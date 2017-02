EXIA nommée PME du mois de février dans le cadre du concours PME en lumière

L'entreprise devient finaliste pour le prix PME de l'année qui sera décerné à l'automne 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 fév. 2017) - EXIA, entreprise québécoise spécialisée en solutions et services d'intelligence d'affaires et analyse prédictive qui s'adressent autant aux PME qu'aux grandes organisations, est fière d'avoir été nommée à titre de PME du mois de février dans le cadre du concours PME en lumière (http://www.aqt.ca/concours-pme-en-lumiere/). Organisé par l'Association québécoise des technologies (AQT), ce concours vise à reconnaître les succès des PME technologiques en matière de commercialisation et d'innovation. La sélection d'EXIA a été faite par un jury indépendant formé de représentants du secteur des affaires et des TI, en fonction de quatre critères fondamentaux basés sur la croissance de l'entreprise et sa stratégie de commercialisation.

Dans les 18 derniers mois, EXIA a concentré ses efforts dans l'élaboration de solutions flexibles et à haute valeur ajoutée qui visent à répondre aux besoins d'affaires de ses clients. Offrir ces solutions novatrices clé en main, hébergées sur le cloud et accessibles en tout temps, a pu se concrétiser grâce à l'acquisition de GTO (entreprise spécialisée en services d'infrastructures dans les PME et les cliniques) à l'été 2016.

Proposées à prix fixes et très concurrentiels, ces solutions s'implantent rapidement et peuvent aussi bien répondre à des besoins d'affaires dans les PME que dans les grandes organisations. Ce sont ces facteurs qui ont permis la progression marquée de l'entreprise lui méritant l'attention du jury.

Autre facteur retenu à la faveur d'EXIA, l'entreprise attache beaucoup d'importance à maintenir des conditions d'emplois favorables au développement professionnel et à l'acquisition de nouvelles compétences de ses employés. En outre, l'équipe d'EXIA est composée de professionnels passionnés qui, de par la veille technologique qu'ils pratiquent, nous permettent d'assurer à nos clients un service de qualité et la livraison de solutions novatrices.

EXIA est finaliste au titre de PME de l'année. L'entreprise lauréate sera dévoilée le 25 octobre prochain dans le cadre du Big Bang de l'AQT.

À propos d'EXIA

EXIA est une entreprise de services-conseils et de produits en intelligence d'affaires, en gestion des données et en analyse prédictive qui intègre l'expertise et les meilleures pratiques de ces secteurs afin d'aider ses clients à réaliser leurs objectifs d'affaires. Fondée en 2010, EXIA fait aujourd'hui appel à près de 60 conseillers, qui interviennent dans tous les domaines d'affaires et à tous les niveaux organisationnels.