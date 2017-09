Explor signe un protocole d'entente avec les Premières Nations

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 29 sept. 2017) - Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQB:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BERLIN:E1H1) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un protocole d'entente (le « Protocole ») avec la Première Nation Matachewan, de Matachewan, Ontario et la Première Nation Mattagami de Gogama, Ontario (les « Premières Nations ») quant à la propriété Montrose.

Le Protocole servira de cadre afin de régir la relation entre Explor et les Premières Nations conformément à leur intention de construire une relation caractérisée par la coopération et le respect mutuel, en lien avec le développement de la propriété Montrose. Ceci représente une étape importante afin de faire progresser le projet et nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux partenaires.

Le Protocole indique les points sur lesquels Explor et les Premières Nations ont accepté de collaborer, notamment dans des questions d'intérêt mutuel telles que la protection de l'environnement, l'emploi et les opportunités d'affaires, l'éducation et la formation pour les communautés des Premières Nations.

Chris Dupont, président et chef de la direction de Ressources Explor a mentionné qu' « Explor s'est engagée à travailler en partenariat avec les Premières Nations dans le développement de la propriété Kidd Township. Explor est impatiente de construire une relation solide avec les Premières Nations qui sera bénéfique pour les deux parties. »

Dans le but d'instaurer une relation avec les Premières Nations, Explor émettra 500 000 actions ordinaires tant à la Première Nation Matachewan qu'à la Première Nation Mattagami. Cette émission d'équité permettra aux Premières Nations Matachewan et Mattagami de devenir des actionnaires et de participer dans le succès de Ressources Explor alors qu'Explor projette d'amener le projet Kidd Township vers la prochaine phase dans son développement. Cette émission d'actions est assujettie à l'approbation des autorités de réglementation.

La propriété Montrose se compose de 20 claims miniers (217 unités) situés dans les cantons Montrose et Midlothian dans le camp minier de Timmins Porcupine, pour un total d'environ 3 472 hectares.

La propriété Montrose est adjacente au nord et à l'est de la propriété de l'ancienne mine en production Stairs où de l'altération largement répandue, généralement à l'intérieur des sédiments, apparaît à proximité des contacts des roches volcaniques felsiques. L'altération consiste en de larges zones d'altération de carbonates/pyrites +/- silificiées et peut atteindre des largueurs allant jusqu'à 100 à 200 m avec des zones internes plus intenses d'altération de séricite et de mica vert à l'intérieur de la large altération de carbonates. Les valeurs aurifères sont découvertes plus souvent avec les veines d'ankérite quartzifère mais peuvent également apparaître dans les veines de sulfures massifs, les veines de pyrite chromite et d'altération séricite.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l'Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l'Ontario. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au)

Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

