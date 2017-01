Exploration Amseco Ltée annonce une mise à jour corporative

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - Exploration Amseco Ltée (TSX CROISSANCE:AEL) («la Société») est heureuse d'annoncer que les efforts visant à régulariser sa situation auprès des autorités en valeurs mobilières sont en voie d'être complétés.

La Société a obtenu un prêt d'un montant total de 85 796 $ de différents prêteurs, dont 18 796 $ de la part de deux administrateurs et ce, afin d'acquitter ses dettes à court terme. La Société a ainsi pu faire produire ses états financiers pour les années financières 2014 et 2015 et les déposera sur SEDAR sous peu. Ce dépôt permettra à la Société d'entreprendre les démarches visant sa réinscription à la Bourse du NEX.

La Société prépare aussi la convocation de ses actionnaires ainsi que la circulaire de la direction en vue d'une assemblée annuelle et extraordinaire couvrant les années financières 2013, 2014 et 2015 qui se tiendra le 21 février 2017 dans les bureaux de Société de fiducie CST situés au 2001 Boul. Robert-Bourassa, Bureau 1600, Montréal (Québec).

Les actionnaires seront notamment appelés à se prononcer sur une proposition permettant au conseil d'administration de procéder, s'ils le jugent à-propos au cours de l'année 2017, à un regroupement des actions ordinaires de la Société dans un ratio maximum d'une action pour 20 actions ordinaires émises et en circulation.

Le siège social de la Société est maintenant situé au 2159 rue Mackay, Bureau 200, Montréal (Québec) H3G 2J2.

