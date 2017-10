Evasion de l'Etablissement d'Edmonton pour femmes

EDMONTON, ALBERTA--(Marketwired - 3 oct. 2017) -

Note aux rédacteurs : Deux photos sont associées à ce communiqué de presse.

Service correctionnel Canada

Le 2 octobre 2017, lors du dénombrement de 21 h 05, le personnel de l'Établissement d'Edmonton pour femmes, un établissement fédéral à niveaux de sécurité multiples a découvert que Samantha Toope et Kelsie Mast manquaient à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le service de police d'Edmonton et le détachement d'Edmonton de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et un mandat d'arrestation a été lancé contre elles.

Samantha Faye Toope âgée de 20 ans, mesure 150 cm (4 pi 11 po) et pèse 64 kg (141 lb). Elle a le teint pâle, les yeux bruns et les cheveux bruns. Elle purge actuellement une peine de 2 ans pour vol qualifié, vol, possession de biens criminellement obtenus, conduite dangereuse, conduite durant l'interdiction, omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement, et omission de comparaître.

Kelsie Laine Marie Mast,, âgée de 23 ans, mesure 155 cm (5 pi 1 po) et pèse 52 kg (115 lb). Elle a le teint pâle, les yeux verts et les cheveux bruns. Elle purge actuellement une peine de 2 ans, 9 mois et XX jours pour possession de substances prévues aux annexes I/II en vue d'en faire le trafic, vol, possession de biens criminellement obtenus, méfait et omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Samantha Toope ou Kelsie Mast est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver les délinquantes le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation des détenues.

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivant :

http://www.marketwire.com/library/20171003-CSC_Samantha_Toope.jpg

http://www.marketwire.com/library/20171003-CSC_Kelsie_Mast.jpg