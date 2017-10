Exploration DIOS inc. : L'indice CLN titre jusqu'à 12.55 g/t en or sur le projet AU33 de Dios

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 oct. 2017) - DIOS EXPLORATION (TSX CROISSANCE:DOS) rapporte que l'indice d'or CLN (Chain Lake Nord) échantillonné dans la partie inférieure d'une falaise abrupte sur 75 m le long d'une structure minéralisée altérée est-ouest a donné en grammes par tonne d'or des valeurs de : 12.55; 6.64; 4.66; 4.45; 2.01; 1.98 (huit échantillons sur neuf supérieurs à 0.5 g/t en or).

La minéralisation est typiquement une zone foliée altérée de 5 à 15 m de large (alternance de bandes de l'ordre des cm riches en biotite et quartz, pyrite, magnétite et plus ou moins de feldspath potassique) dans des tonalites. Le pourcentage en pyrite de la zone foliée varie de 1 à 10 (moyenne de 2-5 pourcent et la magnétite jusqu'à 2 pourcent).

Un échantillonnage antérieur de la partie supérieure sud de la zone CLN (une falaise d'une dizaine de m de hauteur) avait retourné des valeurs de 2.23; 2.56; 5.15 & 12.65 g/t en or. Elle se veut très similaire à la zone d'or Héberto située à 2 km plus au sud (4.8 g/t en or sur 8.65 m et 3.7 g/t en or sur 13 m en largeurs vraies), mais montre une orientation et un pendage différent. La zone CLN est bordée au nord par une tonalite magnétique hématisée près d'une structure régionale est-ouest (Chain Lake). La structure Chain Lake est caractérisée par un linéament magnétique et coïncide à de fortes anomalies en or (13 à 300 ppb incl. plusieurs valeurs de 40 à 59 et 93, 102, 176, 300) dans les sols/horizon-b.

Les échantillons ont été recueillis et analysés au laboratoire ALS Global de Val d'Or pour l'or (Au-AA23) sous la supervision de Harold Desbiens, VP, M.Sc.Géo, personne qualifiée selon la norme 43-101.

