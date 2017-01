Évasion du Pavillon de ressourcement O-Chi-Chak-Ko-Sipi

CRANE RIVER, MANITOBA--(Marketwired - 8 jan. 2017) - Service correctionnel Canada

Le 8 janvier 2017, lors du dénombrement de 1 h, le personnel du Pavillon de ressourcement O-Chi-Chak-Ko-Sipi, un établissement géré par la Première Nation de Crane River, a découvert que Leslie Bushie manquait à l'appel.

Le personnel du Pavillon de ressourcement O-Chi-Chak-Ko-Sipi a immédiatement communiqué avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

Leslie Bushie, âgé de 25 ans, mesure 188 cm (6 pi 2 po) et pèse 85 kg (188 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a des tatouages à la jambe droite, au bras gauche et à l'avant-bras droit. Il purge actuellement une peine de 2 ans, 9 mois et 27 jours pour voies de fait graves.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Leslie Bushie est prié de communiquer avec le service de police.

Le Pavillon de ressourcement O-Chi-Chak-Ko-Sipi et le SCC procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le Pavillon de ressourcement O-Chi-Chak-Ko-Sipi et le SCC ont transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

