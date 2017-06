Explor agrandit la propriété Kidd Township

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 6 juin 2017) - Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société) (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQB:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BERLIN:E1H1) est heureuse d'annoncer l'acquisition d'un claim minier (8 unités minières) totalisant 128 hectares, situé dans la division minière de Porcupine, district de Cochrane, canton de Wark, Ontario. Ce claim additionnel est situé à l'est de la mine à ciel ouvert.

Ressources Explor inc. versera un total de 2 000 $ et émettra 400 000 actions ordinaires pour acquérir un intérêt de 100 % dans le claim additionnel de Kidd Township. Le vendeur a conservé une redevance NSR de 2 % dans la propriété. Cette acquisition est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Les propriétés regroupées Kidd Township appartenant à la Société sont situées au nord, au sud, à l'ouest et à l'est de la mine à ciel ouvert Kidd Creek, à environ 20 km au nord de Timmins, Ontario. Ce claim additionnel est dans la portion est de la propriété Kidd Township, et à l'est du site de la mine à ciel ouvert. Cette acquisition accroît la position de terrain d'Explor dans le secteur à 2 934,7 hectares. La caractéristique topographique la plus évidente du secteur est la mine à ciel ouvert, située dans la partie centrale des propriétés regroupées Kidd Township d'Explor.

La propriété est située dans une ceinture de roches vertes se composant principalement de séquences de roches méta-volcaniques recoupées par des failles et des zones de déformation s'étendant en direction nord-ouest - sud-est. Il y a également plusieurs séries de roches volcaniques mafiques. La propriété est facilement accessible par la route 655.

Le forage d'exploration réalisé par Explor jusqu'à maintenant a révélé une structure de faille majeure allant vers l'ouest de la mine à ciel ouvert en direction nord-ouest - sud-est. Une étude minutieuse de toutes les données géophysiques existantes semble appuyer ces conclusions. Le forage par Falconbridge en 1998 au sud-est de la mine à ciel ouvert (Sondage #K26-01) a ramené 4,7 m dont 4 des 5 échantillons ont donné des valeurs en zinc de 4 200 - 8 900 ppm et des valeurs en cuivre variant entre 700 et 2 280 ppm. L'anomalie magnétique associée à ces résultats semble continuer sur les terrains d'Explor. Une série de conducteurs électromagnétiques aériens (AEM) non vérifiés détectés sur la propriété Kidd Township à l'ouest, au sud et au sud-est de la mine existante Kidd Creek demandent clairement plus d'études. Ressources Explor inc. planifie actuellement un programme d'exploration et de forage sur les propriétés regroupées Kidd Township.

La propriété nouvellement acquise est à environ quatre km à l'est du site de la mine à ciel ouvert. De toute évidence, le nouveau claim acquis semble être sur la même déformation par glissement d'origine volcanique que la mine Kidd Creek et que le dépôt Chance. Certaines des cibles électromagnétiques (EM) se retrouvent le long de frontières magnétiques suggérant des contacts de rhyolite/basalte. La mine à ciel ouvert située à l'ouest de la propriété nouvellement acquise, a produit 152 600 000 tonnes de métaux de base (Cu-Zn-Pb-Ag) depuis le début de la production en 1966.

L'acquisition a été faite en appui au fait qu'Explor croit à « l'effet de concentration en grappes des gisements de sulfures massifs volcaniques (SMV) ». Des exemples connus de l'effet de concentration en grappes des gisements SMV est le camp minier de Bathurst où 47 gisements ont été découverts jusqu'à maintenant, dont les mines Brunswick No. 12 et Brunswick No. 6 où plus de 130 000 000 tonnes de minerai de métaux de base ont été produites et le camp minier de Noranda où 18 gisements ont été découverts jusqu'à maintenant, dont une production 68 100 000 tonnes de minerai de métaux de base pour les gisements Horne et Quémont. La présence de roches mafiques et felsiques avec des valeurs anomales de zinc et de cuivre sur les propriétés Kidd Township avec des valeurs de zinc et de cuivre anomales, corrobore l'opinion que des gisements additionnels de SMV existent à proximité immédiate de la mine à ciel ouvert.

Chris Dupont, ingénieur, est la personne qualifiée responsable de l'information contenue dans ce communiqué de presse.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSXV-EXS), sur l'OTCQB (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l'Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l'Ontario. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au) Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

