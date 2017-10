Exploration DIOS inc. : Découverte d'or sur Clarkie le long du corridor Eleonore-Cheechoo

8.9 g/t en or dans des sédiments du même type qu'à Eleonore

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 oct. 2017) - DIOS EXPLORATION (TSX CROISSANCE:DOS) rapporte une découverte d'or sur Clarkie le long du corridor Eleonore-Cheechoo : 8.9 g/t en or dans des sédiments du même type qu'à Eleonore et 6.8 g/t en or dans des affleurements distants de 120 m.

Le programme 2017 sur Clarkie ciblait un secteur de 2.5 x 1 km en amont glaciaire d'une traînée de dispersion glaciaire d'or (13 éch. de tills supérieurs à 0.10 g/t Au, jusqu'à 1.16 g/t Au) et les extensions de l'indice d'or Wacky au sein du bassin sédimentaire de Clarkie. Ces travaux incluaient prospection et échantillonnage de sols (horizon b).

Le focus visait l'indice aurifère Wacky composé d'horizons métriques-plurimétriques de wackes silicifiés plus ou moins amphibolitisés (un type de grès) renfermant 1-5% de pyrite disséminée alternant avec des formations de fer silicatées à grenats (tr-2% py-po). Voici les meilleurs résultats de 2017 :

Clarkie - Résultats de l'indice d'or Wacky.

M Est M Nord Type de roche et altérations minéralisation g/t en or 457582 5799034 wacke Am+ Si+ 1-3% PY 8.88 457527 5799140 Formation de fer silicatée Am- Gr+ 1-2% PY 6.80 457500* 5799078 wacke Am+ Si+B 1-2% PY 1.66 457500* 5799076 Qzv/ wacke Si+B TR-PY 1.28 457582* 5799033 wacke Am+ Si+ 1-2% PY 1.22 457521 5798968 wacke Am+ 1-2% PY 0.375 457582 5798615 wacke Am+ TR-1% PY 0.619 457500 5799239 wacke Am+ (B) 1% PY 0.188 457502 5799241 wacke Am+ Si+ Tr-PY 0.108

(B)=Bloc erratique *=2016

Une valeur de 0.619 g/t en or se trouve à 420 m au sud du 8.88 g/t en or, et ce dernier est situé à 120 m au sud du 6.8 g/en or. Le levé de sols montre des anomalies en or très discrètes laissant supposer que Wacky s'étend en plus d'un autre 300m vers nord et 200m au sud.

L'or a été découvert par DIOS dans des roches sédimentaires en affleurement sur son projet CLARKIE. Ces roches sont du même type et du même âge que celles renfermant la mine d'or Eléonore, à la Baie James, à proximité de la structure majeure d'Opinaca, À 25 km au sud-est de Cheechoo dans le corridor Eleonore-Chechoo.

Un total de 61 échantillons de roche (plus 6 blancs) et 67 échantillons de sols (1-2 kg) furent recueillis et analysés au laboratoire ALS de Val d'Or suivant contrôles de qualité standards, sous la supervision de Harold Desbiens, M.Sc.Géo, personne qualifiée selon la norme 43-101.

