ans, mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse 82 kg (181 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a un tatouage sur la main gauche. Il purge actuellement une peine de 3 ans, 8 mois et 23 jours pour possession de biens criminellement obtenus, usage négligeant d'arme à feu et vol qualifié.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.