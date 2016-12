Expérience améliorée pour les randonneurs au Parc régional des Grèves en Montérégie

Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de la Coopérative de Solidarité du Parc Régional des Grèves

CONTRECOEUR, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2016) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Coopérative de Solidarité du Parc régional des Grèves, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que la Coopérative de Solidarité du Parc régional des Grèves s'est vu accorder une aide financière de 130 000 $, sous forme d'une contribution non remboursable, pour améliorer les infrastructures de randonnée et de découvertes du parc, notamment par l'aménagement d'une passerelle reliant les deux secteurs.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) ont permis à la coopérative d'aménager une passerelle de bois de 1,3 kilomètres traversant un milieu humide, afin de relier les deux secteurs du parc, situés à Sorel-Tracy et à Contrecœur. L'aide a également appuyé l'ajout de signalisation, de stations d'interprétation, d'un îlot de repos et de trois ponceaux avec garde-corps et arches. L'ensemble de ces travaux visait à préserver certains milieux fragiles, à augmenter la sécurité des randonneurs et à bonifier leur expérience.

Créée en 2006, la Coopérative de Solidarité du Parc régional des Grèves réunit plusieurs acteurs de la région de Sorel-Tracy autour d'un projet commun : la création d'un parc accessible à tous, dans un milieu naturel exceptionnel. En plus d'être appelé à devenir un laboratoire et une vitrine sur des expériences innovantes de développement durable et de technologies vertes, le parc vise la réappropriation de l'espace par la population locale. Le parc fait partie de la communauté et attire l'attention des touristes de tout le Québec, grâce à la nature innovante et écologique des activités sportives et de plein air proposées aux visiteurs.

Citations

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Coopérative de Solidarité du Parc régional des Grèves, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or, les infrastructures communautaires et récréatives, comme la passerelle qui relie les deux secteurs du parc, contribuent à augmenter la qualité de vie et à créer des espaces de rencontres. Somme toute, aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre nous enrichit tous. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le Parc régional des Grèves est un milieu de vie pour la communauté. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir pu compter sur l'appui de DEC pour bonifier les installations, au bénéfice des citoyens de la région et des visiteurs qui s'aventurent dans notre coin de pays. Nous invitons d'ailleurs tout le monde à nous rendre visite à l'occasion du congé des Fêtes pour découvrir notre nouvelle passerelle. »

Fabienne Desroches, présidente, Coopérative de Solidarité du Parc régional des Grèves

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 : http://www.dec-ced.gc.ca/docs/pic-feult-fra.pdf

Site Web du Parc régional des Grèves : http://www.coloniedesgreves.com/parc-regional-des-greves/

