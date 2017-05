Explor débute un programme de 3 000 mètres sur la propriété Timmins Porcupine West

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 15 mai 2017) - Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQB:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BERLIN:E1H1) est heureuse d'annoncer le début d'un programme de forage de 3 000 mètres sur la propriété Timmins Porcupine West.

Les programmes de forage au diamant complétés par le passé ont confirmé le modèle et la structure aurifère minéralisée sur plus de 2 000 mètres de longueur à une profondeur verticale entre 600 et 900 mètres. Elle est actuellement ouverte en longueur et en profondeur. Les cinq premières phases de forage (106 000 mètres) se sont concentrées sur les cinq zones de minéralisation aurifère situées sur le flanc sud du géosynclinal.

Cette phase du programme de forage au diamant sera élaborée pour vérifier et élargir les ressources en forant dans la minéralisation à haute teneur de la zone de cisaillement #4 et de la zone de cisaillement #5 dans la partie est du flanc sud du gisement. Les résultats provenant de cette nouvelle phase de forage seront intégrés dans le modèle et la localisation des trous de forages sera déterminée afin de maximiser l'information géologique qui sera incluse au modèle Gemcom 3-D. Les cinq zones identifiées grâce à la modélisation se dirigent en direction est-nord-est et plongent vers le nord de 70 à 80 degrés. Le forage a confirmé que l'association de la minéralisation aurifère avec du quartz feldpathique (QFP) et un porphyre syénite, qu'on retrouve également sur les propriétés West Timmins de Tahoe Resources Inc. Le modèle géologique en 3-D peut être vu sur notre site web à www.explorresources.com.

Chris Dupont, président et chef de la direction de Ressources Explor inc. a commenté : « Avec cette phase de forage au diamant, nous nous attendons à continuer à annoncer d'excellents résultats de forage. Nous nous attendons à ce que la continuité de la minéralisation de sondage en sondage de même que la teneur rencontrée jusqu'à maintenant se continuent à mesure que nous élargissons les ressources connues. »

La propriété aurifère Timmins Porcupine West consiste en 185 unités non patentées et 3 claims patentés situés dans les cantons Bristol et Ogden dans le camp minier Timmins-Porcupine totalisant 3 200 hectares. La route 101 coupe la propriété en deux et fournit un accès à partir de la ville de Timmins située à 13 km à l'est. La propriété a été explorée depuis 1927 par le biais de nombreux levés de sol géophysiques et par forages au diamant comptant jusqu'à 111 sondages. En 1984, Dome Exploration a découvert et délimité une zone aurifère minéralisée qui fait approximativement 350 mètres de longueur et 45 mètres de largueur et qui est ouverte sous les 350 mètres de profondeur verticale. Explor annonce également que Teck Resources Limited a décidé de retourner la propriété à Explor.

Le projet Timmins Porcupine West a comme modèle cible le « système Hollinger-McIntyre-Coniaurum ». Le système Hollinger-McIntyre-Coniaurum (HMC) a produit un total de plus de 30 millions oz d'or, à proximité du porphyre de Pearl Lake. Les veines de quartz de forte teneur aurifère qui sont les hôtes de l'or en vrac à HMC sont survenues dans les roches volcaniques mafiques adjacentes, situées à l'extérieur du porphyre.

Chris Dupont, ingénieur, est la personne qualifiée responsable de l'information contenue dans le présent communiqué de presse.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSXV-EXS), sur l'OTCQB (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l'Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l'Ontario. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au) Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.